Un million de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford étaient arrivées d’Inde. Les premières injections étaient prévues pour mercredi. Après des semaines de pays riches vaccinant les médecins et les infirmières contre le coronavirus, un répit de l’anxiété et du traumatisme semblait également se rapprocher en Afrique du Sud.

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses de Johannesburg pensait que lui et son pays n’auraient qu’à tenir un peu plus longtemps.

Et si la variante vue pour la première fois en Afrique du Sud, maintenant présent dans 32 pays , devient la forme dominante du virus ailleurs, ces pays pourraient faire face à une sortie beaucoup plus lente de la pandémie.

Les nouvelles découvertes en Afrique du Sud étaient loin d’être concluantes: elles provenaient d’un petit essai clinique qui a recruté moins de 2 000 personnes. Et ils n’ont pas exclu ce que certains scientifiques disent être la probabilité que le vaccin protège contre les maladies graves de la variante – un indicateur clé de la capacité du virus à submerger les hôpitaux et à tuer des gens.

«Il devient de plus en plus évident que nous allons être coincés dans cette réalité folle, où nous avons des variantes qui ne répondent pas aux vaccins», a déclaré Andrea Taylor, directrice adjointe du Duke Global Health Innovation Center. «Nous allons essayer de modifier ces vaccins pour cibler de nouvelles variantes, mais comme le virus pourra toujours se propager dans certaines populations de certaines régions du monde, d’autres variantes apparaîtront.»

Les nouvelles n’étaient pas toutes mauvaises. D’autres vaccins offrent une certaine protection contre le variant d’Afrique du Sud, bien que moins que contre les versions antérieures du virus. Parmi eux, le vaccin de Johnson & Johnson, qui a évité les hospitalisations et les décès lors d’essais cliniques dans le pays. Bien qu’il n’y soit pas encore autorisé, il pourrait être déployé auprès de certains agents de santé d’ici la mi-février dans le cadre de ce que les autorités ont vaguement qualifié de «projet de recherche».

AstraZeneca travaille pour produire une version de son vaccin qui peut protéger contre la variante d’Afrique du Sud d’ici l’automne.

Pourtant, les découvertes ont ébranlé les scientifiques, contredisant l’idée que les vaccins à eux seuls arrêteront la propagation du virus de sitôt. Et ils ont conduit à de nouvelles demandes, plus urgentes, que les pays plus riches donnent des doses aux pays plus pauvres qui pourraient devenir des terrains propices à des mutations si le virus se propage sans contrôle.

« Ce genre d’initiatives devrait être lancé immédiatement », a déclaré lundi Shabir Madhi, virologue à l’Université du Witwatersrand, à Johannesburg, qui a dirigé l’essai du vaccin AstraZeneca. «Ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, comme tout le monde l’apprécie, est une urgence mondiale.»

Comme beaucoup de pays en développement, l’Afrique du Sud comptait sur le vaccin AstraZeneca relativement bon marché et facile à stocker – «le vaccin du peuple», comme l’a dit Mme Taylor – pour endiguer les nouvelles flambées. Lorsque les employés de l’aéroport ont sorti des caisses de vaccins du ventre d’un avion la semaine dernière, le président Cyril Ramaphosa a regardé depuis le tarmac trempé par la pluie.

Les résultats des essais cliniques ont déstabilisé ces plans de vaccination. Les scientifiques ont découvert que le vaccin AstraZeneca avait une efficacité de 10% pour protéger contre les maladies légères ou modérées causées par le variant, appelé B.1.351, bien que leur niveau de confiance statistique soit suffisamment bas pour que le vaccin puisse, en réalité, avoir de zéro à 55 pourcentage d’efficacité.

Le professeur Madhi a déclaré lundi qu’il était « peu probable » que le vaccin ait une efficacité supérieure à 40% contre B.1.351.