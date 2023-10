Comment l’exercice stimule la capacité de votre corps à prévenir le cancer

Que quantité d’exercice a rendu le système immunitaire plus capable d’éradiquer les cellules cancéreuses, ont découvert des chercheurs du MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas. L’intervention – 45 minutes de vélo de haute intensité 3 jours par semaine – était spécifique de par sa conception, a déclaré l’oncologue Eduardo Vilar-Sanchez, MD, PhD, professeur de prévention clinique du cancer et auteur principal de l’étude.

L’exercice et le système immunitaire

Les 21 personnes participant à l’étude souffraient du syndrome de Lynch et ont été divisées en deux groupes. L’un d’entre eux a reçu un programme d’exercices de 12 mois ; l’autre ne l’était pas. Les scientifiques ont vérifié leur forme cardio et respiratoire et ont suivi les cellules immunitaires – cellules tueuses naturelles et cellules T CD8+ – dans les tissus du sang et du côlon.

« Ce sont les cellules immunitaires qui sont chargées d’attaquer les entités étrangères comme les cellules cancéreuses », a déclaré Vilar-Sanchez, « et elles étaient plus actives avec les participants qui faisaient de l’exercice ».

Les personnes du groupe d’exercice ont également constaté une baisse des niveaux du marqueur inflammatoire prostaglandine E2 (PGE2). Cette baisse était étroitement liée à l’augmentation des cellules immunitaires. Les deux changements suggèrent une réponse immunitaire plus forte.

Les chercheurs pensent que ces changements sont liés à un renforcement du système de « surveillance immunitaire » de l’organisme pour traquer et éliminer les cellules qui pourraient sinon devenir cancéreux.

S’appuyer sur des recherches antérieures

La science offre déjà de nombreux arguments selon lesquels l’exercice régulier peut aider à prévenir le cancer. Un énorme revue systématique 2019 plus de 45 études et plusieurs millions de personnes ont trouvé des preuves solides que l’exercice peut réduire le risque de plusieurs cancers – notamment les cancers de la vessie, du sein, colorectal et gastrique – jusqu’à 20 %.