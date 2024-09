Comment les Yankees ont transformé l’un des pires lanceurs du baseball en un lanceur dominant

Crédits : Vincent Carchietta-Imagn Images

Nous sommes le 10 septembre 2023. Les Mariners de Seattle ont annoncé que RHP Luc Weaver Il serait désigné pour affectation, marquant la deuxième fois qu’il était DFA cette saison. Il avait signé en tant qu’agent libre après que les Reds de Cincinnati aient fait la même chose le 16 août de la même saison, et toutes les équipes du baseball ont laissé passer une chance de le réclamer au ballottage. Après avoir été une pièce maîtresse dans l’échange de Paul Goldschmidt et avoir affiché une MPM de 2,94 en 2019, Luke Weaver a affiché une MPM de 5,58 et 1,29 HR/9 de 2020 à 2022, les Diamondbacks l’ayant finalement laissé partir à la date limite des échanges.

L’année 2023 a cependant été une année difficile, puisque parmi les 102 lanceurs ayant lancé au moins 120 manches en 2023, Luke Weaver a eu la pire moyenne de points mérités (6,40) et le troisième pire HR/9 (2,11). Les Yankees ont obtenu trois bons départs de sa part, ce qui leur a donné suffisamment de raisons pour le faire revenir sur un contrat d’un an à 2 millions de dollars avec une option de club pour 2025. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le lanceur partant autrefois épouvantable est le meilleur chien d’un bullpen des Yankees qui retrouve sa forme.

Autrefois lanceur capable de remettre sur les rails une attaque en déclin, Luke Weaver a relevé le défi d’occuper l’un des rôles les plus convoités du baseball : celui de releveur pour la Yankees de New York.

L’ascension de Luke Weaver, du statut de joueur de base au sein de la DFA à celui de meilleure arme des Yankees

La saison dernière, nous avons vu Luke Weaver utiliser six lancers différents pour tenter de trouver rien Cela pourrait l’aider à limiter les contacts avec les dégâts et à récupérer les whiffs. Les batteurs ont whiffé moins de 22% du temps contre lui avec un taux de barils autorisé de 9,8%, mais Weaver a semblé trouver quelque chose grâce à une nouvelle prise à quatre coutures et un peu plus de vélocité. Sa prise à quatre coutures a été modifiée après une conversation avec l’as de l’équipe Gerrit Cole, et sa mécanique a également changé avec le coup de pied à la jambe presque effacé dans sa livraison.

Les changements qu’il a apportés à sa balle rapide ont été spectaculaires, et l’ont aidé à passer d’une offre fermement inférieure à la moyenne à une offre capable de surprendre les frappeurs et de devenir la vedette de son arsenal.

Une meilleure balle rapide ne permet pas seulement à ce lancer d’être plus performant, mais elle crée également une meilleure synergie de lancer avec le reste de son arsenal. Les frappeurs adverses doivent craindre sa balle rapide car elle génère tellement de mouvement et se situe au milieu des années 90, ce qui rend son changement de vitesse encore plus dévastateur qu’il ne le serait normalement. C’est vraiment l’un des meilleurs lancers hors vitesse du jeu, car les frappeurs ont une 45,7% Whiff Rate contre lui avec un wOBA de .227. Il a vu son changement de vitesse passer de 8,2 pouces de rupture verticale induite (IVB) à 4,6, ce qui signifie qu’il a chuté beaucoup plus que la saison dernière.

Associé à ce heat qui a gagné en vertical ride, vous avez une combinaison de lancers qui génèrent des whiffs et des chases de manière constante, quelque chose qui a grandement aidé Luke Weaver dans les situations à fort effet de levier. L’égaliseur est son cutter, un lancer qu’il est en train de modifier pour lui permettre d’avoir des tendances de type slider, ce qu’Aaron Boone a récemment évoqué. Il a mentionné que Weaver avait modifié la forme de son cutter, et nous l’avons vu essayer de le lancer vers le bas et loin des frappeurs droitiers depuis le début du mois d’août :

Les droitiers n’ont aucun coup contre son cutter avec un taux de whiff élevé, et en établissant la moitié extérieure de la plaque, il rend le changement de vitesse encore plus dévastateur. Nous avons vu ce même concept contre les gauchers, avec Luke Weaver peignant un cutter extérieur pour geler Triston Casas après avoir lancé une flopée de balles rapides et de changements de vitesse. Son cutter est devenu un lancer tertiaire incroyable pour Weaver, se situant entre ses deux lancers principaux du point de vue du mouvement vertical et horizontal tout en limitant les contacts de dégâts.

C’est incroyable de penser qu’il a fait de tels progrès avec les Yankees, surtout compte tenu de la façon dont les choses se présentaient pour lui en 2023, lorsqu’il s’est même brièvement demandé si sa carrière touchait à sa fin ou non :

« J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup d’ajustements à faire, beaucoup de force mentale que j’essayais de surmonter et j’avais l’impression d’être à un point vraiment bas… À ce moment-là, c’était un moment où je me posais vraiment ces questions dans mon esprit, du genre : « Est-ce que c’est tout ? » » – Luc Weaver (par The Athletic) EN SAVOIR PLUS : Le gaucher funky des Yankees est en feu, faisant taire les critiques

Nous parlons d’un lanceur qui a été brisé sur le terrain et en dehors, quelqu’un qui changeait constamment d’équipe et de ville alors qu’il essayait de trouver une sorte de continuité avec l’endroit où il était et sa façon de jouer. Le baseball est un jeu à la fois physique et mental, et c’est peut-être le moment le plus amusant que Luke Weaver ait passé à lancer au niveau des ligues majeures depuis des années.

« Je ne voyais pas bien. J’étais dans le noir la plupart du temps. J’étais sous l’effet de l’adrénaline pure, mais c’était un moment formidable. » – Luke Weaver après son premier sauvetage en carrière

Les cris depuis le monticule et la montée d’adrénaline ne sont pas seulement pour le spectacle, Luke Weaver est vraiment amplifié, et sa vitesse augmente également. Depuis qu’il est devenu le closer et qu’il a fermé les choses contre les Cubs, il a une moyenne de 96,5 MPH sur sa balle rapide avec un Stuff+ de 157, et il a été éliminé 59,3% Il y a de la magie dans l’air quand l’automne arrive, alors que les équipes se retrouvent à se battre pour leur saison chaque jour, et Weaver est fermement dans la course à la division.

Dans ce que FanGraphs considère comme une situation à fort effet de levier, les frappeurs ont une moyenne de .087/.196/.087, ce qui signifie qu’il a eu 56 confrontations consécutives dans ces situations sans permettre de XBH. Avec des coureurs en position de marquer, les frappeurs ont affiché un OPS de seulement .491, donc alors que le moment devient plus tendu, Weaver a trouvé des moyens de se montrer à la hauteur. Lorsque ce bullpen avait besoin d’un héros, c’est Luke Weaver qui a pris le relais pour les Yankees.

Il y a à peine un an, Luke Weaver était sans doute le pire lanceur du baseball ; aujourd’hui, il est le meilleur releveur d’une équipe des Yankees qui cherche à faire une longue carrière en octobre.