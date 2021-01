Composite d’images de Yoweri Museveni

Les Ougandais de moins de 35 ans – et c’est plus des trois quarts de la population – n’ont connu qu’un seul président.

Yoweri Museveni, qui est arrivé au pouvoir à la suite d’un soulèvement armé en 1986, a défié les lois politiques de la gravité qui ont fait tomber d’autres dirigeants de longue date de la région.

Le passage de cet homme de 76 ans au sommet s’est accompagné d’une longue période de paix et de grands changements de développement pour lesquels beaucoup sont reconnaissants. Mais il a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir en encourageant un culte de la personnalité, en employant le favoritisme, en compromettant les institutions indépendantes et en écartant les opposants.

Lors des dernières élections, il y a cinq ans, lorsqu’il a abordé la question de sa démission, il a demandé: « Comment puis-je sortir d’une bananeraie que j’ai plantée et qui a commencé à porter ses fruits? »

Pour ce révolutionnaire, la récolte n’est toujours pas terminée.

Mon introduction au président a eu lieu dans les années 1990 sous la forme d’une pièce de théâtre dans laquelle les turbulences des années Milton Obote et Idi Amin ont été jouées.

La pièce culmine le 26 janvier 1986, avec l’Armée de résistance nationale de M. Museveni libérant le pays, mettant fin aux guerres et aux meurtres insensés.

C’est cette image de l’homme en tant que libérateur et porteur de paix sur laquelle de nombreux Ougandais ont été élevés et auxquels on leur rappelle à chaque occasion.

Press-ups présidentiels

Il est également une figure paternelle et grand-père.

De nombreux jeunes Ougandais se réfèrent au président par le surnom de «Sevo», et il les appelle affectueusement Bazukulu (ce qui signifie petits-enfants en langue luganda).

Mais le père de famille ne se considère pas comme un patriarche vieillissant typique, allongé dans sa chaise préférée avec ses enfants et petits-enfants qui s’affairent.

Dans sa campagne pour son sixième mandat élu, qui semble avoir commencé juste après les dernières élections, il a parcouru le pays, lancé des usines, ouvert des routes et de nouveaux marchés.

Et avec un œil sur son challenger relativement jeune, l’ancienne pop star de 38 ans Bobi Wine, M. Museveni a tenu à montrer sa vitalité. En avril dernier, pour encourager l’exercice pendant le verrouillage, il a été filmé en train de faire des pompes, puis a répété le truc plusieurs fois, y compris devant des étudiants en liesse en novembre.

L’histoire continue

Après le travail hier soir, j’ai défié mon Bazukulu à un entraînement en salle. Nous avons fait quarante pompes. Tout comme je l’ai toujours conseillé, même chez vous, vous pouvez rester en sécurité et rester en forme et en bonne santé. pic.twitter.com/LKjqwViwlE – Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) 5 août 2020

« Si votre père vous aime, il doit vous donner du pouvoir. Au cours des cinq prochaines années, ‘Sevo’ veillera à ce que lorsque nous aurons fini l’école, nous puissions trouver du travail », déclare Angela Kirabo, 25 ans. la question du chômage des jeunes, qui est une source de préoccupation majeure.

Le diplômé en économie est un fier Muzukulu (petit-enfant), ayant grandi dans une famille soutenant le Mouvement national de résistance (NRM) au pouvoir. Elle a également été vice-présidente du chapitre du parti à l’université et pense que le président a encore beaucoup à offrir après 35 ans au pouvoir.

Limites d’âge présidentielles annulées

L’un de ses amis et conseillers les plus proches, John Nagenda, dit que l’altruisme de M. Museveni est l’une des raisons de sa capacité à inspirer la loyauté.

« Il était prêt à mourir pour l’Ouganda. Je dirais que nous sommes très chanceux de l’avoir », dit le joueur de 82 ans.

«La plupart des autres personnes que je connais qui ont été présidents, ils voulaient le faire pour eux-mêmes; ils voulaient la gloire. Mais Museveni veut faire [it] pour le pays et le continent… c’est un africaniste. «

Élections générales en Ouganda. 14 janvier 2021 [ 18.1m people have registered to vote ] [ 11 candidates are running for president ],[ 1 of the candidates is a woman, Nancy Kalembe ],[ 5 elected terms so far for Yoweri Museveni ],[ 50% plus 1 votes needed for a candidate to avoid a run-off election ],[ 529 MPs will also be elected ], Source: Source: Commission électorale ougandaise, Image: Une femme masquée devant une peinture murale

Néanmoins, selon les clauses originales de la constitution de 1995, le président n’aurait pas dû se présenter à nouveau après 2005.

En effet, avant cela, il était largement entendu qu’il était contre le fait de rester au pouvoir, de repousser les questions sur l’idée, en disant qu’il préférerait retourner dans sa ferme.

Le journaliste William Pike, qui à un moment donné était considéré comme très proche du président et de la NRA, a décrit dans ses mémoires à quel point le président était vraiment bouleversé lorsqu’on lui a demandé lors d’un dîner au début des années 1990 s’il voulait rester au pouvoir pour le reste des années 90. sa vie.

« Museveni a dit: » Bien sûr que non « , mais il était clairement furieux de ce qu’il considérait comme une véritable insulte. Il ne faisait pas semblant. À ce stade, il n’avait vraiment pas l’intention de rester au pouvoir », a écrit M. Pike.

Mais quelque chose a changé d’avis en 2004, bien qu’il n’ait jamais été clair de quoi il s’agissait exactement, et ses députés ont approuvé l’idée que la constitution devrait être amendée pour supprimer les limites du mandat présidentiel.

Il a eu le feu vert pour se tenir debout jusqu’à ce qu’il atteigne 75 ans.

Et puis en décembre 2017, l’obstacle constitutionnel d’une limite d’âge pour un candidat à la présidentielle a également été levé – un problème qui a conduit à des bagarres au parlement et à une descente de police sur le bâtiment.

Beaucoup ont vu cela comme le moyen du NRM de permettre à M. Museveni de devenir président à vie.

Ce n’est pas pour rien que le Parlement s’est senti obligé de récompenser le dirigeant de longue date. La volonté des députés d’accepter les changements a beaucoup à voir avec le fait qu’ils estimaient devoir leur poste au président.

Moins de défis à l’autorité

L’importance du favoritisme s’étend à toute la société.

Il se manifeste parfois par des programmes de développement pour les femmes, les vendeurs sur le marché et les emplois gouvernementaux. Dans un pays où 15% des jeunes sont au chômage et plus de 21% de la population vit dans la pauvreté, s’aligner avec le bon parti peut sauver un village entier de la misère.

Mais ses partisans indiquent que la transformation de l’Ouganda est une raison positive pour donner à M. Museveni cinq ans de plus.

«Si vous venez du nord et de l’est, vous comprendrez qu’une grande réalisation de paix a été réalisée. Pendant 20 ans, ces régions ont été plongées dans la guerre», déclare Jacob Eyeru, 28 ans, qui dirige le Conseil national de la jeunesse du gouvernement.

Tout en reconnaissant que le chômage est une préoccupation, il ajoute que le NRM a « transformé l’économie pour la rendre non seulement compétitive au niveau régional mais aussi compétitive au niveau mondial ».

Les partisans de M. Museveni estiment qu’il a encore beaucoup à offrir

Malgré ces changements, il a également affaibli l’indépendance de certaines des principales institutions du pays afin de réduire le nombre de défis à son autorité.

Le pouvoir judiciaire n’a pas été épargné et a été accusé ces dernières années de recruter des «juges cadres», fidèles au gouvernement.

Lorsque les juges ont pris des décisions indépendantes, ils se sont parfois trouvés en désaccord avec les autorités.

Par exemple, le 16 décembre 2005, des agents de sécurité armés hautement qualifiés ont fait une descente devant la Haute Cour de la capitale, Kampala, et ont de nouveau arrêté des membres de l’Armée populaire de rédemption des rebelles présumés, qui venaient d’être acquittés des accusations de trahison.

«Ils ont transformé le Temple de la Sérénité en un théâtre de guerre», a écrit le juge James Ogoola dans un poème sur l’incident intitulé Rape of the Temple.

Lorsqu’il s’agit de contester les résultats des élections, le résultat de chaque course présidentielle depuis 2001 a été contesté devant les tribunaux. Dans tous les cas, les tribunaux ont jugé que les irrégularités n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une annulation.

Les médias ont également vu leur indépendance menacée.

À première vue, l’Ouganda a une industrie médiatique dynamique qui s’est développée à des centaines de stations de radio et de télévision privées, de presse écrite et de services Internet sous la direction de M. Museveni.

«Dans les premiers jours, avant que le cynisme et la pourriture ne s’installe, il y avait un brin d’intellectualisme au sein du régime qui tolérait les opinions dissidentes et était capable de débattre et d’être en désaccord avec eux», déclare Daniel Kalinaki, directeur général de la rédaction de Nation Media Group, à Kampala.

Mais des points de vente ont été pillés et des journalistes arrêtés, car les dirigeants du gouvernement sont devenus « de plus en plus maigres », ajoute M. Kalinaki.

Mais peut-être le facteur le plus important de la longévité de M. Museveni est la façon dont toute force d’opposition potentielle a été stérilisée.

Des partisans de l’opposition abattus

Comme il est devenu clair il y a 20 ans qu’il allait rester au pouvoir, certains de ses anciens associés ont commencé à se séparer. Ce faisant, les forces de sécurité, présentées comme une police et une armée populaires, ont tourné leurs armes contre ces opposants politiques.

Kizza Besigye, du Forum de l’opposition pour le changement démocratique, autrefois médecin de M. Museveni, s’est présenté pour la première fois contre lui aux élections de 2001. Il a été détenu et poursuivi pour de nombreux chefs d’accusation, notamment de viol et de trahison, mais n’a jamais été condamné.

Le candidat à la présidentielle Bobi Wine s’est avéré un tirage au sort populaire pour de nombreux jeunes électeurs

Maintenant que Bobi Wine, un chanteur de son vrai nom Robert Kyagulanyi, remet sérieusement en question le pouvoir du président, il est devenu le dernier politicien à faire face à la colère des hommes en uniforme.

Le député, dont le pouvoir vedette attire d’énormes foules de jeunes, a été brutalement arrêté lors de la campagne électorale partielle d’un collègue dans la ville du nord-ouest d’Arua en 2018. Il a ensuite fait face à des accusations de trahison qui ont ensuite été abandonnées.

En campagne électorale pour cette élection, la police a arrêté, gazé et tiré sur lui et ses partisans pour avoir défié les restrictions du coronavirus sur le rassemblement de grands groupes.

Au cours des deux jours de manifestations en novembre après l’arrestation de Bobi Wine, 54 personnes ont été tuées, dont beaucoup auraient été abattues par les forces de sécurité.

Mettre la tête au-dessus du parapet en Ouganda est un choix courageux et quiconque cherche à défier M. Museveni ne devrait avoir aucun doute sur le niveau de harcèlement auquel il est susceptible de faire face.

Au cours de ses 35 années à la tête, il en est venu à s’asseoir au sommet du pouvoir où il contrôle totalement. Il a également réussi à se réinventer.

Alors qu’il était autrefois le parvenu politique au début de la quarantaine, quiconque assumant ce rôle risque maintenant d’encourir sa colère considérable.