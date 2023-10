Comment l’évolution de la recrue Bobby Miller lui a valu le plus gros départ de l’année des Dodgers

LOS ANGELES — En 2015, Bobby Miller, originaire de l’Illinois, jouait dans une vitrine pour les meilleurs joueurs de baseball des lycées du pays lorsqu’il a demandé à son père s’ils pouvaient s’arrêter.

Miller avait toujours voulu assister à un match au Dodger Stadium, et le voyage en Californie du Sud en offrait l’occasion. Il était assis au premier rang du pavillon du champ droit, admirant l’atmosphère, pensant que jouer sur ce terrain serait le rêve ultime.

Lundi, la recrue montera sur le monticule du Dodger Stadium pour ses débuts en séries éliminatoires, chargé par le personnel d’entraîneurs et le front office des Dodgers de débuter le deuxième match avec son équipe dans un trou 1-0 contre les Diamondbacks dans la série de divisions de la Ligue nationale.

Miller rejoindra Dustin May, Tony Gonsolin et Walker Buehler en tant que seules recrues des Dodgers à avoir débuté un match éliminatoire au cours des six dernières années. Contrairement aux saisons récentes, aucun de ces autres lanceurs ne sera disponible.

Les blessures ont engendré des opportunités pour Miller, qui s’est hissé au sommet d’un groupe talentueux d’espoirs et de recrues qui devraient faire un saut à un moment donné en 2023. Beaucoup ont été contraints de contribuer plus tôt que prévu alors qu’une rotation épuisée des Dodgers subissait coup après coup.

Désormais, quatre des 13 lanceurs de la liste NLDS des Dodgers sont des recrues – aucun n’est plus important que Miller, le choix de première ronde de 2020 qui a fait d’énormes progrès depuis ses jours rebondissant entre la rotation et l’enclos des releveurs à Louisville. Il a été acclamé pour la chaleur à trois chiffres qu’il peut invoquer avec son bras droit, mais c’est sa capacité à maîtriser cette balle rapide et le vaste arsenal qui l’entoure qui lui a valu des succès dans les grandes ligues et lui a permis de prospérer contre les droitiers (.692). OPS) et les gauchers (.607).

Dans les rangs universitaires, Miller a toujours possédé la capacité de maîtriser les petits frappeurs. Un match en particulier contre Valparaiso a trouvé un écho chez Henry Davis, l’ancien receveur de Louisville qui deviendra le premier choix au classement général en 2021. Il faisait 46 degrés au premier lancer alors que Miller retirait 12 prises en six manches.

« Notre joueur de deuxième but porte deux sweat-shirts sous le maillot », a rappelé Davis, maintenant voltigeur recrue avec les Pirates, à FOX Sports, « et Bobby est assis 101. »

Mais il en faudrait plus pour survivre dans la cour des grands.

Davis a remarqué cette croissance le 5 juillet. Il a atteint Miller une fois pour un double, mais Miller a retiré son ancien coéquipier sur des prises dans les deux autres au bâton. Sur l’un des deux retraits au bâton, Davis a effectué un décompte complet et a pensé qu’il obtenait un quatre coutures… jusqu’à ce que le curseur s’éloigne de lui. Avant, a expliqué Davis, le mouvement sur les terrains de Miller n’était pas toujours aussi cohérent. Maintenant, il peut dire que c’est intentionnel.

« Il est évident qu’il a toujours été lancé incroyablement fort, pour toujours », a déclaré Davis. « Mais maintenant, vous avez un gars avec des trucs plus proches qui, quand vous regardez le rapport de dépistage, il a cinq lancers. »

La balle courbe, le changement et le plomb de Miller ont été essentiels pour lutter contre les gauchers, qui frappent moins de 0,160 contre les trois lancers. Il a davantage favorisé ses quatre coutures et son slider contre les droitiers, et bien que ce dernier ait été un travail en cours tout au long de l’année alors qu’il travaillait pour trouver une forme qui lui plaisait, cela se démarquait toujours de Davis.

Il a fallu une évolution pour que Miller en arrive là.

« Parfois, j’allais simplement à l’enclos des releveurs et je lançais », a admis Miller. « Je ne connaissais pas le but de ce que je faisais ce jour-là. Maintenant, chaque semaine, j’ai un but derrière tout ce que je fais. Chaque enclos que je lance, chaque lancer que je lance, il y a un but derrière tout. »

Affiner ses pitchs secondaires et apprendre à séquencer n’était qu’une partie de sa croissance. La plus grande partie était mentale.

Alors qu’il lançait à Louisville, le ligue majeure préférée de Miller à surveiller était Buehler. Il admirait la compétitivité des joueurs vedettes des séries éliminatoires sur le monticule et pensait qu’il possédait certains de ces mêmes traits. Parfois, cependant, cela pourrait aussi être la perte de Miller.

Miller est sorti de façon historique cette année, affichant une MPM de 0,78 à ses quatre premiers départs dans les ligues majeures. Au fur et à mesure qu’il prenait confiance dans la façon dont son équipe jouait contre les frappeurs des grandes ligues, ses adversaires ont commencé à s’adapter. Les Giants l’ont marqué pour sept points, puis les Astros pour six. En huit départs, du 17 juin au 4 août, Miller a enregistré une MPM de 6,25 en effectuant six manches ou plus une seule fois.

Trop souvent au cours des dernières années, Miller a pensé qu’il laissait ses émotions l’envahir sur le monticule. Les frustrations feraient dérailler sa performance. Il a déploré son incapacité à devancer les frappeurs. Le premier frappeur arriverait et une longue manche suivrait. Le jeu s’accélérerait, son nombre de lancers augmenterait et sa journée serait écourtée. Il a appris à mieux contrôler cela.

« Quand les choses commencent à aller dans le grand bain, ne laissez pas le jeu s’accélérer », a déclaré Miller. « Ralentissez un peu, faites un pas rapide hors du monticule, respirez profondément et trouvez simplement quelque chose de réconfortant mentalement pour vous remonter un peu le moral. »

Il rebondirait. Pendant ses jours de repos, les Dodgers ont commencé à avoir des conversations avec lui dans l’abri. Ils le testeraient : Pourquoi avez-vous lancé une balle rapide dans ce décompte ? Pourquoi as-tu pris une mauvaise vitesse là-bas ?

L’entraîneur adjoint des lanceurs Connor McGuiness a commencé à remarquer une croissance significative dans la gestion du jeu de Miller.

« Comprendre la situation, à quelle manche il se trouve, combien de fois il a suivi l’ordre, qui est sur le pont, quelle base est ouverte », a expliqué McGuiness à FOX Sports. « Je sais qu’au début, quand Bobby était ici, on le voyait en quelque sorte rencontrer des problèmes lors de cette cinquième ou sixième manche. Nous commençons à le voir en quelque sorte capable de briser ce mur et de passer à travers. »

Par coïncidence, sa deuxième mi-temps a commencé à tourner après un départ contre les Diamondbacks, lorsqu’il les a blanchis pendant six manches le 9 août. Miller a disputé au moins six manches lors de neuf de ses 10 derniers départs en saison régulière, totalisant une MPM de 3,25 en cette durée. Il est également passé d’une moyenne de 1,88 buts sur balles par match en première mi-temps de la saison à 1,20 en seconde.

« Vous vous en débarrassez lentement », a déclaré McGuiness. « C’est un goutte-à-goutte lent. »

Ce faisant, Miller a gagné la confiance de son équipe. Il a dépassé son total de manches de n’importe quelle saison précédente, mais les Dodgers ont décidé de ne pas l’arrêter. Il a trouvé un rythme et une équipe de lanceurs épuisée avait besoin de lui.

Cela reste le cas en octobre.

Lundi, les Dodgers passeront du statut de lanceur le plus expérimenté à celui qui fera ses débuts en séries éliminatoires. Miller fera face à une attaque de l’Arizona qui a forcé Clayton Kershaw à connaître le début le plus court de sa carrière lors du premier match.

« J’ai beaucoup appris depuis que je suis ici », a déclaré Miller, « et je me sens très prêt. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

Tendances MLB

Faits saillants des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les Rangers, les Astros, les Phillies et les D-Backs remportent le premier match

Bracket des éliminatoires de la MLB 2023 : classement, calendrier des séries divisionnaires, résultats

Comment regarder Astros contre Twins ALDS Game 1 – 7 octobre





Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2023 : dates des World Series, comment regarder, chaînes de télévision

L’enclos des releveurs des Rangers scelle le premier match contre les Orioles : voici ce que nous avons appris

Les Phillies blanchissent les Braves dans l’étourdissant match NLDS 1, ne prenant « personne pour acquis »





Yordan Álvarez se réintroduit en séries éliminatoires avec deux circuits lors de la victoire des Astros contre les Twins

Dans l’intersaison tumultueuse de Ronald Acuña Jr. – et l’année 2023 historique qui a suivi

5 questions brûlantes sur la MLB : prédictions des séries de division, facteurs X, joueurs à surveiller