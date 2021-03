C’était le cas des règles européennes de protection des données, connues sous le nom de RGPD, qui ont été introduites en 2018. Le règlement historique a donné aux citoyens une voix plus forte sur ce que les entreprises pouvaient faire avec leurs données et a également servi d’inspiration aux législateurs en dehors du bloc, y compris au Brésil. et Australie.

Le bloc de 27 membres a été à l’avant-garde du resserrement des règles sur les grands acteurs de la technologie et ne montre aucun signe de changement de cette approche. D’autres réglementations sont en cours et les superpuissances de la Silicon Valley comme Google devront peut-être bientôt adapter leurs modèles commerciaux en conséquence.

Il existe une réelle volonté et un large soutien politique dans l’UE pour fixer les normes mondiales les plus élevées en matière de réglementation technologique.

En outre, cela a également suscité davantage de discussions sur la protection des données aux États-Unis. Bien qu’il n’y ait pas encore de loi sur la confidentialité des données au niveau fédéral, la Californie est devenue en 2020 le premier État à introduire des règles sur les données personnelles similaires au RGPD européen.

« Dans un sens, la loi européenne peut devenir de plus en plus la loi du pays partout. Et les géants chinois de la technologie qui cherchent à pénétrer le marché européen devront se conformer à ces réglementations. Cela explique pourquoi l’UE est en train de devenir le premier régulateur mondial de la technologie », a déclaré Ghez mentionné.

Mais l’UE est allée plus loin depuis la mise en œuvre du RGPD. En décembre, il a présenté un nouveau plan qui obligera les géants de la technologie à assumer la responsabilité du contenu de leurs plates-formes et garantira également une concurrence plus équitable sur le marché compte tenu de la domination de certaines de ces entreprises.

La loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques, comme l’appelle la nouvelle législation, pourraient entrer en vigueur dès l’année prochaine et obligeront les entreprises à modifier leur mode de fonctionnement. L’un de ses impacts potentiels est de mettre fin à l’auto-préférence – lorsque, par exemple, la recherche d’applications aboutit à des options d’affichage de produit Apple développées par le géant de la technologie.

« Ce paquet changera vraiment la donne. Il créera un cadre réglementaire unique et jettera les bases d’une coopération solide et d’une nouvelle structure de gouvernance dans l’UE, avec des mécanismes d’application tangibles et des sanctions importantes », Dessislava Savova, partenaire de le cabinet d’avocats Clifford Chance, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci.

Les entreprises opérant dans l’UE devront se conformer aux nouvelles règles.

Mais le pipeline d’une réglementation plus stricte ne s’arrête pas là. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, élabore également des plans sur la manière de réglementer l’intelligence artificielle. Cela devient de plus en plus important à mesure que de plus en plus de géants du numérique développent et intègrent une nouvelle IA.