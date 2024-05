Comment l’exercice aide-t-il à maintenir la santé cérébrale et à augmenter la longévité ?

Que disent les dernières données probantes et avis d’experts sur la manière dont l’activité physique régulière contribue à maintenir la santé cérébrale et générale à mesure que nous vieillissons ?

L’exercice améliore considérablement la santé cérébrale en améliorant la cognition, l’humeur et en réduisant le risque de maladies neurodégénératives en favorisant la neurogenèse et Plasticité synaptique .

Les données probantes d’études suggèrent qu’une activité physique régulière pourrait améliorer l’humeur, réduire le stress et aiguiser les fonctions cognitives, soulignant ainsi le lien profond entre le corps et l’esprit.

L’exercice est grandement bénéfique pour la santé du cerveau, en améliorant la cognition, l’humeur et en réduisant le risque de maladies neurodégénératives. Plusieurs nouvelles études ont démontré l’impact profond de l’exercice sur divers systèmes biologiques, expliquant ainsi sa capacité à améliorer la santé et à combattre les maladies. Dans cet article spécial, nous explorons les recherches les plus récentes sur la manière dont l’exercice peut protéger la santé cérébrale à mesure que nous vieillissons.

D’autres articles récents rédigés par des chercheurs de Stanford Medicine incluent un rapport dans Communications naturelles qui explore les changements induits par l’exercice dans les gènes et les tissus associés au risque de maladie, et un article publié dans Métabolisme cellulaire qui examine les effets de l’exercice sur les mitochondries, les producteurs d’énergie cellulaire, dans divers tissus, chez le rat.

Les chercheurs ont identifié des liens significatifs entre l’exercice et des molécules et des gènes déjà connus pour être impliqués dans de nombreuses maladies humaines et dans la récupération des tissus.

Cette approche globale a généré des centaines de milliers de résultats sur des changements non épigénétiques et plus de 2 millions de changements épigénétiques distincts dans les mitochondries, fournissant ainsi une base de données riche pour les recherches futures.

Comprendre comment l’exercice favorise la santé du cerveau « est une question clé pour de nombreux scientifiques du monde entier », a noté Vukovic, ajoutant qu’elle et ses collègues « proposent que l’exercice modifie le paysage immunitaire du cerveau vieillissant et permet donc aux cellules immunitaires de continuer à soutenir les cellules nerveuses. fonction. »

Auteur co-correspondant Jana Vukovic, PhD professeur adjoint et chef du laboratoire de neuroimmunologie et de cognition de l’Université du Queensland, a expliqué les principales conclusions à Actualités médicales aujourd’hui.

Ryan Glatt, CPT, NBC-HWCcoach principal en santé cérébrale et directeur du programme FitBrain au Pacific Neuroscience Institute de Santa Monica, non impliqué dans ces études, a déclaré MNT ils « soulignent les bienfaits multiformes de l’exercice sur la santé cérébrale, notamment via la régulation génétique, la fonction mitochondriale et la réponse immunitaire ».

« Ils offrent des informations précieuses en fusionnant la biologie moléculaire avec des interventions pratiques en matière de santé pour les populations vieillissantes », a-t-il ajouté.

Par exemple, « l’exercice améliore la plasticité synaptique et le flux sanguin tout en réduisant l’inflammation et en augmentant l’expression de facteurs neurotrophiques comme BDNF « , a expliqué Glatt. « Ces effets peuvent améliorer de manière synergique la mémoire, l’apprentissage et la santé globale du cerveau. »