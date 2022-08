Comment l’extraction du charbon et des années de négligence ont laissé les villes du Kentucky à la merci des inondations

Plus de gens prendront probablement cette décision lorsqu’ils réaliseront à quel point la reprise sera longue et ardue, a déclaré M. Weinberg. Et quand ils partiront, ils emporteront avec eux les recettes fiscales, laissant encore moins aux gouvernements locaux à court d’argent.

“Ce sera un gouvernement partiel qui fera ce qu’il peut, ce qui ne sera pas grand-chose”, a déclaré M. Weinberg.

Il y a des gens et des groupes à travers les montagnes – comme Appalshop, l’organisation artistique et culturelle de Whitesburg qui a été gravement endommagée par les inondations – qui travaillent depuis des années pour refaire de l’est du Kentucky une région florissante qui ne dépend plus des mines de charbon. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, discute déjà avec les législateurs d’un important programme de secours contre les inondations, et l’administrateur de la FEMA s’est engagé à aider dans la reprise « tant que vous avez besoin de nous ».

Mais à moins que le Congrès ne fournisse des fonds supplémentaires aux personnes pour reconstruire ou remplacer leurs maisons – un processus qui peut prendre des années, si cela se produit – de nombreuses victimes des inondations devront compter sur l’épargne, la charité ou toute autre aide qu’elles pourront trouver. Et beaucoup se demandent combien il reste à préserver.

Mardi, Bill Rose, 64 ans, pelletait lentement les monticules de boue à l’extérieur de l’atelier de mécanique de Fleming-Neon où lui et son frère aiment bricoler de vieilles voitures. Comme tant d’autres, il a parlé de la résilience que les gens doivent avoir pour vivre ici. Il a dit qu’il s’était engagé à rester.

«Vous reconstruisez», a-t-il dit.

Mais il a précisé qu’il parlait de lui-même. Pas ses enfants.

Il était reconnaissant lorsque sa fille est partie travailler comme infirmière plus près de Louisville, dans le Kentucky. Elle adorait cet endroit, mais il n’y avait rien pour elle – pas de travail, pas d’opportunités, rien à faire. Après le cataclysme de la semaine dernière, il y en avait encore moins.

“Ma génération”, a déclaré M. Rose, “sera probablement la dernière génération.”