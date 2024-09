Comment l’expression sexuelle influence la satisfaction conjugale à long terme chez les couples plus âgés

Une nouvelle étude publiée dans le Archives du comportement sexuel Les chercheurs ont découvert que les couples plus âgés qui s’accordent davantage dans leur expression sexuelle et qui ont des rapports sexuels fréquents font état d’une meilleure qualité de vie conjugale au fil du temps. L’étude met l’accent sur le lien entre les comportements, les attitudes et les désirs sexuels – collectivement appelés « expression sexuelle » – et leur rôle dans la définition des aspects positifs et négatifs de la qualité du mariage.

En vieillissant, l’activité sexuelle diminue généralement, mais l’intimité et l’expression sexuelle peuvent toujours être des éléments importants de la satisfaction conjugale. Si des recherches antérieures ont démontré un lien entre l’activité sexuelle et la qualité de la relation chez les jeunes couples, une attention moindre a été accordée aux adultes plus âgés. L’espérance de vie augmentant, la dynamique des relations à long terme, notamment en termes d’intimité, mérite d’être explorée plus en profondeur.

« Nous nous intéressons à la recherche sur l’expression sexuelle des personnes âgées, car ce domaine reste stigmatisé et sous-exploré malgré son importance pour le bien-être général des personnes âgées », a déclaré l’auteur de l’étude Heidi A. Lyons, professeure agrégée de sociologie à l’Université d’Oakland.

« La société néglige ou néglige souvent les besoins et les désirs sexuels des personnes âgées, ce qui entraîne un manque de soutien et de compréhension adéquats dans cet aspect de leur vie. En étudiant ce sujet, nous espérons contribuer à une compréhension plus nuancée et plus respectueuse du comportement sexuel des personnes âgées. De telles recherches ont le potentiel de remettre en question les stéréotypes néfastes et de réduire la stigmatisation, favorisant ainsi un environnement plus inclusif dans lequel les personnes âgées peuvent pleinement assumer leur sexualité et vivre une vie plus épanouissante. »

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé les données du National Social Life, Health, and Aging Project (NSHAP), qui comprend un large échantillon de personnes âgées aux États-Unis. Plus précisément, ils se sont concentrés sur 620 couples hétérosexuels qui ont été interrogés à deux moments différents, à cinq ans d’intervalle. L’âge moyen des femmes participant à l’étude était de 66 ans, tandis que les maris étaient légèrement plus âgés, autour de 69 ans. La plupart des couples étaient mariés depuis 39 ans en moyenne. L’étude a capturé divers aspects de l’expression sexuelle au premier moment et a mesuré la qualité positive et négative du mariage au deuxième moment.

Pour évaluer l’expression sexuelle, les participants ont été interrogés sur leurs comportements sexuels au cours des 12 derniers mois, notamment sur la fréquence à laquelle ils se livraient à des activités sexuelles telles que les rapports vaginaux, le sexe oral ou les attouchements intimes. Ils ont également demandé aux participants s’ils désiraient des rapports sexuels (par exemple, à quelle fréquence ils se masturbaient ou pensaient au sexe) et s’ils étaient satisfaits de la fréquence de leurs activités sexuelles. De plus, les participants ont évalué l’importance qu’ils accordaient au sexe, ce qui leur a permis de mieux comprendre leurs motivations pour avoir des relations sexuelles.

La qualité du mariage de chaque couple a été évaluée cinq ans plus tard à l’aide de questions sur la fréquence à laquelle ils pouvaient compter sur leur partenaire pour un soutien émotionnel, sur le degré de compréhension qu’ils ressentaient de la part de leur partenaire et sur la fréquence à laquelle leur partenaire les énervait ou leur faisait des demandes. Ces réponses ont permis de mesurer à la fois les dimensions positives et négatives de la qualité du mariage.

L’étude a identifié quatre groupes distincts, ou « classes latentes », d’expression sexuelle parmi les couples plus âgés :

Traditionaliste (28%) – Ces couples avaient des rapports sexuels environ une fois par mois, principalement vaginaux, et présentaient des différences de désir sexuel entre les maris et les femmes. Les femmes avaient tendance à être plus satisfaites de la fréquence des rapports sexuels que les maris. Polyvalent (34%) – Ce groupe avait la fréquence la plus élevée d’activité sexuelle, se livrant souvent à des rapports vaginaux et à des contacts intimes, les deux partenaires étant généralement satisfaits de la fréquence et de l’importance des rapports sexuels dans leur vie. Compensatoire (8%) – Dans ce groupe, les maris ont déclaré avoir des rapports sexuels plus fréquents que leurs épouses, et beaucoup ont compensé le manque de rapports sexuels par d’autres formes d’activité sexuelle, comme le sexe oral ou les attouchements intimes. Les deux partenaires étaient généralement insatisfaits de leur relation sexuelle. Démissionnaire inactif (29%) – Ces couples avaient rarement des activités sexuelles et présentaient un faible désir sexuel, le sexe ayant peu d’importance pour l’un ou l’autre des partenaires.

Lorsque les chercheurs ont examiné la qualité du mariage cinq ans plus tard, ils ont constaté que les couples appartenant au groupe « polyvalent », avec une fréquence sexuelle plus élevée et une satisfaction mutuelle, avaient les niveaux les plus élevés de qualité conjugale positive pour les maris et les femmes. En revanche, les couples du groupe « compensatoire », qui présentaient une plus grande disparité dans l’activité sexuelle entre les conjoints, ont rapporté les niveaux les plus bas de satisfaction conjugale.

Il est intéressant de noter que l’expression sexuelle semble être plus fortement associée à une qualité de vie conjugale positive qu’à une qualité de vie conjugale négative. Par exemple, les couples des groupes « traditionalistes » et « polyvalents » ont non seulement connu une plus grande satisfaction conjugale, mais aussi des niveaux de conflit ou de tension plus faibles que les couples des deux autres groupes. En revanche, les couples du groupe « compensatoire » étaient plus susceptibles de signaler des niveaux plus élevés de qualité de vie conjugale négative, en particulier parmi les épouses.

Les chercheurs ont également constaté que des facteurs démographiques et liés à la santé jouaient un rôle dans la qualité du mariage. Par exemple, les maris plus âgés qui avaient des limitations physiques ont déclaré une meilleure qualité de vie s’ils appartenaient aux groupes « traditionalistes » ou « polyvalents », ce qui suggère que l’expression sexuelle peut aider à compenser les difficultés physiques.

En revanche, les couples dont le mari éprouvait des difficultés érectiles étaient plus susceptibles de déclarer une satisfaction conjugale plus faible, en particulier dans le groupe des « traditionalistes ». Parallèlement, l’autoévaluation de la santé mentale des épouses avait une influence significative sur la qualité du mariage dans les groupes « polyvalents » et « résignés inactifs », une meilleure santé mentale étant liée à une qualité de vie conjugale positive plus élevée pour les deux conjoints.

« L’étude montre qu’une proportion importante de couples âgés s’engagent activement dans divers types de comportements sexuels, ce qui met en évidence un aspect diversifié de leurs relations », a déclaré Lyons à PsyPost. « Notamment, les couples qui ont déclaré une activité sexuelle plus fréquente et une plus grande cohérence dans leurs désirs et leurs motivations ont connu une qualité de vie conjugale positive plus élevée cinq ans plus tard. Les résultats soulignent l’importance de s’occuper de la santé sexuelle et de l’intimité chez les personnes âgées, car ces facteurs sont étroitement liés à des résultats conjugaux positifs durables et à une satisfaction relationnelle continue. »

Bien que cette étude apporte des informations précieuses sur le rôle de l’expression sexuelle dans les relations des personnes âgées, elle comporte quelques réserves à prendre en compte. Par exemple, l’échantillon comprenait des couples qui étaient toujours ensemble cinq ans plus tard, ce qui pourrait indiquer un biais de sélection en faveur des couples qui avaient déjà des relations relativement stables et saines. Les études futures pourraient tirer profit de l’examen des couples qui connaissent plus d’instabilité ou de problèmes de santé, ainsi que de ceux qui se séparent ou divorcent.

« Les objectifs à long terme de notre recherche sur le comportement sexuel des personnes âgées sont de remettre en question et de démanteler la stigmatisation dominante entourant la sexualité à un âge avancé et de fournir une compréhension globale de la façon dont l’expression sexuelle reste une composante importante des relations de nombreux couples âgés », a déclaré Lyons.

« En explorant et en documentant les nuances du comportement sexuel chez les personnes âgées, nous souhaitons souligner son importance dans la satisfaction globale des relations. Cette recherche espère commencer à changer les perceptions sociétales, promouvoir un dialogue ouvert sur le vieillissement et la sexualité et, en fin de compte, améliorer la qualité de vie des couples âgés en affirmant que l’expression sexuelle est un aspect clé de leur bien-être et de leur santé relationnelle. »

L’étude, «Expression sexuelle et qualité ultérieure du mariage chez les personnes âgées en couple”, a été rédigé par Heidi A. Lyons, David F. Warner et Terri L. Orbuch.