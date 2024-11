Comment les World Series ont joué un rôle dans le partenariat entre la NFL et Roc Nation pour le Super Bowl

S’il y avait des questions sur les raisons pour lesquelles Jay-Z a choisi Kendrick Lamar pour présenter le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIX en février à la Nouvelle-Orléans, une écoute dans le club-house des Dodgers de Los Angeles après leur victoire aux World Series leur a répondu.

La chanson à succès de Lamar « Not Like Us » a été jouée fort. C’est devenu un thème pour la marche de l’équipe vers le championnat. Aucune chanson de rap n’est sans doute devenue aussi ancrée dans les célébrations sportives depuis « All I Do Is Win » de DJ Khaled en 2010.

Les Dodgers font éclater le champagne et commencent immédiatement à célébrer Not Like Us 😂😂😂 C’est devenu la chanson thème de leur chemin vers la victoire aux World Series. pic.twitter.com/1OLLJ492DK – Joey (@gothamhiphop) 31 octobre 2024

L’une des raisons pour lesquelles la NFL s’est associée à Jay-Z (de son vrai nom Shawn Carter) et à sa marque Roc Nation en tant que les stratèges en divertissement musical de la ligue en 2019, il était convaincu que son impulsion culturelle insufflerait une nouvelle énergie aux performances à la mi-temps du Super Bowl. Cela a été vrai jusqu’à présent, Roc Nation et la NFL ayant accepté de prolonger leur partenariat en octobreun partenariat qui inclut l’implication de Roc Nation dans les causes de justice sociale de la NFL.

Roc Nation collabore avec la NFL et Apple Music pour sélectionner les artistes de la mi-temps.

Jay-Z a désormais l’une des tâches les plus importantes liées au Super Bowl : sélectionner l’artiste à la mi-temps. Des facteurs tels que le lieu du Super Bowl, la dynamique culturelle et la pertinence des artistes entrent en jeu. De nombreux artistes espèrent être pris en considération. Seuls quelques-uns ont été choisis. Choisir Lamar, aux yeux de beaucoup, était un choix facile, car il connaît une année 2024 énorme. « Not Like Us » en est la preuve.

Qui n’est pas sélectionné pour les performances à la mi-temps du Super Bowl peut attirer tout autant d’attention. Cela continue d’être un sujet de conversation depuis l’annonce de Lamar en tête d’affiche du spectacle de la mi-temps en septembre. Lil Wayne, originaire de la Nouvelle-Orléans, a a exprimé sa déception de ne pas être sélectionné. Certains se demandent pourquoi un artiste local bien connu n’a pas été choisi comme film à la mi-temps, mais d’autres ont reconnu la résistance de Lamar.

Le rappeur de la Nouvelle-Orléans Juvenile, un ancien camarade du label Wayne’s (ils faisaient partie du groupe Hot Boys dans le passé), a récemment déclaré qu’il n’était pas contre le fait que Lamar joue et rejoindrait Lamar sur scène si on lui proposait une invitationil comprenait la frustration de Wayne. Rihanna, qui a joué à la mi-temps du Super Bowl LVII en 2023, a déclaré que Lamar le ferait « écraser » la performance. De plus, la légende du rap et membre du Rock and Roll Hall of Fame, LL Cool J, a déclaré que l’heure de Wayne « viendrait », mais Lamar était un bon choix pour le prochain Super Bowl.

Les multiples discussions autour d’un spectacle programmé dans trois mois rappellent l’impact de la représentation à la mi-temps. Cela rappelle également à quel point le partenariat Roc Nation a profité à la NFL.

« Je ne suis pas surpris, mais je suis heureux que ce ne soit plus ce que c’était il y a cinq ans, quand personne ne voulait y toucher », a déclaré Desiree Perez, PDG de Roc Nation. « Je suis content, satisfait que tout le monde veuille jouer et qu’il y ait un débat sur qui devrait être au lieu que personne ne veuille jouer. »

L’inclusion de Lamar a alimenté les spéculations sur les performances invitées d’artistes musicaux et de fanfares qui ont joué « Not Like Us » cet automne. Fanfare de Jackson State joué avec Usher lors du spectacle de mi-temps de l’année dernière.

Le directeur de la fanfare de l’État d’Alabama, le Dr James B. Oliver, souhaite que ses Mighty Marching Hornets aient l’opportunité d’être sur scène avec Lamar à la Nouvelle-Orléans. Il a déclaré qu’il avait contacté des contacts dans l’industrie de la musique pour tenter d’y parvenir.

« Notre arrangement serait celui qu’il choisirait, car c’est exactement la façon dont il l’a écrit », a déclaré Oliver.

Il y a cinq ans, le partenariat NFL-Roc Nation a suscité du scepticisme. Certains groupes musicaux ne voulaient pas participer au spectacle de la mi-temps du Super Bowl après que Colin Kaepernick et d’autres joueurs se soient mis à genoux pour protester pendant l’hymne national afin d’attirer l’attention sur les problèmes de justice sociale en 2016. Kaepernick, qui a dirigé le groupe Les 49ers de San Francisco, qui ont participé au Super Bowl XLVII, ont été exclus de la NFL après la saison 2016.

L’un de ceux qui ont alors choisi de ne pas participer au Super Bowls était Jay-Z. Il portait un maillot n°7 avec « Colin K ». sur le dos lors d’une performance en 2017 sur « Saturday Night Live ». Rihanna, à l’époque, avait également déclaré elle ne jouerait pas pour soutenir Kaepernick.

Mais en août 2019, Jay-Z et Roc Nation ont collaboré avec la NFL dans le but de travailler sur des projets de justice sociale, en plus de sélectionner des artistes et de produire le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Depuis lors, le spectacle de la mi-temps est devenu l’un des plus grands sujets de discussion de la saison de la NFL. De plus, la NFL a consacré beaucoup de temps et d’argent à des causes de justice sociale, notamment en diffusant des messages et des programmes à travers le pays.

Les artistes mis en avant après 2019 incluent Jennifer Lopez et Shakira (2020) ; The Weeknd (2021) Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent (2022) ; Rihanna (2023) et Usher (2024). Les émissions de 2022 et 2023 ont remporté plusieurs Emmys.

« Jay prend la décision, mais nous en discutons certainement avec la NFL et, bien sûr, ils peuvent revenir », a déclaré Perez.

L’annonce de Lamar en tant qu’artiste vedette du mois de février a été couverte comme un événement d’actualité majeur. L’annonce est devenue un spectacle. La vidéo de Lamar, devant un drapeau américain – évoquant des scènes du film « Patton » de 1970, qui a remporté l’Oscar du meilleur film – était tout aussi d’actualité que l’annonce.

KENDRICK LAMAR SUPER BOWL LIX SPECTACLE DE MI-TEMPS 🚨9 FÉVRIER 2025🚨 pic.twitter.com/NqmoKPnOcu – Podcast NFR (@nfr_podcast) 8 septembre 2024

« Not Like Us » et « Like That » comptent parmi les succès de Lamar cette année. Son intense combat de rap avec Drake a conduit aux chansons à succès, ainsi que le concert à succès « The Pop Out : Ken & Friends », diffusé sur Prime Video le 16 juin, lui a donné beaucoup d’élan.

Dasha Smith, vice-présidente exécutive et directrice administrative de la NFL, a déclaré que Roc Nation était « méticuleuse » dans le processus de sélection des artistes, qui commence immédiatement après le Super Bowl. Roc Nation investit du temps dans la façon dont l’annonce sera faite, la campagne menant au spectacle et tous les autres aspects de la performance comme n’importe quel autre concert. Ils se concentrent également sur ce qui est culturellement pertinent à l’heure actuelle et sur les artistes susceptibles d’attirer différents publics.

« Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes », a déclaré Smith à propos du spectacle de la mi-temps. « (Avec) 200 millions de personnes qui regardent, c’est vraiment devenu un événement. Cela a toujours été un programme très regardé en plus du Super Bowl, mais je pense que Roc Nation passe au niveau supérieur non seulement avec la sélection des artistes, mais aussi avec la production du spectacle de la mi-temps.

Trois mois avant le Super Bowl LIX, l’attente d’un spectacle électrique de Lamar est grande. Même pendant et après les World Series, Lamar occupe une place importante sur le plan musical. Et avec musique inédite utilisée par les courses de F1 et la NBA, le buzz autour de son émission en février ne fait que croître.

(Photos du haut : Jonathan Bachman et Cooper Neill / Getty Images)