Comment les Warriors ont déjoué et bouleversé les Grizzlies le jour de Noël

SAN FRANCISCO – Peut-être que le plus gros jeu de la victoire de Noël des Warriors 123-109 en désavantage numérique contre les Grizzlies est survenu alors que la moitié de la foule revenait encore du concours. C’était la première possession de la seconde mi-temps. Jaren Jackson Jr. gardait Draymond Green, donnant à Green le feu vert pour faire la chasse aux fautes.

Les Warriors ont contrôlé la première mi-temps, menant jusqu’à 16 points. Mais une course de 6-0 de Tyus Jones dans les 27 dernières secondes a réduit le déficit de Memphis à cinq. Les Grizzlies avaient un élan à la sortie des vestiaires, mais ils avaient également un centre d’élite protecteur de la jante qui n’a pas réussi à rester au sol en première mi-temps à cause de trois fautes rapides. Pour bloquer les Warriors, ils avaient besoin de Jackson pour se protéger contre un quatrième coup de sifflet.

Personne ne le savait mieux que Green, un génie du cerceau qui s’enferme particulièrement lors des grands affrontements. Il connaissait le total de fautes de Jackson, son importance pour les Grizzlies et sa tendance exaspérante à atteindre dans les moments où il ne devrait pas. Ainsi, huit secondes après le début de la mi-temps, Green est venu se promener pour un transfert de dribble typique avec Donte DiVincenzo, a vu le long bras de Jackson atteindre l’espace aérien à proximité et s’est donné un rapide signal sonore dans un faux plongeon DHO, s’agitant dans le bras de Jackson.

Siffler. Green a obtenu ce qu’il cherchait et a immédiatement levé quatre doigts vers le banc de Memphis, alertant les Grizzlies qu’il était déjà temps de retirer Jackson du match. Voici le clip.

La NBA a programmé ce match pour l’un de ses matchs de Noël phares en partie à cause du mépris mutuel qu’aucune des deux parties ne peut cacher. C’est une interaction saine entre un jeune concurrent montant et confiant, obsédé par l’idée de faire tomber le champion établi du bloc.

Le noyau de Memphis est plus jeune, plus long et plus rebondissant et a eu des matchs quand ils ont submergé physiquement les Warriors plus âgés et plus lents. Mais tout comme la totalité de cette série de six matchs au deuxième tour remportée il y a sept mois, les Warriors semblent survivre aux Grizzlies avec leur cerveau, les battant de la manière marginale qui a toujours fait des champions des champions. L’appâtage de Green sur une faute de Jackson est un petit exemple dans un jeu qui en est rempli.

“Ils sont talentueux”, a déclaré Klay Thompson. « Nous sommes talentueux. Nous sommes aguerris.

Cela s’est présenté comme un moment terrible pour les Warriors d’avoir une équipe de Grizzlies motivée, enfin en bonne santé après le récent retour de Desmond Bane. Steph Curry manquera au moins quelques semaines de plus et Andrew Wiggins a disputé son 10e match consécutif, soignant une blessure à l’aine qui, selon l’entraîneur Steve Kerr, a persisté plus longtemps que prévu.

Mais – plus facile à dire rétrospectivement – ​​cela pourrait en fait s’avérer être le moment idéal pour les Warriors d’avoir attiré les Grizzlies. Ils sont rentrés chez eux en vacillant après un voyage de 1 à 5 qui les a ramenés à 15 à 18 sur la saison, et ils avaient besoin d’une performance verrouillée pour démarrer un homestand crucial de huit matchs alors qu’ils tentaient de marcher sur l’eau assez longtemps pour Curry’s retour.

Green, répertorié comme douteux avec des douleurs aux pieds, avait l’air bien physiquement et a mis sa concentration typique sur une grande scène. Menant une grande partie de l’action, il a récolté 13 rebonds, 13 passes décisives et sa technique typique. Thompson n’a pas bien tiré, mais il était physiquement défensif et a passé la nuit à japper contre les Grizzlies, ponctuée par la raillerie mémorable d’un Dillon Brooks trébuchant après que Thompson ait enterré un sauteur pour sceller la victoire.

“Juste un bon vieux discours trash à l’ancienne”, a déclaré Thompson. “Je ne pensais pas que cela justifiait une technique, mais j’ai oublié la règle de la raillerie.”

Klay Thompson contre Dillon Brooks. 😂 pic.twitter.com/Nw0QnJw9OW – Hoop Central (@TheHoopCentral) 26 décembre 2022

Klay Thompson sur la raillerie technique de Dillon Brooks et des Grizzlies pic.twitter.com/MH2NGJLfKn —Anthony Slater (@anthonyVslater) 26 décembre 2022

Jordan Poole a joué le rôle le plus important de la soirée. Pour battre la longueur défensive et l’activité de Memphis, vous avez besoin d’un créateur et d’un fabricant de tirs. Sans Curry et Wiggins, les Warriors se retrouvent essentiellement avec Poole, qui sortait d’une fin difficile du récent road trip.

Poole a marqué 17 points au premier quart, luttant contre le physique de Brooks, sur la longueur et la porte dérobée de Jackson derrière le schéma de surjeu des Grizzlies pour marquer sur une variété de stepback 3, midrangers et floaters. Il avait 32 points en 29 minutes au début du quatrième quart. Mais c’est aussi à ce moment-là qu’il a regardé l’officiel Marc Davis après un non-appel et a été frappé par une deuxième technique, entraînant une éjection automatique. C’était la huitième technique de Poole de la saison.

“Il sait qu’il ne peut pas en obtenir un deuxième”, a déclaré Kerr. “C’est encore un jeune joueur. Jordan a été fantastique ce soir. Nous avions besoin de sa puissance de feu offensive. La grande chose avec Jordan est que je pense toujours qu’il a un niveau ou deux à franchir pour vraiment atteindre le point où il atteint son plafond. Cela impliquait de jouer avec assurance, qu’il s’agisse d’éviter les arbitres ou de prendre soin du ballon. Mais il fait un excellent travail en compétition et nous aide à rester à flot.

Bane a frappé le lancer franc après l’éjection de Poole, réduisant l’avance des Warriors à 16 avec 9:20 à faire. En l’absence de contexte, cette marge semble confortable, mais elle se sentait vulnérable sans Curry, Wiggins et Poole étant donné le manque de punch au banc dont les Warriors ont fait preuve pendant la majeure partie de la saison.

Mais c’est ce qui était différent et encourageant dans ce jeu pour eux. Les vétérans concentrés ont mené, mais le jeune groupe derrière eux a suivi. Kerr est allé dans une formation qui comprenait Jonathan Kuminga, Moses Moody et James Wiseman à la fin du premier quart et, sur une période de cinq minutes, les Warriors ont en fait augmenté l’avance de deux points contre l’une des équipes les plus profondes de la ligue.

Kerr les a de nouveau replongés dans la rotation en seconde période, et les trois choix de loterie ont donné des minutes productives. Moody a marqué 10 points et a frappé un gros quatrième quart-temps 3 la possession après l’éjection de Poole. Il était un plus-2. Kuminga s’est frayé un chemin jusqu’à huit lancers francs. Il était un plus-21. Wiseman n’a même pas tenté un tir dans ses huit minutes, mais il a probablement livré le meilleur tronçon défensif de son début de carrière.

Après la course de Wiseman en première mi-temps, Kerr est venu le mettre en avant et lui a même fait part de son seul négatif: “La faute était des taureaux….”

“Il était excellent défensivement”, a déclaré Kerr à propos de Wiseman. “Super. Patrouiller la peinture. Rester entre le ballon et le panier tout en étant capable de couvrir le roll man.

Steve Kerr sur les minutes de James Wiseman contre Memphis : « Il était super défensivement. Super.” Mentionne son séjour à Santa Cruz comme crucial pour lui de saisir les nuances de la couverture des chutes. pic.twitter.com/s4vruGoG61 —Anthony Slater (@anthonyVslater) 26 décembre 2022

Kerr, dans une longue interview à New York la semaine dernière, est allé plus en détail sur le développement de Wiseman (et de Kuminga et Moody’s). Vous pouvez le lire ici.

Mais ce sont les types de possessions améliorées auxquelles Kerr fait référence. Dans un clip de 10 secondes, il met en bouteille plusieurs actions de pick-and-roll et vient du côté faible pour contester un tir.

Ou que diriez-vous de cela pour une séquence encourageante pour le front office et le personnel d’entraîneurs des Warriors? Kuminga ouvre sur Ja Morant. Les Grizzlies le protègent pour que Morant attaque Wiseman. Kuminga le reconnaît et revient dans le jeu à temps pour arrêter la conduite de base de Morant. Wiseman reconnaît et retombe en position pour toujours protéger la jante. Morant dribble une passe hors limites.

Donte DiVincenzo a frappé deux énormes 3 au premier quart-temps, en a obtenu cinq au total et a marqué 19 points, poursuivant son émergence. Anthony Lamb a fait trois 3 en première mi-temps. Ty Jerome a eu ce que Kerr a appelé la plus grande séquence de la nuit, faisant trois sauts droits en 65 secondes pour donner aux Warriors la séparation nécessaire. Ils obtiennent une production utile de la part de leurs deux joueurs contractuels bilatéraux.

Tout s’est réuni pour une deuxième victoire lors de leurs deux derniers matchs à domicile. Les Warriors ont 16-18 ans, mais ils ont battu les Celtics de manière assez convaincante sans Wiggins et viennent de frapper les Grizzlies sans Curry et Wiggins, les narguant tout le long du parcours. C’étaient leurs deux plus grandes menaces en séries éliminatoires il y a une saison. Aucun des deux rivaux, dans des scénarios avantageux, n’a encore à les résoudre.

“J’ai juste mis les gars au défi de s’appuyer dessus”, a déclaré Kerr. «Nous avons sept matchs consécutifs à domicile à venir. Nous avons été formidables à domicile, mais nous n’avons pas vraiment construit beaucoup d’élan cette année. C’est en quelque sorte des arrêts et des départs. Il semble donc qu’il est temps de le monter.

(Photo de Draymond Green conduisant contre Jaren Jackson Jr. : Darren Yamashita / USA Today)