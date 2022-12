Comment l’état d’urgence d’El Salvador a eu un impact sur le taux de criminalité

“Des politiques similaires d’incarcération massive et de poigne de fer au Salvador et dans le reste de la région ont montré qu’à long terme, elles n’obtiennent pas de résultats durables et ne ramènent pas des poussées de violence”, a déclaré M. Pappier.

L’état d’urgence a été utilisé comme un instrument brutal, selon le rapport de Human Rights Watch, les commandants de police établissant un système de quotas obligeant les agents à arrêter un certain nombre de personnes chaque jour.

Le système carcéral est à un point de rupture, avec près de 100 000 personnes derrière les barreaux en novembre, soit plus de trois fois la capacité du système pénal du pays. Au moins 90 personnes sont mortes en détention depuis le début de l’état d’urgence. Human Rights Watch a documenté au moins deux cas où les autorités semblaient avoir omis de fournir aux détenus les médicaments nécessaires.

La répression a balayé non seulement les membres des gangs, mais aussi les enfants, les femmes et les handicapés physiques et mentaux. Certains habitants des quartiers pauvres qui craignaient autrefois les membres de gangs, disent qu’ils ont plus peur de la police salvadorienne.