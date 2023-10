Comment les Winnemem Winto ont reconquis leurs terres ancestrales et ont contribué à sauver le saumon chinook

À l’échelle mondiale, les peuples autochtones protègent 80 % de la biodiversité terrestre sur les terres qu’ils entretiennent depuis des siècles, bien qu’ils ne représentent que 5 % de la population mondiale. Et lorsque les peuples autochtones jouissent de la souveraineté sur leurs terres, c’est-à-dire de la capacité de les posséder et d’en prendre soin conformément à leurs traditions et à leurs désirs, tout le monde en profite.

Personne ne comprend mieux cette dynamique que la tribu Winnemem Wintu.

La tribu, située dans la région de Shasta Cascade, en Californie du Nord, se bat depuis près d’une décennie pour réintroduire son saumon sacré, le Chinook hivernal, dans la rivière McCloud. Pendant des millénaires, la tribu a assuré le voyage en toute sécurité du Chinook en amont vers des eaux plus froides, afin que le poisson puisse se reproduire. Ils allumaient des feux la nuit le long de la rivière et transportaient physiquement du poisson dans des paniers à pied s’il y avait des obstacles sur le chemin.

Puis vint le barrage de Shasta. Jusque dans les années 1930, de nombreux Winnemem Wintu vivaient sur les terres entourant la rivière McCloud sans en être légalement propriétaires. Le Congrès a adopté la loi sur l’acquisition des terres indiennes du projet Central Valley pour prendre toutes les terres attribuées aux membres de la tribu avant la construction du barrage. Le plan était d’inonder la zone immédiate pour créer un réservoir avec les eaux des rivières supérieures Sacramento, Pit et McCloud. Les membres de la tribu ont été déplacés et des centaines de villages ancestraux Winnemem Wintu, de sites sacrés et de cimetières reposent désormais sous l’eau au fond du réservoir.

Le barrage a également empêché les saumons de retourner dans leurs frayères, entraînant ainsi le déclin de leur population. Le changement climatique, le barrage et les modifications proposées aux estuaires voisins constituent désormais des menaces supplémentaires pour les poissons en voie de disparition.

Le manque de reconnaissance fédérale de la tribu l’empêche de bénéficier des mêmes protections que les autres nations. Ainsi, les possibilités des Winnemem Wintu de retourner sur des parties non affectées de leurs terres – désormais considérées comme des terres publiques ou des propriétés privées détenues par des peuples non autochtones – sont limitées.

Mais aujourd’hui, à l’occasion de la Journée des peuples autochtones, la tribu a acheté 1 080 acres de ses terres ancestrales. Plus de 2 millions de dollars de dons privés ont été utilisés pour financer la vente. Ce qui reste, ainsi qu’une subvention distincte, soutiendront la construction d’un éco-village, qui mariera les traditions vivantes autochtones avec les pratiques de gestion des terres d’avenir.

C’est une victoire non seulement pour la tribu, mais aussi pour le mouvement de restitution des terres dirigé par les Autochtones dans son ensemble. (La colonisation a dépossédé des millions d’Autochtones de leurs terres dans le monde, entraînant de fortes disparités en matière de revenus et de santé. Le mouvement vise à remettre les terres ancestrales entre les mains des Autochtones.)

« Récupérer les terres est vraiment ce dont les tribus ont besoin pour rétablir leurs habitudes et les ramener dans leur tribalisme collectif », a déclaré le chef Caleen Sisk. « Beaucoup de prières et des personnes de bon cœur nous ont aidés à y parvenir. Mais je n’aurais jamais imaginé que nous aurions pu faire cela.

Comment les Winnemem Wintu envisagent d’utiliser leurs terres nouvellement restituées

Avant la vente d’aujourd’hui, la tribu Winnemem Wintu ne possédait plus que 42 acres de propriété privée à Redding, en Californie. Cette terre avait déjà été achetée par la grand-mère du chef Sisk, qui était chef à l’époque. A six milles de la rivière, il a été épargné par les crues liées à la création du barrage. Il est resté avec la famille et héberge désormais environ 30 des 126 membres de la tribu dans des caravanes.

Aux États-Unis, les terres sont généralement divisées en différents types de propriété, les mesures pouvant être légalement appliquées à une propriété en fonction de sa classification. Ces restrictions – en plus du prix élevé de la superficie – constituent des obstacles pour de nombreuses communautés autochtones. Le plus souvent, certaines pratiques traditionnelles, comme allumer un feu cérémonial dans un petit espace clos, sont considérées comme illégales sur les propriétés résidentielles standards.

« Il existe des lois de zonage dans lesquelles nous ne nous adaptons pas », a déclaré la biologiste Marine Sisk, fille du chef Caleen Sisk. « Si nous voulons vivre en communauté sans diviser le terrain en parcelles séparées – où il s’agit d’une seule propriété avec plusieurs maisons –, il suffit d’obtenir les permis, le zonage, tout a été un obstacle sur la route depuis que nous avons commencé à étudier la question. récupérer la terre. »

Mais la restitution des terres n’a pas toujours été la principale initiative de la tribu. La tribu s’est consacrée en 2016 à restaurer la population hivernale de saumons chinooks à travers un voyage de prière de 300 milles, en travaillant sur de nouveaux plans de passage pour les poissons qui évitent le barrage et en collaborant avec les peuples maoris et les biologistes de Nouvelle-Zélande, qui abritent les descendants génétiques du saumon Chinook. En mai 2022, le Winnemem Wintu a signé un accord de co-intendance avec la NOAA Fisheries pour intensifier ses efforts. La tribu a également déposé l’année dernière 40 000 œufs dans la rivière McCloud provenant des couvoirs de l’État de Californie.

Les Winnemem Wintu ont également lancé Sawalmem, une organisation à but non lucratif dotée du statut d’église, pour accepter l’achat du terrain afin de pouvoir avoir plus de flexibilité dans leur utilisation des terres. (La tribu, puisqu’elle n’est pas reconnue au niveau fédéral, ne peut pas acheter de terres dans le cadre d’une fiducie – d’où le recours à une entité, telle qu’une entreprise ou une église, pour effectuer des achats en son nom.) L’espoir est de protéger la flore et la flore de la région. faune, ainsi que leurs sites sacrés.

« Notre objectif est de restaurer la terre telle qu’elle est censée être, ce qui signifie contrôler les brûlages, les plantes indigènes et toutes les voies navigables entièrement restaurées », a déclaré Michael Preston, directeur exécutif de Sawalmem et fils du chef Caleen Sisk. « Et faites-en simplement un exemple de ce à quoi la terre est censée ressembler. »

Grâce au statut d’église de Sawalmem, la tribu peut également désormais progresser dans la construction de logements et d’infrastructures durables et abordables pour ses membres. L’énergie solaire et les systèmes d’évacuation des eaux sont des éléments clés qui contribuent à réduire le coût de la vie de la tribu, a déclaré Marine Sisk.

« Nous ne voulons pas arriver là où il est impossible pour les gens de vivre », a-t-elle ajouté. « De nombreuses communautés autochtones n’ont pas vraiment accès à l’eau potable ou à de bons aliments, ou sont très pauvres. Les soins de santé sont en déclin. Le simple fait de pouvoir vivre dans une maison durable peut nous aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Vous ne vivez pas d’un chèque de paie à l’autre. Vous vivez pour vivre réellement.

L’espoir de récupérer la terre

Comme mon collègue Benji Jones l’a rapporté en 2021, les contributions des peuples autochtones à l’environnement et à la biodiversité sont souvent négligées. Les débuts historiques du mouvement de conservation moderne au XIXe siècle affirmaient que la nature naissait intacte par les humains, ce qui mettait les premiers efforts, tels que les parcs nationaux, en conflit avec les pratiques foncières autochtones. Mais les connaissances écologiques traditionnelles indiquent que les peuples autochtones sont intervenus et ont géré les forêts, les jungles et d’autres formes de nature sauvage.

Il est normal que la tribu dispose désormais d’une partie de ses terres ancestrales, au moment même où le saumon chinook revient. Sur le plan écologique, à mesure que le saumon reviendra grâce à la gestion du Winnemem Wintu, les ours noirs, les cerfs et les araignées noires reviendront en plus grand nombre dans la rivière.

« Nous travaillons très dur pour les ramener ici, dans leurs eaux et leur foyer d’origine, pour leur rendre leurs terres », a déclaré Marine Sisk. « Cela va ramener tous ces animaux qui luttent pour survivre dans un monde sans saumon. Le saumon ne se contente pas de se nourrir : il nettoie les rivières. Nous allons restaurer la santé de tout un écosystème.

Le succès terrestre du Winnemem Wintu n’est qu’un parmi tant d’autres à travers le monde. En Californie du Sud, la tribu Esselen a racheté 1 200 acres d’un ranch en 2020. L’Église Méthodiste Unie a restitué les terres tribales à la nation Wyandotte dans l’Ohio en 2019. Et la Cour suprême du Brésil a bloqué les efforts de l’agro-industrie visant à supprimer les droits fonciers des autochtones en septembre. .

Les avantages de la propriété foncière autochtone s’étendent bien au-delà de l’environnement. Les peuples autochtones souffrent de taux de mortalité plus élevés, de maladies chroniques et de pauvreté. La souveraineté autochtone donne aux tribus et aux nations le choix d’assurer la survie de leurs propres modes de vie, tout en donnant la priorité à de meilleurs résultats pour les membres de la communauté. Un air et une eau plus purs, par exemple, peuvent aider à lutter contre le changement climatique, bien sûr. Cela peut également aider à lutter contre les disparités en matière de santé dont souffrent les peuples autochtones en raison des conséquences durables du colonialisme.

La récente acquisition de terres par les Winnemem Wintu donne à la tribu un avenir meilleur, a soutenu le chef Caleen Sisk. Parce que « tout le monde ne peut pas être expert en tout », a-t-elle déclaré, « plus il y a de monde dans une structure villageoise, mieux vous êtes capable de conserver votre culture et vos traditions : vous avez vos pêcheurs, vos chasseurs, vos des vanniers, des herboristes. Il faut que les gens aient ce genre de connaissances.

Avec plus de sécurité financière et la liberté de poursuivre leurs croyances traditionnelles, le nombre de Winnemem Wintu – et donc celui des saumons – ne fera qu’augmenter.

« Que pensez-vous que nous devrions faire ? Abandonner? Il suffit de mettre de côté toutes nos traditions et notre culture ? » a demandé le chef Caleen Sisk. « Non. »