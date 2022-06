Comment les voyageurs en Europe peuvent faire face au chaos de l’été

Ajoutant au bouleversement, les travailleurs de l’aviation en Europe ont organisé des grèves ces dernières semaines, exigeant de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés pour aider à alléger le fardeau de la flambée de l’inflation. L’aéroport Paris Charles de Gaulle annulé plus de 100 vols jeudi après que son syndicat a annoncé un débrayage exigeant une augmentation de salaire mensuelle de 300 euros pour tout le personnel de l’aéroport, soit environ 320 dollars. Plus de 360 ​​​​vols ont été annulés à destination et en provenance des aéroports italiens la semaine dernière après que les contrôleurs aériens et le personnel de cabine ont organisé une grève de 24 heures. Les pilotes de Scandinavian Airlines ont également menacé de partir à partir de fin juin en raison de différends salariaux.

Willie Walsh, directeur général de l’International Air Transport Association, un groupe commercial de compagnies aériennes, a déclaré que les changements de politique sur les coronavirus par les gouvernements créaient beaucoup d’incertitude et donnaient peu de temps à l’industrie du voyage pour se préparer au redémarrage des voyages après un arrêt de deux ans.

« Il n’est pas étonnant que nous constations des retards opérationnels à certains endroits », a-t-il déclaré.

Je suis déjà réservé. A quoi pourrais-je être confronté ?

Préparez-vous aux longues files d’attente, aux annulations de vols et aux retards, même après votre arrivée à l’aéroport pour l’enregistrement, car certaines compagnies aériennes modifient les horaires des vols à la dernière minute pour gérer les problèmes de personnel. Téléchargez l’application de votre opérateur pour obtenir les modifications les plus récentes et faciliter la nouvelle réservation depuis votre téléphone.

Dans de nombreux aéroports européens, les experts en voyages conseillent aux passagers d’arriver trois à quatre heures avant leur vol prévu pour traverser les longues files d’attente. Pour ceux qui voyagent des États-Unis vers l’Europe, essayez de prendre l’itinéraire le plus direct vers votre destination et assurez-vous qu’il y a plusieurs vols prévus vers votre destination finale au cas où vous transiteriez par un aéroport très fréquenté et manqueriez votre correspondance.

Les pénuries de personnel dans les aéroports ont également entraîné des retards de livraison des bagages, certains passagers attendant jusqu’à une semaine pour récupérer leurs bagages. Certains voyagistes conseillent aux voyageurs de ne pas enregistrer leurs bagages, mais si voyager léger n’est pas une option, assurez-vous d’emporter un bagage à main avec des articles essentiels pour les premiers jours de votre voyage.

Plus tôt ce mois-ci, Esra Topaz, 22 ans, étudiante en beaux-arts, a volé de Paris à Londres sur un vol British Airways qui a été retardé de plus de cinq heures ; ses bagages enregistrés ne sont jamais arrivés. Après avoir passé trois jours à chasser la compagnie aérienne, son sac a finalement été livré chez elle, puant le fromage et autres denrées périssables qu’elle avait ramenées de son voyage.