Chaque jour au Hogeweyk, vous pouvez voir les habitants errer dans les rues, sortir prendre un café, plier le linge et s’occuper des jardins, le tout entouré d’espaces extérieurs luxuriants. Situé à Weesp, une ville néerlandaise juste à l’extérieur d’Amsterdam, le Hogeweyk est un village planifié intentionnellement conçu dans un seul but : maximiser la qualité de vie de ses 180 habitants, tous atteints de démence sévère.

À l’intérieur, les infirmières et les médecins ne portent pas d’uniforme, les repas sont préparés à l’intérieur de la maison avec des produits d’épicerie du magasin du village et les autres résidents de Weesp sont libres de dîner au restaurant sur place. Ces choix de conception visent à désinstitutionnaliser la vie des personnes âgées, en brouillant les frontières entre ce qui se passe généralement devant les résidents et ce qui se passe à l’abri des regards.

Le style de soins mis au point par cet établissement a été surnommé le « village de la démence » et il a fait des émules dans le monde entier. Son architecture s’articule autour du choix : en donnant aux résidents un haut niveau de liberté, ses concepteurs espèrent minimiser les problèmes associés à la démence comme l’agressivité, la confusion et l’errance.

