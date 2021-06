Comment l’expansion de Tornado Alley affectera davantage d’États du Sud

Le réseau USA TODAY s’est entretenu avec des scientifiques et des experts et a examiné des années de données sur les tornades pour comprendre comment des millions d’Américains vivant dans le Sud courent un risque encore plus grand de tornades que ceux des plaines. Voici ce que nous avons appris :

Les tornades se produisent plus souvent dans le Sud que jamais auparavant.

Nombre total d’EF1 ou plus par comté. USA AUJOURD’HUI

L’échelle Fujita améliorée classe les tornades en six catégories. Notre analyse s’est concentrée sur ceux classés EF1 et plus pour fournir une meilleure comparaison historique des tempêtes meurtrières. Plus de 60 000 tornades ont été signalées aux États-Unis de 1950 à 2019. Plus de la moitié étaient EF1 ou plus.

L’échelle Fujita améliorée classe les tornades en six catégories. USA AUJOURD’HUI

C’est la zone historiquement connue sous le nom de « Tornado Alley », qui s’étend du Texas au Dakota du Sud. Nous avons constaté que se concentrer sur cette zone ne parvient pas à transmettre toute l’histoire du danger de tornade aux États-Unis.

EF1 ou plus grandes tornades 1950-2019. USA AUJOURD’HUI

Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi certains États ont connu une augmentation et d’autres une diminution. Mais ils savent que de nombreuses tornades se forment lors de tempêtes nées dans l’air chaud et humide au large du golfe du Mexique – et que le réchauffement des eaux du golfe s’accélère rapidement.

Selon Shawn Milrad, professeur agrégé de météorologie à l’Université aéronautique Embry-Riddle, lorsque les vents de niveau inférieur du golfe rencontrent des vents de niveau supérieur plus froids en provenance de l’ouest, cela peut créer une instabilité et un cisaillement du vent, ingrédients clés des tornades.

Lorsque les orages commencent à se former, le cisaillement du vent, où des vents de différentes directions et altitudes interagissent, peut faire tourner l’air sur un axe horizontal. Mais les vents seuls ne font pas les tornades ; quelque chose doit incliner cet air en rotation.

Windsheer sur la gauche peut faire tourner l’air sur un axe horizontal. Les courants ascendants des tempêtes et des surfaces chauffantes peuvent pousser l’air horizontal verticalement. USA AUJOURD’HUI

L’air ascendant pendant les orages et le réchauffement diurne à la surface peuvent créer des courants ascendants, inclinant le tube en rotation verticalement. L’air plus chaud montant de la surface et l’air plus froid au-dessus sont la raison pour laquelle la plupart des orages se produisent en fin d’après-midi. Des tornades peuvent se former dans le courant ascendant en rotation sous la forme d’un nuage en entonnoir atteignant le bas.

Les précipitations dans un courant descendant sur le flanc avant avant la tornade et dans un courant descendant sur le flanc arrière fonctionnent comme un patineur artistique tirant dans ses bras. Les courants descendants compriment le courant ascendant rotatif pour le faire tourner plus rapidement et former la tornade.

Des tornades peuvent se former dans le courant ascendant en rotation. Les précipitations dans un courant descendant sur le flanc avant et dans un courant descendant sur le flanc arrière compriment le courant ascendant en rotation pour le faire tourner plus rapidement et former la tornade. USA AUJOURD’HUI

En comparant 2000-2019 avec les deux décennies précédentes, nous avons constaté une augmentation du nombre de jours avec des épidémies de tornades, ou des essaims – des événements au cours desquels 10 tornades ou plus sont engendrées par le même système météorologique en quelques jours.

Voici un aperçu des 40 dernières années. Chaque marque représente un jour où il y a eu au moins une tornade – vous pouvez voir des essaims apparaître dans les marques les plus hautes et les plus claires :

Des tornades depuis 1980. USA AUJOURD’HUI

Bien que les tornades puissent se former à tout moment de l’année, la plupart se produisent de mars à juin. Si vous supprimez les données de tornade de la saison typique, vous pouvez voir que des événements importants se sont produits en dehors de la saison historique.

Dans l’ensemble, 20 États américains ont connu une augmentation de l’activité des tornades en comparant les données annuelles de 1980 à 1999 avec celles de 2000 à 2019. Cela inclut des États en dehors de la «Tornado Alley» historique, tels que l’Alabama, le Kentucky et le Mississippi. Voici un examen plus approfondi de ces données au niveau de l’état – vous pouvez voir le nombre de tornades qui se multiplient dans certains des mêmes états :

Tornades EF1+ par état 1980-2019. USA AUJOURD’HUI

Certains des pics incluent des essaims de tornades, tels que l’événement du 25 au 28 avril 2011, lorsque plus de 360 ​​tornades ont frappé les États-Unis. Les tempêtes ont fait plus de 320 morts dans six États du sud-est.

Du 16 au 17 décembre 2019, une épidémie a engendré au moins 40 tornades dans le sud-est, tuant trois personnes. Cet événement était bien en dehors de la saison typique des tornades.

Lorsque vous comparez le nombre total de personnes tuées par les tornades de 2000 à 2019 avec les 20 années précédentes, de nombreux États du Sud-Est ont connu des augmentations significatives. De nombreux décès peuvent être attribués à des épidémies majeures. L’Alabama, le Missouri, le Tennessee et le Kentucky ont enregistré les plus fortes augmentations de décès.

Évolution du nombre de décès par État lorsque l’on compare 2000-2019 à 1980-1999. USA AUJOURD’HUI

Les facteurs de risque régionaux contribuent à l’augmentation des décès. Plus de personnes vivent plus près les unes des autres dans le Sud que dans les Plaines, ce qui met plus de personnes en danger lorsqu’une tornade se développe.

« À mesure que vous vous dirigez vers l’est du Mississippi, la densité de population augmente », a déclaré Victor Gensini, professeur agrégé au département de sciences géographiques et atmosphériques de la Northern Illinois University.

« Les tornades sont plus susceptibles de frapper les choses. »

Densité de la population américaine. USA AUJOURD’HUI

Vers 00h30 le 3 mars 2020, une tornade EF3 a ravagé Nashville, Tennessee. C’était l’une des sept tornades qui ont frappé la nuit, tuant 25 personnes dans une zone densément peuplée. Cet événement tragique met en évidence deux autres facteurs de risque : la visibilité et l’heure de la journée.

La plupart des tornades frappent entre 14 et 18 heures, il est donc logique que le volume élevé de tornades entraîne plus de décès pendant la journée.

Mais les tornades nocturnes sont deux fois plus susceptibles d’être mortelles. Un sur 32 entraîne un décès. Si vous ne voyez pas venir une tornade, elle a plus de chances de vous tuer, et encore plus si vous êtes déjà couché.

Les tornades nocturnes sont deux fois plus meurtrières par tornade. USA AUJOURD’HUI

Les tornades de l’Est peuvent également être masquées par de fortes pluies, et elles sont plus susceptibles d’être cachées à la vue par un terrain vallonné et des arbres.

« Lorsque la plupart des gens entendent un avertissement de tornade, la première chose qu’ils font est de confirmer la menace », a déclaré Stephen Strader, spécialiste de l’atmosphère à l’Université de Villanova.

« Vous avez un problème s’il y a beaucoup d’arbres. Cela rend très difficile la confirmation de la menace. »

Couverture arborée américaine. USA AUJOURD’HUI

Les maisons traditionnelles peuvent généralement résister à des vents de 60 à 90 mph, mais de nombreux arbres ne le peuvent pas. Ils peuvent écraser les maisons et les voitures et les membres deviennent des projectiles dangereux.

Des vitesses de vent de 60 à 90 mph peuvent faire tomber les arbres ou perdre des branches. USA AUJOURD’HUI

La force d’un arbre dépend de sa flexibilité et de la force de son tronc et de son système racinaire. Si le sol est saturé, il est moins susceptible de résister aux forces du vent et de la gravité.

Les précipitations et les racines humides ont un impact significatif sur la force d’un arbre. USA AUJOURD’HUI

Les vents violents peuvent également vaincre les grands arbres avec des problèmes comme la pourriture du cœur, une maladie fongique qui provoque la décomposition du cœur d’un arbre de l’intérieur. En général, un arbre dont plus des deux tiers du noyau sont infectés est plus vulnérable aux vents violents.

Le 25 mars 2021, une tornade EF3 à longue piste a frappé le centre de l’Alabama, parcourant 80 milles en 98 minutes. Le National Weather Service a déclaré que la tornade avait cassé ou déraciné des dizaines de milliers d’arbres. Des centaines de résidences ont été endommagées ou détruites, soit par le vent, soit par des arbres renversés par le vent.

Même si vous savez qu’une tornade arrive, vous avez toujours besoin d’un endroit sûr pour résister à la tempête, ce qui peut être un problème majeur pour ceux qui vivent dans des maisons mobiles. Et il y a plus de mobil-homes dans le Sud qu’il n’y en a dans les Plaines et ailleurs.

Densité des maisons mobiles aux États-Unis. USA AUJOURD’HUI

Les maisons mobiles, ou maisons préfabriquées, ne sont généralement pas aussi solides sur le plan structurel que les maisons de construction traditionnelle ou ancrées dans le sol, et elles n’ont généralement pas de sous-sol ou d’abri en dessous.

En janvier 2020, un couple de Louisiane a été retrouvé mort après la démolition de leur maison mobile. La tempête a déplacé la maison de ses fondations à environ 200 pieds.

Alors que le golfe du Mexique continue de se réchauffer, les tornades pourraient continuer à s’étendre vers l’est et à travers le calendrier. Et les scientifiques continueront d’étudier les tempêtes terrifiantes, cherchant des moyens de mieux comprendre ce qui les rend si meurtrières et comment protéger les communautés sur leur passage.

SOURCE « La météorologie aujourd’hui » ; Centre de prévision des tempêtes de la NOAA ; Bureau de recensement des États-Unis ; Carte de couverture arborée basée sur une carte de l’Observatoire de la Terre de la NASA produite par Robert Simmon à partir d’ensembles de données compilés par le Woods Hole Research Center et publiée en janvier 2012.

Contributeur : Paul Woolverton, USA TODAY Network ; et Javier Zarracina, USA AUJOURD’HUI