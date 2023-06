Comment l’Europe pourrait utiliser les actifs russes pour payer la reconstruction de l’Ukraine

L’Union européenne se rapproche de la négociation d’un plan détaillé sur la manière d’utiliser les avoirs russes gelés pour payer la reconstruction de l’Ukraine, a déclaré un haut responsable à CNBC.

L’UE a confirmé qu’il y a plus de 200 milliards d’euros (215,5 milliards de dollars) et 20 milliards d’euros distincts (21,5 milliards de dollars) d’actifs à travers le bloc qui appartiennent respectivement à la banque centrale russe et à des particuliers russes. Ces avoirs ont été gelés par les autorités européennes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour sanctionner le Kremlin pour son agression.

« Nous avons eu des discussions assez longues sur [how to use these assets to pay for the reconstruction of Ukraine] », a déclaré jeudi à CNBC le Suédois Anders Ahnlid, qui préside les discussions entre les 27 États membres de l’UE sur ce sujet.

« Et nous sommes maintenant, je l’espère, en mesure de proposer bientôt des idées sur la manière d’utiliser au moins le produit de ces actifs immobilisés », a déclaré Ahnlid.

La question est hautement technique, juridiquement complexe et politiquement difficile.

L’UE a insisté sur le fait que la Russie devait payer pour les dégâts et la douleur qu’elle crée en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à CNBC en février qu’il serait « impensable » que ce ne soit pas le cas.

S’exprimant en novembre, von der Leyen a déclaré que l’idée était de créer une structure pour gérer les fonds gelés, les investir, puis donner le produit à l’Ukraine.

Elle a ajouté à l’époque que ces fonds devraient également être affectés aux efforts de reconstruction, une fois la guerre terminée et les sanctions levées sur les avoirs gelés.

Pour le moment, les responsables se concentrent sur la première étape – utiliser le produit des actifs de la banque centrale russe – car ils pensent que ce serait le moyen le plus simple d’éviter les problèmes juridiques. On ne sait pas combien d’argent cela fournira à l’Ukraine et à quelle vitesse Kiev le recevrait.

« Je pense que ce qui est important, c’est qu’il soit confirmé qu’il y a [are] plus de 200 milliards d’euros de ces actifs, et ensuite vous devez savoir combien de cela est en espèces, combien est dans d’autres types d’actifs, et puis bien sûr, [how much] sur qui vous pouvez compter », a déclaré Ahnlid.

« Si vous avez 100 milliards [euros] et vous obtenez un rendement de 3 %, vous obtenez le chiffre de ce que cela donnerait en termes de disponibilité pour la reconstruction par an », a-t-il ajouté.

Le gouvernement ukrainien n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC lundi.

Les économistes s’accordent à dire qu’il y a une chance que l’UE parvienne à utiliser le produit des actifs de la banque centrale russe de manière légale, mais il existe des inquiétudes plus larges quant à la contribution réelle que cela apportera à l’Ukraine.

« Cela pourrait fonctionner légalement, cependant [it] ne changera pas la donne financièrement », a déclaré Jacob Kirkegaard, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, par e-mail.

La Banque mondiale, la Commission européenne, les Nations unies et le gouvernement ukrainien ont déclaré en mars que le total coût de reconstruction en Ukraine avait atteint 441 milliards de dollars.

Mais la guerre continue et la perte continue de vies humaines et d’infrastructures ne cesse d’augmenter la facture. Un exemple en est la récente destruction du barrage de Nova Kakhovka, qui a causé de nouveaux dommages environnementaux, sociaux et économiques. La Banque mondiale évalue toujours le coût total.