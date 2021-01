Comment le Green Deal affectera-t-il les citoyens européens?

Le Green Deal est l’initiative ambitieuse de l’UE visant à devenir le premier continent neutre pour le climat d’ici 2050. Elle a été signée fin 2020 et constitue la priorité de l’UE pour son budget de sept ans qui débute en 2021.

Quel est le problème?

Il vise à transformer l’économie européenne en une économie durable de la production à la consommation, en stimulant l’utilisation efficace des ressources, en minimisant les déchets et en réduisant à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre.

Une loi climatique, faisant de l’accord une obligation légale, est attendue au premier semestre 2021. Le Portugal a déclaré que ce serait une priorité pour son Présidence tournante de l’UE de six mois qui a commencé le 1er janvier 2021.

Cela semble bien, mais y a-t-il des problèmes?

L’évolution vers une société sobre en carbone est susceptible de faire peser davantage sur les régions, les pays et les industries qui dépendent fortement des combustibles fossiles.

L’UE a déclaré que la transition vers une économie verte doit être «juste et inclusive pour tous» et fournit ainsi plus de 100 milliards d’euros pour aider les régions les plus touchées par le passage à une économie verte,

Quel est le lien avec le Fonds social européen?

Le Fonds social européen (ESF), maintenant le Fonds social européen plus (FSE +), est le principal outil financier de l’UE pour construire une Europe plus inclusive. Il finance des projets dans toute l’UE, promouvant l’emploi et l’inclusion sociale.

Au cours des sept prochaines années, il investira plus de 88 milliards d’euros. Cela contribuera à créer de nouveaux emplois verts, à soutenir les opportunités d’éducation et à former les gens à de nouvelles compétences, alors que l’économie évolue vers une économie verte et numérique.