Comment les “Warming Stripes” sont devenues le nouveau symbole du réchauffement climatique

Vous les avez probablement déjà vus sur une pancarte lors d’une marche pour le climat, à la télévision sur l’insigne d’un sénateur américain, à la Fashion Week ou même sur le maillot d’un joueur de football. Désormais célèbres, ces soi-disant « bandes chauffantes » sont devenues un nouveau symbole pour représenter le réchauffement climatique. Alors d’où viennent-ils et que signifient-ils ?

Ces rayures ressemblent à un code-barres, composé de lignes qui deviennent de plus en plus rouges de gauche à droite. Les soi-disant « bandes chauffantes » ont considérablement gagné en popularité et sont désormais considérées comme l’un des symboles les plus répandus du réchauffement climatique. Et cette représentation graphique repose sur du sérieux, puisqu’elle a été conçue par le climatologue britannique Ed Hawkins, professeur à l’université de Reading. Le scientifique, qui a également co-écrit les deux derniers rapports du GIEC, a conçu ces «bandes climatiques» en 2018, en omettant délibérément des mots et des chiffres. “Juste une série de barres colorées verticales, montrant le réchauffement progressif de notre planète en une seule image saisissante”, explique Ed Hawkins sur le site Web de l’Université de Reading.

L’objectif de ces « bandes climatiques » est d’illustrer de manière claire et frappante comment les températures mondiales moyennes ont augmenté pendant près de deux siècles. Cela commence dans les années 1850, avec des rayures bleues représentées à l’extrême gauche de l’image, et se poursuit jusqu’aux années 2010. Chaque bande représente la température moyenne d’une année donnée, par rapport à la température moyenne de la période dans son ensemble. Les nuances de bleu indiquent les années les plus froides, tandis que le rouge indique les années les plus chaudes. “La bande de rayures rouge foncé sur le côté droit du graphique montre le réchauffement rapide de notre planète au cours des dernières décennies”, déclare Ed Hawkins.

Depuis sa création en 2018, le graphisme des rayures chauffantes s’est répandu comme une traînée de poudre. On la voit désormais partout, que ce soit sur la couverture du nouveau livre de Greta Thunberg, sur les maillots de l’équipe de football de la ville anglaise de Reading, à la London Fashion Week ou ailleurs. Les marques ont également été promptes à s’emparer de l’image. Désormais, les rayures chauffantes se déploient largement sur les articles de merchandising comme les mugs, les tee-shirts, les pin’s… et même les masques ! Alors que certains pourraient considérer cette appropriation marketing comme du greenwashing, on peut également affirmer que la démocratisation de ce symbole contribue à ancrer la crise climatique dans les esprits.

Et c’est, en fait, leur vocation première, déclare Ed Hawkins : « Des images Stripes pour plus de 200 pays, états et villes sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site Web #ShowYourStripes. Les habitants de tous les pays peuvent voir comment leur maison se chauffe et partager les images, aidant ainsi à lancer des conversations sur le changement climatique. Plus d’un million de personnes ont téléchargé des graphiques à partir du site dans la semaine qui a suivi son lancement en 2019. » Et ce n’est pas le premier travail de ce genre du chercheur. Quelques années auparavant, il avait conçu une « spirale climatique » animée représentant l’augmentation de la température mondiale. , présenté en 2016 lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Rio.

C’est un graphisme élégant et évocateur, même s’il n’a pas rencontré le même succès que son successeur rayé.

