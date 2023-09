Comment les voyous du FSB de Poutine électrocutent, noyent et étouffent des prisonniers avec des sacs dans des goulags infernaux au milieu de la répression du Kremlin

Les voyous de Poutine électrocutent et étouffent les prisonniers politiques avec des sacs en plastique dans le cadre d’une répression brutale contre les critiques, a révélé un dissident russe.

Sergei Davidis, 54 ans, qui travaille à Memorial, la plus ancienne organisation russe de défense des droits de l’homme, a déclaré au Sun que la vie des militants et des combattants de la liberté est devenue beaucoup plus dangereuse.

Sergei Davidis, 54 ans, travaille au projet de défense des droits humains Memorial visant à suivre les prisonniers politiques russes Crédit : Ian Whittaker

Sergueï a déclaré que les prisonniers russes étaient confrontés à la torture, comme l’électrocution et la simulation de noyade. Crédit : AFP

La tristement célèbre prison de Lefortovo à Moscou, où sont détenus des dizaines de prisonniers politiques Crédit : AP

Sergueï estime qu’il y a 500 prisonniers politiques en Russie Crédit : Le Soleil

Memorial – qui recense le nombre de prisonniers politiques en Russie – a été exploité pendant des décennies jusqu’à ce qu’un tribunal de Moscou ordonne sa fermeture en décembre de l’année dernière.

Il a fait face à des allégations de terrorisme fabriquées de toutes pièces, au milieu d’une répression brutale de la part du Kremlin après l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

La même année, l’organisation a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts héroïques en faveur des prisonniers politiques russes.

Sergueï, qui vit désormais à Vilnius en Lituanie après avoir fui le pays lors de l’invasion de Poutine Ukraineestime qu’il y a actuellement plus de 500 prisonniers politiques en Russie.

C’est plus de trois fois le chiffre de 183 il y a seulement cinq ans, en 2018.

S’adressant au Sun pour notre nouveau documentaire Foreign Agents, il a déclaré : « La situation empire. Nous devrions nous en inquiéter.

« Maintenant, ils déclarent que c’est un crime d’avoir une opinion différente de celle de l’État sur la guerre. C’est beaucoup plus dangereux maintenant et beaucoup plus facile de devenir un prisonnier politique.

« Après le début de la guerre, nos dernières libertés ont été détruites. »

Les personnes détenues en Russie risquent d’être accusées de toutes pièces, kangourou tribunaux et même d’horribles tortures de la part des services de sécurité.

La torture – y compris la simulation de noyade et l’électrocution – est largement utilisée pour intimider les détenus, a déclaré Sergueï.

Le documentaire du Sun, Foreign Agents, qui raconte la vie de ceux qui ont été contraints de fuir la Russie par Poutine, sera diffusé aujourd’hui sur notre chaîne YouTube à partir de 16 heures.

« Habituellement, au tout début de l’enquête, lorsqu’ils sont arrêtés, il n’y a aucun contrôle sur la situation et ils peuvent être torturés par le FSB », a-t-il déclaré au Sun.

« Ils le font dans de nombreux cas. Ils sont torturés pour les effrayer.

« Ils sont battus, ils utilisent des sacs en plastique pour les étouffer, ils utilisent surtout souvent l’électricité pour faire passer un courant dans le corps.

« Ces méthodes de torture sont particulièrement utilisées par le FSB. »

Il a ajouté : « Parfois, vous avez envie de fermer les yeux et d’oublier ça.

« Nous ne sommes pas assez efficaces pour tenir tête à la dictature qui a permis que cela se produise ».

Le chef de l’opposition politique Alexeï Navalny purge une peine de neuf ans de prison sur la base d’accusations largement considérées comme forgées de toutes pièces.

Il fait face à un nouveau procès pour de nouvelles accusations qui pourraient le conduire en prison pendant encore deux décennies.

Navalny est devenu le prisonnier politique le plus célèbre de Russie, l’ennemi politique le plus féroce de Poutine et son empoisonnement qu’il impute au Kremlin.

L’attention se porte principalement sur Navalny et d’autres personnalités de premier plan comme Vladimir Kara-Murza, qui a été condamné en mai à 25 ans de prison pour trahison.

Il s’est publiquement opposé à Poutine depuis l’arrivée du tyran au pouvoir. pouvoir en 2000 et était également un ami et allié de Boris Nemtsov et chef de l’opposition abattu près de la Place Rouge il y a huit ans.

L’épouse de Kara-Murza, Evgenia, a déclaré au Sun que son mari avait survécu à deux tentatives d’assassinat qui, selon elle, avaient été perpétrées sur ordre de Poutine.

Elle a déclaré : « Quiconque s’oppose au discours officiel, quiconque dénonce les crimes commis par le régime russe contre sa propre population et contre nos plus proches voisins.

« Quiconque ose tenir tête à Poutine est considéré comme un agent étranger et un traître. »

Amnesty International a déclaré que la répression contre les citoyens russes s’est « élargie et accélérée sous le Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière ».

Dans un rapport de 2021, le Département d’État américain a déclaré que les conditions dans les prisons russes « étaient souvent dures et menaçaient la vie ».

« La surpopulation, les abus de la part des gardiens et des détenus, l’accès limité aux soins de santé, les pénuries alimentaires et les conditions sanitaires inadéquates étaient monnaie courante dans les prisons, les colonies pénitentiaires et autres centres de détention », a-t-il déclaré.

Andrei Pivovarov, un opposant condamné l’année dernière à quatre ans de prison, est en isolement dans la colonie pénitentiaire n°7 de la région russe de Carélie depuis janvier.

La prison est connue pour ses conditions difficiles et les informations faisant état de torture.

L’ancien chef du groupe pro-démocratie Russie ouverte, âgé de 41 ans, passe ses journées seul dans une petite cellule d’une unité de « détention stricte ».

Il peut se procurer un livre à la bibliothèque de la prison, écrire des lettres plusieurs heures par jour et a droit à 90 minutes à l’extérieur, a expliqué sa compagne Tatiana Usmanova.

Il est interdit aux détenus d’établir un contact visuel avec Pivovarov dans les couloirs, ce qui contribue à son « isolement maximal », a-t-elle déclaré.

« Cela n’a pas suffi pour le condamner à une véritable peine de prison. Là-bas, ils essaient également de lui gâcher la vie », a ajouté Usmanova.

La prison Boutyrka à Moscou qui a détenu de nombreux prisonniers politiques Crédit : Getty

L’opposant russe Alexeï Navalny est devenu le prisonnier politique le plus célèbre de Russie. Crédit : Reuters

L’opposant russe Vladimir Kara-Murza a été emprisonné plus tôt cette année. Crédit : AP