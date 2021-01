La ruée vers les armes antisatellites de Pékin a commencé il y a 15 ans. Désormais, il peut menacer les flottes orbitales qui donnent à l’armée américaine son avantage technologique. Les armes avancées des bases militaires chinoises peuvent tirer des ogives qui détruisent les satellites et peuvent tirer des faisceaux laser susceptibles de rendre aveugles des réseaux de capteurs délicats. Et les cyberattaques chinoises peuvent, du moins en théorie, couper le Pentagone du contact avec des flottes de satellites qui suivent les mouvements ennemis, relaient les communications entre les troupes et fournissent des informations pour le ciblage précis des armes intelligentes. Parmi les problèmes de sécurité nationale les plus importants auxquels le président Biden est maintenant confronté, il y a la manière de faire face à la menace que la Chine représente pour l’armée américaine dans l’espace et, par extension, les forces terrestres qui dépendent des plates-formes aériennes. L’administration Biden n’a pas encore indiqué ce qu’elle envisage de faire de l’héritage du président Donald J.Trump dans ce domaine: la Force spatiale, une nouvelle branche de l’armée qui a été critiquée comme une escalade coûteuse et malavisée qui pourrait conduire à une dangereuse nouvelle course aux armements.

M. Trump a présenté cette initiative comme la sienne, et elle souffre maintenant d’une association avec lui et reste la principale source de blagues à la télévision. Mais sa création a également été l’aboutissement des choix stratégiques de ses prédécesseurs, les présidents George W. Bush et Barack Obama, pour contrer une Chine enhardie qui a sonné l’alarme bipartisane. «On s’est rendu compte que nos systèmes spatiaux sont assez vulnérables», a déclaré Greg Grant, un fonctionnaire du Pentagone de l’administration Obama qui a aidé à concevoir sa réponse à la Chine. « L’administration Biden verra plus de financement – pas moins – aller dans la défense spatiale et faire face à ces menaces. » L’objectif de protection est de créer une présence américaine en orbite si résistante que, quelle que soit la gravité des attaques, elle fonctionnera suffisamment bien pour que l’armée projette sa puissance à l’autre bout du monde en représailles et contre-attaques terrestres. Cela pourrait décourager les frappes de Pékin en premier lieu. La question difficile est de savoir comment parvenir à ce type de dissuasion forte. Lloyd J.Austin III, un général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui a été confirmé la semaine dernière au poste de secrétaire à la défense de M. Biden, dit au Sénat qu’il garderait une «concentration laser» sur l’amélioration de «l’avantage concurrentiel» du pays face à l’armée de plus en plus puissante de la Chine. Entre autres, il a appelé à de nouvelles avancées américaines dans la construction de «plates-formes spatiales» et à plusieurs reprises référé à l’espace comme domaine de combat. «L’espace est déjà une arène de concurrence de grande puissance», a déclaré M. Austin, la Chine étant «la menace la plus importante à l’avenir».

La nouvelle administration a manifesté son intérêt pour exploiter les innovations des entrepreneurs de l’espace comme moyen de renforcer la main de l’armée – ce que M. Austin dans son témoignage au Sénat appelé «Partenariats avec des entités spatiales commerciales.» Les administrations Obama et Trump ont toutes deux adopté cette stratégie comme un moyen uniquement américain d’aiguiser l’avantage de l’armée. Les experts se disputent si les États-Unis en font trop ou trop peu. Les faucons de la défense avaient fait pression pendant des décennies pour la création d’un corps spatial militaire et a appelé à davantage de dépenses en armes. Mais les contrôleurs d’armes voient la Force spatiale comme une augmentation des tensions mondiales et donner une excuse à Pékin accélérer ses propres mesures menaçantes. Certains vont plus loin et appellent cela un mouvement précipité qui augmentera la probabilité d’une guerre. Au cours des décennies passées, en particulier pendant le programme «Star Wars» de l’administration Reagan, les conflits dans l’espace étaient souvent décrits comme des fusillades en orbite. Cela a changé. À quelques exceptions près, les armes ne sont plus considérées comme faisant le tour de la planète mais comme étant déployées à partir de bases sécurisées. De même, les cibles ne sont plus des essaims d’ogives nucléaires, mais des flottes de satellites, dont les trajectoires récurrentes et prévisibles en orbite autour de la Terre les rendent beaucoup plus faciles à détruire. Une question principale est de savoir si les mouvements antisatellites et les contre-mouvements réduiront ou augmenteront les risques d’erreur de calcul et de guerre. Ce débat ne fait que commencer.

La vague de Pékin Pendant des années, les Chinois ont étudié – avec une anxiété croissante – l’armée américaine, en particulier ses invasions de l’Afghanistan en 2001 et de l’Irak en 2003. Les succès sur le champ de bataille étaient considérés comme enracinés dans la domination spatiale. Les planificateurs ont noté que des milliers de bombes guidées par satellite et missiles de croisière avait plu avec une précision dévastatrice sur les forces taliban et les défenses irakiennes.