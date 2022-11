Comment les villes aux États-Unis et à l’étranger abordent le sans-abrisme

Cette année, la capitale a engagé environ 36,6 millions de livres, soit environ 43,8 millions de dollars, pour mettre fin à l’itinérance. Lorsque les températures devraient descendre en dessous de zéro dans la ville, un protocole permet aux organisations caritatives et aux conseils d’ouvrir davantage d’abris d’urgence.

Le gouvernement britannique a déclaré en septembre que, dans un effort pour lutter contre le sans-abrisme, il engagerait 2 milliards de livres sterling sur des ressources telles que plus de lits, des programmes de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie et du personnel de soutien pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et aider les gens à trouver un emploi.

Sydney, Australie

Malgré la flambée des loyers et des prix des logements, la plus grande ville d’Australie a réussi à réduire considérablement le sans-abrisme au cours des cinq dernières années grâce à des programmes qui combinent une intervention immédiate avec des services publics et à but non lucratif qui incluent un suivi à long terme.

Le sans-abrisme a progressivement diminué à Sydney depuis l’introduction du programme de transition et d’engagement soutenus en 2018, qui reloge rapidement les sans-abri tout en fournissant des conseils sur la drogue et l’alcool, des soins de santé et un soutien en cas de crise. En février 2017, la Ville de Sydney dénombrer 433 « sans-abri » dans les rues. Cette année, dans une ville de 5,3 millions d’habitants, ce chiffre avait été réduit à 225.

En partie, Sydney s’est appuyée sur la force de sa réponse à la pandémie. Avec l’aide de la police, qui est habilitée en vertu d’une loi de 2002 à faire sortir les gens des lieux publics s’ils harcèlent quelqu’un ou font peur aux autres, le gouvernement a payé pour que les sans-abri restent dans des hôtels et des appartements abordables alors que Covid commençait à culminer en 2020. Les groupes de services sociaux se sont connectés avec la population à ce moment-là, aidant à favoriser la confiance avec ceux qui étaient souvent difficiles à engager.

L’Australie a généralement également bénéficié d’un parc de logements sociaux qui, bien que beaucoup plus petit que celui de nombreux pays européens, abrite toujours près de 4% de la population, contre 1% aux États-Unis. Ce n’est pas suffisant – la liste d’attente pour les soi-disant logements sociaux à Sydney et dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud compte 50 000 personnes – mais avec des soins de santé nationalisés et un système de protection sociale solide, le sans-abrisme n’a pas atteint les niveaux qui peuvent être trouvés à New York ou à San Francisco, et les lignes de tendance sont à la baisse et non à la hausse.