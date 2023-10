Comment l’état relationnel fait que les Canadiens se sentent isolés

Des ruptures aux propositions accélérées en passant par les cérémonies de mariage, la pandémie a semblé affecter certains délais et jalons relationnels.

En conséquence, de nombreux Canadiens célibataires déclarent que voir d’autres personnes se fiancer, se marier ou emménager ensemble a des conséquences néfastes sur leur santé mentale, selon les résultats d’une enquête nationale.

Les données d’Angus Reid commandées par Shift Collab, un cabinet canadien de santé mentale en ligne, ont révélé dans une enquête menée auprès de 1 504 Canadiens que 59 pour cent affirment que leur santé mentale a été affectée par le fait d’être célibataire ou de l’avoir été dans le passé.

Pour 60 pour cent des Canadiens âgés de 18 à 34 ans, ils admettent se sentir isolés et comme si tout le monde était en couple sauf eux.

Plus de 125 thérapeutes de Shift Collab ont identifié une augmentation du nombre de clients aux prises avec le sentiment de manquer des étapes de la vie et ont décidé de mener une enquête à l’échelle nationale pour s’appuyer sur ces résultats, selon Megan Rafuse, PDG et co-fondatrice de Shift Collab.

« Nous avons vu de nombreuses relations s’intensifier en ligne pendant cette période [the pandemic] en raison du temps que les gens passaient ensemble, les gens ont diffusé plus fréquemment des annonces d’étapes importantes sur les réseaux sociaux », a déclaré Rafuse à CTVNews.ca dans un courriel.

Les données ont également révélé que 33 pour cent des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont vu leurs attentes changer quant au moment de fonder une famille en raison de la pandémie. En conséquence, 31 pour cent ont déclaré se sentir isolés.

« La pandémie a spécifiquement contribué à ce que les gens se sentent plus anxieux à l’idée de franchir des étapes de la vie comme rencontrer un partenaire et se marier, principalement en raison des défis liés aux rencontres, aux rencontres de nouvelles personnes et même à des événements comme devoir annuler un mariage ou retarder les projets d’emménagement. ensemble en raison des règles de confinement liées à la pandémie », a déclaré Rafuse.

En conséquence, cela a généré des sentiments d’incertitude et de peur chez de nombreuses personnes, ce qui peut entraîner une augmentation de l’anxiété, de l’inquiétude et du stress, a ajouté Rafuse.

Les flux des réseaux sociaux, qui hébergent souvent des publications de mariage et de fiançailles, jouent également un rôle dans le jeu de comparaison. En fait, 27 pour cent des Canadiens célibataires déclarent que voir d’autres personnes célébrer leur mariage sur les réseaux sociaux a contribué à leur déception quant à leur propre statut relationnel.

Pour aborder le problème, l’enquête a révélé que plus d’un tiers des Canadiens ont envisagé une thérapie en raison de l’état de leur relation.

« Aucun Canadien ne devrait se sentir seul face à ses sentiments, et les services de counseling peuvent les aider à identifier et à contrôler en toute sécurité leurs sentiments de tristesse, d’anxiété et de dépression », a déclaré Rafuse, qui donne quelques conseils à ceux qui éprouvent des sentiments négatifs après avoir vu d’autres franchir des étapes importantes.

« Tout d’abord, il est essentiel de reconnaître les sentiments qui font surface. Demandez-vous ce que vous ressentez réellement ? Est-ce de la déception, du regret ou peut-être même un pincement au cœur d’envie ? Reconnaissez ces sentiments, nommez-les et demandez de l’aide. » dit-elle.

Elle a dit de mettre vos sentiments en perspective et de reconnaître que de nombreuses autres personnes ressentent la même chose à travers le pays. « Nos vies sont profondément imparfaites, tout comme les moments dignes d’Instagram des autres. »

Enfin, Rafuse encourage les gens à se concentrer sur les choses sur lesquelles ils ont un contrôle.

« Les étapes de votre vie ne doivent pas nécessairement être définies par des fiançailles, des mariages, le fait d’avoir des enfants ou l’achat d’une maison. Quelles sont les étapes qui vous sont propres ? Appuyez-vous sur celles-ci et créez votre propre chemin. »