Comment l’état d’esprit m’a aidé à devenir l’un des meilleurs marathoniens américains

Cette histoire fait partie de la série Top of the Game, où CNBC Make It plonge dans les habitudes, les routines et les mentalités que les meilleurs athlètes utilisent pour atteindre des performances et des succès optimaux.

Parfois, il faut un certain temps pour comprendre ce que vous faites le mieux.

Nell Rojas, l’une des meilleures marathoniennes aux États-Unis, connaît bien ce sentiment : la coureuse de 34 ans n’a commencé à courir des marathons qu’il y a quatre ans.

Coureuse de steeple à succès à l’université, Rojas a passé la majeure partie de sa vingtaine à travailler comme entraîneur de course à Boulder, dans le Colorado, où elle est née et a grandi. Elle a participé à des triathlons et dit qu’elle a commencé à courir des marathons à la suggestion de son père et entraîneur, l’ancien meilleur coureur de fond Rick Rojas. “Sortez et faites du jogging”, se souvient-elle en 2018. “Voyez si vous aimez ça.”

Rojas a rapidement parcouru 26,2 milles en 2 heures et 31 minutes, terminant 7e au Marathon international de Californie 2018. Le résultat lui a fait « tomber la mâchoire », dit-elle.

“Bien sûr, mon père étant mon plus grand fan, il était comme, tu vas faire partie de l’équipe olympique”, a déclaré Rojas à CNBC Make It. “Et j’étais comme, OK, installez-vous.”

L’année dernière, elle a terminé meilleure américaine au marathon de Boston. Elle a répété l’exploit plus tôt cette année en enregistrant un record personnel de 2 heures, 25 minutes et 57 secondes – et a maintenant en vue les essais olympiques américains en 2024.

Ici, Rojas explique comment une mentalité sans ego l’aide à s’améliorer constamment, pourquoi elle pense que la plupart des gens pensent mal à la force mentale et comment elle organise son cerveau autour d’une “absence de négativité”.