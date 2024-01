Comment l’establishment européen a redonné sa grandeur à l’extrême droite – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

UN CADAVRE DANS LE DANUBE ET UNE VOIX DE LA TOMBE pourrait ressembler davantage à des éléments d’un film noir qu’une explication de ce qui se passe en Europe aujourd’hui. Mais pour comprendre l’état torturé de la politique du continent, il n’y a pas de meilleur point de départ.

En octobre, le corps de Christian Pilnacek, autrefois l’homme le plus puissant du ministère autrichien de la Justice, a été retrouvé flottant dans la rivière non loin de la ville de Krems, mort apparemment par suicide quelques heures après avoir été arrêté lors d’un DUI après avoir conduit à contresens sur l’autoroute.

“Sa vie lui a été enlevée”, a déclaré la veuve du fonctionnaire, un procureur de haut rang, lors d’une cérémonie commémorative en novembre, dans une attaque acerbe contre les élites politiques du pays.

Pilnacek, un fonctionnaire élégant qui comptait parmi les meilleurs juristes de son pays, avait passé les années précédentes à lutter contre une série d’allégations selon lesquelles il aurait divulgué des informations privilégiées à ses amis politiques et à la presse et aurait tenté d’annuler une vaste enquête de corruption entourant l’achat d’avions de combat par Vienne.

Mais après sa mort, il semblait que ce n’était pas une mauvaise conscience qui l’avait poussé au bord du gouffre, mais plutôt un refus de plier ses principes à la volonté du Parti populaire autrichien (ÖVP), un rempart du parti politique autrichien. système politique qui fait partie du gouvernement fédéral sans interruption depuis 1987.

Un mois après la découverte de son corps, un enregistrement de Pilnacek, dans lequel on l’entendait décrire comment de hauts responsables politiques de l’ÖVP, le parti de l’ancien chancelier Sebastian Kurz, avaient fait pression sur lui pour qu’il mette fin aux enquêtes sur la corruption politique.

“Les ministres de l’ÖVP sont venus me voir même après une perquisition au siège du parti et m’ont demandé pourquoi je ne le fermais pas”, peut-on entendre Pilnacek, un homme sociable qui aimait les bons potins, dire sur l’enregistrement. “Je leur ai toujours dit : je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas, je ne veux pas le faire.”

Confronté à ses propres problèmes juridiques et se sentant injustement accusé, il s’était tourné vers ces mêmes hommes politiques pour obtenir de l’aide – mais cela avait été refusé parce que le fonctionnaire désemparé n’avait pas réussi à mettre un terme aux autres enquêtes.

“Quand j’ai demandé s’ils feraient quelque chose pour me soutenir, la réponse a été : ‘Vous n’avez jamais vraiment été avec nous'”, raconte Pilnacek sur la cassette enregistrée à son insu dans un restaurant de Vienne quelques mois avant sa mort.

Même pour une société endurcie par des décennies de scandales politiques et de corruption, l’épisode a été stupéfiant, suscitant de forts appels à des comptes.

Il faudra attendre. Pour de nombreux électeurs autrichiens, le plus grand choc entourant cette affaire a été la réaction de l’ÖVP aux révélations. Au lieu de dissoudre le gouvernement et de déclencher de nouvelles élections, les dirigeants du parti de centre-droit sont passés à l’attaque, accusant leurs ennemis politiques d’intrigues et utilisant les « méthodes du KGB » pour saper le parti.

“Il n’est pas acceptable que notre pays se transforme en un état de mouchards”, déclare Christian Stocker, secrétaire général de l’ÖVP. averti.

Christian Pilnacek lors du procès de Johann Fuchs, chef du parquet de Vienne en 2022. Fuchs aurait violé le secret de fonction et fait un faux témoignage devant le comité Ibiza-U | Johann Groder/EXPA via Belga

Il s’agissait en fait d’une concession à ses adversaires, notamment d’extrême droite. En tentant d’entraîner les Autrichiens dans le terrier du complot au lieu de dire la vérité, Stocker recourait aux tactiques très populistes que son parti avait insisté pendant des années sur le fait qu’elles étaient indignes.

L’extrême droite en hausse

ALORS QUE L’EUROPE FAIT FACE À SA ANNÉE ÉLECTORALE LA PLUS IMPORTANTE De mémoire d’homme, le continent est confronté à une nouvelle série d’introspections sur les raisons de la montée de l’extrême droite et d’autres forces contestataires.

Il existe bien sûr toute une série de facteurs. Selon les partis et les pays, ils vont d’une forte augmentation de l’immigration au ressentiment quant à la manière dont les partis de l’establishment ont géré la pandémie, en passant par le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine et les inquiétudes concernant la guerre à Gaza.

Mais il existe un autre moteur puissant dont on parle beaucoup moins souvent : une vague de scandales de corruption qui a déferlé sur l’establishment politique européen ces dernières années, fournissant suffisamment d’eau aux partis d’extrême droite qui présentent « le système » comme étant désespérément corrompu et conçu pour nuire au « système normal ». ” personnes.

Alors que la plupart des partis d’extrême droite ont leurs propres problèmes de corruption et de pots-de-vin, les électeurs ont tendance à pardonner davantage leurs crimes, souvent parce qu’ils considèrent que l’ensemble de la classe politique n’est pas digne de confiance et sont attirés par les prescriptions souvent radicales (bien qu’irréalistes) des partis. pour résoudre les problèmes politiques.

Autriche – siège du Parti de la liberté (FPÖ), un groupe fondé dans les années 1950 par un ancien général SS – est sur le point de connaître le déplacement le plus spectaculaire vers la droite. L’affaire Pilnacek n’est que le dernier d’une série de scandales qui ont révélé la corruption systémique au sein de l’ÖVP au pouvoir, renforçant ainsi le FPÖ, qui jouit d’une confortable avance dans les sondages depuis plus d’un an.

Avec les élections au Parlement européen en juin et un scrutin national attendu à l’automne, la montée du parti d’extrême droite pourrait avoir un impact substantiel sur la politique du continent. L’Autriche, de par son histoire et sa position au carrefour de l’Europe, a souvent servi de terrain d’essai pour les mouvements politiques. C’est ici, par exemple, qu’est né l’antisémitisme politique qui a inspiré Adolf Hitler et le mouvement sioniste de Theodor Herzl.

Plus récemment, elle a servi de laboratoire à l’extrême droite anti-immigrés qui, sous la direction du FPÖ, est sur le point d’enregistrer l’une de ses plus grandes victoires à ce jour.

Le chef du parti Herbert Kickl – un idéologue d’extrême droite qui s’est engagé à mettre fin à la fois à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et aux sanctions que le bloc a imposées à la Russie – pourrait bientôt siéger au Conseil aux côtés de la bête noire de l’UE, le Hongrois Viktor Orbán, que Kickl a décrit comme modèle.

Lors d’un rassemblement bondé près de la ville de Graz, dans le sud de l’Autriche, le week-end dernier, Kickl appelé pour une « UE des patries », s’engageant à « défendre les intérêts de l’Autriche » aux côtés d’alliés comme le dirigeant hongrois.

“Le terme technique au niveau européen est ‘veto'”, a déclaré Kickl à la foule enthousiaste, assise aux longues tables de la brasserie en sirotant des chopes de bière blonde. Kickl est monté sur scène au milieu d’un feu d’artifice tandis que le thème musical du film “Hercules” jouait en arrière-plan. Tout au long de son discours d’une heure, les membres de l’auditoire, dont beaucoup portaient des pantalons de cuir et d’autres vêtements alpins traditionnels, ont interrompu ses remarques avec des chants bruyants de « Herbert, Herbert ! »

“Ils ne peuvent pas nous arrêter”, a déclaré Kickl à un moment donné de l’émission, qualifiant Karl Nehammer, l’actuel chancelier de l’ÖVP, d'”homme mort ambulant”.

Président du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) Herbert Kickl | Alex Halada/AFP via Getty Images

L’ÖVP de Nehammer occupe actuellement la troisième place dans les sondages, derrière le FPÖ et les sociaux-démocrates (SPÖ), et ses notes personnelles sont les plus basses jamais enregistrées pour un chancelier, avec plus de 60 pour cent des personnes interrogées dans les sondages. un récent sondage disant qu’ils n’avaient aucune confiance en lui.

Pour être honnête, il est le deuxième homme à hériter de ce poste après la démission de Kurz en 2021 et n’a qu’une expérience politique limitée. Campagnes récentes menées par ses créateurs d’image pour renforcer sa réputation, comme celle sur les vertus de manger des escalopes, sont tombés à plat. Sa réputation a encore été mise à mal en septembre suite à la publication d’un vidéo d’une petite fête à Salzbourg, où il a suggéré aux pauvres d’aller chez McDonald’s s’ils veulent un repas chaud pour leurs enfants.

L’élan de Kickl a créé une inquiétude encore plus grande pour l’Europe : une victoire importante du FPÖ pourrait alimenter le soutien à son parti frère allemand, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui occupe déjà la deuxième place, avec plus de 20 pour cent dans les sondages.

Délit de corruption

LA CORRUPTION ET LA POLITIQUE ONT TOUJOURS EXISTÉ main dans la main, mais le sujet a gagné en actualité alors que des scandales ont secoué de nombreux partis centristes autrefois dominants en Europe, de la France à l’Italie en passant par la Grèce, poussant certains au bord de l’extinction.

Après des années d’enquêtes et de poursuites pour corruption impliquant l’ancien président Nicolas Sarkozy et d’autres personnalités, par exemple, le centre droit autrefois dominant en France fini avec moins de 5 pour cent des voix au premier tour de l’élection présidentielle de 2022.

En Espagne, le Parti populaire (PP), de centre-droit, souffre toujours d’une vaste affaire de corruption qui a conduit à la condamnation de 29 personnes, dont de hauts responsables du parti, en 2018.

Le problème est encore pire en Europe centrale, où un culture de corruption parmi le courant politique dominant dans des pays comme la République tchèque a alimenté la montée de populistes comme Andrej Babiš, qui a accédé au pouvoir en promettant de nettoyer le système en 2017, pour ensuite faire face lui-même à une enquête sur des allégations de fraude.

Et à Bruxelles, l’affaire du cash-for-influence du Qatargate a ébranlé le Parlement européen avec le plus grand scandale de corruption ayant frappé les institutions européennes depuis des décennies.

Contrairement aux partis d’extrême droite, qui se remettent souvent des scandales sous la direction de nouveaux dirigeants grâce à la puissance de leur rhétorique radicale, les partis traditionnels traversent une période plus difficile – en grande partie parce que leurs valeurs ne sont souvent pas claires. Après la Seconde Guerre mondiale, les blocs européens de centre-droit et de centre-gauche servaient des clientèles distinctes : les classes professionnelles et ouvrières, généralement entretenant des liens étroits avec d’autres groupes d’intérêt tels que les agriculteurs et les églises.

Mais de nos jours, les différences entre les blocs sont souvent difficiles à discerner. Les préférences des électeurs étant souvent davantage influencées par la personnalité que par le fond, l’allégeance aux partis s’est effilochée.

En matière de corruption, l’Autriche —…