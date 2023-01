Comment les voitures électriques sont testées en cas de collision pour obtenir les meilleures cotes de sécurité

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Les voitures électriques sont différentes à bien des égards et l’une d’entre elles est la façon dont elles s’écrasent. Mais sont-ils meilleurs ou pires qu’une voiture conventionnelle ?

IIHS



L’Institut d’assurance pour la sécurité routière, le évaluateur le plus connu de la sécurité des véhicules, a récemment mis au point le bâtiment où il plante des voitures pour s’assurer qu’il peut supporter des voitures plus lourdes jusqu’à 9 500 livres. C’est bien au dessus de poids moyen d’une voiture neuve de 4 100 livres mais à peine assez pour tester un pick-up Hummer électrique à 9 100 livres et le SUV Hummer électrique vraisemblablement plus lourd qui arrive au printemps 2023. Même le Volvo EX90 relativement svelte pèse 6 200 livres, la Mercedes EQS 6 000 livres et une berline Tesla Model S peut atteint 4 800 livres.

GMC



Tout ce saindoux est une bonne chose s’il vous entoure lors d’un accident : Les voitures plus lourdes ont tendance à pousser les voitures plus légères, transférant moins d’énergie aux occupants de la voiture plus lourde. Et les véhicules électriques transportent leur volume supplémentaire vers le bas, ce qui leur donne un centre de gravité bas qui résiste aux renversements.

Les voitures électriques les plus vendues bénéficient d’un palmarès enviable dans les cotes de sécurité de l’IIHS : Tesla Modèle 3 et le Modèle Y les deux gagnent un Top Safety Pick + tout comme le Hyundai Ioniq5 et Kia EV6. Le gué Mustang Mach-E tombe juste en deçà d’un Top Safety Pick standard, en partie à cause de ses phares standard médiocres.

L’IIHS soumet les voitures électriques à les mêmes crash tests que les voitures conventionnelles: Collision frontale complète, diverses collisions avec chevauchement, tests d’intégrité du toit, tous évalués en fonction de la façon dont une voiture protège les occupants dans chaque scénario. Comme pour toutes les voitures testées, la vitesse de collision maximale pour un véhicule électrique est de 40 MPH ; Si le carnage des crash-tests ressemble à quelque chose dont vous ne voudriez pas faire partie, imaginez-le 33 % plus rapide avec des forces d’impact qui augmente comme le carré de cette vitesse augmenter.

IIHS



L’IIHS indique que les réclamations pour blessures liées aux conducteurs et aux passagers des véhicules électriques sont inférieures de plus de 40 % à celles observées chez les occupants de voitures conventionnelles de 2011 à 2019, une tendance similaire à celle de Données HLDI sur les véhicules hybrides. Outre leur poids plus important, les voitures électriques sont généralement plus modernes et de haute technologie, ce qui les rend plus susceptibles d’avoir les dernières technologies d’évitement des collisions et de survie.

Les véhicules électriques ont encore une charge pendant leur test IIHS l’organisation dit qu’il n’y a jamais eu de feu de véhicule électrique ou avoir un emballement thermique à la suite d’un essai de collision. Son étude des incendies de véhicules dans les accidents de voiture mortels de 2009 à 2014 ont constaté un taux similaire entre les véhicules conventionnels et électriques. Cela dit, l’IIHS sépare les véhicules électriques fraîchement écrasés; Il existe de nombreuses histoires de Les VE prennent feu bien après une collision, mais c’est probablement exagéré puisque nous remarquons à peine les plus de 170 000 incendies de voitures à combustion chaque année.

Capture d’écran par Wayne Cunningham/CNET



Conclusion : Vous voulez probablement être dans un véhicule électrique lors d’une collision pour bénéficier de son poids plus élevé, de son centre de gravité plus bas, de ses nouvelles technologies de sécurité et d’un risque d’incendie qui n’est pas particulièrement supérieur à celui des voitures qui transportent un grand réservoir de liquide inflammable.