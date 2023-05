Comment l’explosion de l’IA pourrait sauver le marché et peut-être l’économie

Un logo Nvidia est visible sur le bâtiment de l’entreprise dans un parc industriel le 7 février 2019 à Tianjin, en Chine. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

Un rapport sur les bénéfices à succès mercredi de Nvidia a cristallisé un point important pour les marchés et l’économie : pour le meilleur ou pour le pire, l’intelligence artificielle est l’avenir. Qu’il s’agisse d’achats personnalisés, de voitures autonomes ou d’un large éventail d’utilisations robotiques pour les soins de santé, les jeux et la finance, l’IA deviendra un facteur dans la vie de pratiquement tout le monde. Les bénéfices fiscaux massifs de Nvidia au premier trimestre ont aidé à quantifier le phénomène alors que la société se rapproche d’une élite de leaders technologiques avec des valorisations de marché de 1 billion de dollars et un statut de leadership clair à Wall Street et dans la Silicon Valley. « L’IA est réelle, l’IA n’est pas une mode et nous n’en sommes qu’aux premières manches », a déclaré Steve Blitz, économiste en chef américain chez TS Lombard. « Cela change-t-il le cours de l’économie au cours des trois à six prochains mois ? Probablement pas. Change-t-il l’économie au cours des trois à six prochaines années ? Absolument, et de manière très intéressante. Certains des changements prévus par Blitz sont la réduction de la demande de main-d’œuvre étrangère, un effet de « point de vente » où le codage et l’écriture créative peuvent être effectués par des machines plutôt que par des personnes et une foule d’autres activités qui vont au-delà de ce qui semble évident maintenant. Le développement de produits tels que ChatGPT d’OpenAI, un chatbot qui converse avec l’utilisateur, a permis de réaliser le potentiel. « Il m’est difficile d’exagérer la valeur ou l’impact de l’IA, et cela correspond à mon point de vue selon lequel la prochaine décennie concerne l’application plus large de la technologie au-delà de ce que nous avons vu jusqu’à présent, au-delà des ordinateurs et des téléphones, et cette application a d’énormes avantages », a déclaré Blitz.

Effet isolé jusqu’à présent

Pour Nvidia, l’avantage est déjà apparent. Comme si un bénéfice de 1,09 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,19 milliards de dollars, tous deux bien supérieurs aux estimations de Wall Street, n’était pas suffisant, la société a indiqué qu’elle s’attendait à 11 milliards de dollars de ventes pour le trimestre en cours, en grande partie grâce à sa position de leader dans la fourniture de puces d’IA entreprise. Les actions ont grimpé de plus de 26% vers midi jeudi et la valeur marchande de la société a dépassé 950 milliards de dollars. La réaction générale du marché a toutefois été décevante. Alors que l’indice des semi-conducteurs S&P 500 a bondi de 11,4%, le plus large Composé Nasdaq a augmenté de 1,7 %. Le S&P 500 a augmenté d’environ 0,9 %, tandis que Moyenne industrielle Dow Jones a glissé de plus de 50 points alors que les investisseurs continuaient de s’inquiéter des négociations sur le plafond de la dette à Washington.

Dans le même temps, les craintes d’un ralentissement économique persistaient – malgré son enthousiasme pour l’IA, Blitz pense toujours que les États-Unis se dirigent vers la récession – et la réaction déséquilibrée du marché a rappelé une économie stratifiée dans laquelle les avantages technologiques ont tendance à se propager lentement. « Les retombées et les avantages que le reste de l’économie tirera de l’IA sont un processus pluriannuel et pluridécennal », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. « Est-ce un élément supplémentaire de la croissance ou est-ce que cela détourne maintenant les dépenses d’autres choses parce que toutes les autres parties de l’économie, en dehors des dépenses de voyage, de loisirs et de restauration, ne semblent pas aller si bien? » Boockvar a souligné que les actions à petite capitalisation, par exemple, perdaient gros jeudi, avec le Russel 2000 en baisse d’environ 0,8% en début d’après-midi.

« De graves trous dans l’économie »