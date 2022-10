Comment l’exercice profite-t-il aux hommes atteints d’un cancer de la prostate ?

“Lorsque vous enlevez la testostérone de quelqu’un, ses muscles peuvent se transformer en bouillie. Les hommes peuvent également avoir des bouffées de chaleur et de la dépression », explique Pisick. « Faire du cardio et de la musculation peut vous aider à maintenir votre masse musculaire et à prévenir la prise de poids. Certains gars perdent même du poids.

Si vous êtes en surpoids ou obèse, le cancer de la prostate est plus susceptible de réapparaître après le traitement. L’exercice cardio, le type qui fait battre votre cœur comme le vélo ou la marche rapide, aide à gérer votre poids. Cela améliore non seulement vos chances de survie à long terme avec le cancer de la prostate, mais réduit également votre risque de maladie cardiaque.

De plus, l’exercice peut améliorer votre humeur et vos perspectives. Il aide à soulager l’anxiété et la dépression liées au cancer de la prostate ou à la gestion des effets secondaires du traitement.

« Vous vous sentirez mieux dans l’ensemble si vous faites de l’exercice. Il y a une libération d’endorphine avec l’exercice. Cela peut même vous aider à mieux dormir », déclare Pisick.

Le père de Pisick, un homme de 78 ans qui se remet d’un cancer de la prostate, fait de la marche rapide tous les jours. “Il est dans la meilleure forme de sa vie et dit que depuis qu’il est devenu plus actif, il se sent plus heureux”, a déclaré Pisick.