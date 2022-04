Comment l’évolution d’Etsy en géant du e-commerce fait ressentir son fondateur aujourd’hui

Dans cette série hebdomadaire, CNBC se penche sur les entreprises qui ont fait la liste inaugurale Disruptor 50, 10 ans plus tard.

En 2005, Chris Maguire, Jared Tarbell, Rob Kalin et Haim Schoppik en avaient assez de créer des sites Web pour les clients et voulaient créer quelque chose qui leur était propre. Finalement, ils ont créé un site Web pour une communauté en ligne appelée GetCrafty.com.

« C’était surtout des femmes qui fabriquaient et partageaient leurs astuces et comment faire des choses. Et nous avons pensé que c’était vraiment amusant », a déclaré Chris Maguire, co-fondateur d’Etsy et actionnaire actuel. « Ils n’arrêtaient pas de dire sur le [GetCrafty] forums à l’époque, ‘J’aimerais qu’il y ait un endroit où vendre les choses que j’ai faites, comme eBay, c’est trop cher et peu maniable. Et il n’y a pas vraiment grand-chose là-bas qui, vous savez, ne s’adresse qu’à nous », se souvient-il.

C’est ce qui a amené Maguire et ses co-fondateurs à dire : « Nous pourrions construire ça. »

Etsy est passé de cette idée à l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde. Environ 95 millions de personnes ont utilisé Etsy en 2021 pour acheter ou vendre des articles, selon le rapport annuel 2021 de l’entreprise. présentation investisseurs. Maguire a déclaré qu’il est surréaliste de voir à quel point le nom Etsy est devenu courant et que ce n’est pas quelque chose que lui et d’autres fondateurs attendaient.

Mais comme Etsy a grandi bien au-delà de son objectif initial – créer un lieu durable où les gens peuvent acheter et vendre les choses qu’ils fabriquent – il est devenu plus difficile de maintenir son esprit de bricolage. Maguire dit que l’implication émotionnelle de la communauté des artisans a donné envie aux fondateurs de construire quelque chose qui répondrait à leurs besoins, et aujourd’hui, alors qu’Etsy s’assure toujours qu’il existe une connexion acheteur et vendeur qui va au-delà d’une transaction, il a remarqué que l’entreprise a devenir plus comme une machine à faire des ventes.

« Ils avaient cette esthétique ludique. Et je ne vois plus ça sur Etsy maintenant », a déclaré Maguire. « C’est un peu plus orienté vers, ‘Nous vendons des choses et nous vendons autant que possible, et cela devrait être l’objectif principal.’ Mais c’est, vous savez, il n’y a pas autant d’enjouement. »

Nulle part cette tension n’est devenue plus apparente que pendant la fureur actuelle parmi les vendeurs après qu’Etsy a annoncé son intention d’augmenter ses frais de vente de 30 %, passant d’un total de 5 % à 6,5 % à compter du 11 avril.

La direction de l’entreprise – qui ne répondrait qu’aux demandes de commentaires par e-mail – a souligné l’accès qu’elle offre à plus de 95 millions d’acheteurs et affirme que les améliorations qu’elle apporte se traduisent directement par une augmentation des ventes pour ses plus de 5 millions de vendeurs.