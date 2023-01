Comment les vieilles batteries aideront à alimenter les véhicules électriques de demain

Le démontage à la main ne sera pas idéal une fois que l’entreprise commencera à absorber plus de matériaux, déclare Andy Hamilton, vice-président de la fabrication de Redwood. À terme, Redwood espère automatiser davantage ce processus de tri, bien que la construction de systèmes automatisés capables de gérer la variété de batteries que l’entreprise utilise sera probablement un défi.

Après le tri et le démontage, les batteries qui tiennent encore la charge peuvent être chargées sur un tapis roulant et transportées dans l’une des quatre chambres massives pour un processus appelé calcination, où les batteries sont cuites à haute température pour les décharger et éliminer les solvants.

Le matériau est ensuite broyé en poudre avant d’entrer dans le processus hydrométallurgique pour séparer les éléments individuels.

Malgré les récents progrès techniques, le recyclage ne répondra pas de sitôt à la demande de matériaux pour batteries, déclare Alissa Kendall, chercheuse en systèmes énergétiques à l’Université de Californie à Davis. Étant donné que la demande continue d’augmenter de façon exponentielle, les batteries recyclées représenteront au mieux environ la moitié de l’approvisionnement en nickel et en lithium d’ici 2050.

Cependant, à mesure que la chimie des batteries évolue, ce pourcentage pourrait changer, comme c’est déjà le cas avec le cobalt. Les batteries des véhicules électriques contiennent moins de cobalt aujourd’hui qu’auparavant, et les fabricants de cellules trouvent continuellement des moyens d’utiliser encore moins de métal coûteux. En conséquence, le cobalt recyclé pourrait représenter 85 % de l’approvisionnement nécessaire d’ici 2040, selon Kendall.

Même si le recyclage ne peut pas complètement supplanter l’exploitation minière, réduire le besoin de plus de mines pourrait réduire le fardeau social et environnemental de la production de nouvelles batteries. De nombreux métaux pour batteries sont extraits en Afrique, en Asie et en Amérique centrale et du Sud. L’exploitation minière dans ces régions est souvent associée à des violations des droits de l’homme, y compris le travail forcé et le travail des enfants, ainsi qu’à une importante pollution de l’air et de l’eau, selon l’Agence internationale de l’énergie.

En attendant le tsunami de la batterie

Certains acteurs du secteur du recyclage des batteries affirment que l’industrie n’aura pas besoin de beaucoup de soutien politique, car les matériaux des batteries seront suffisamment précieux pour justifier leur recyclage. Mais les récents changements politiques aux États-Unis pourraient donner un nouvel élan aux recycleurs comme Redwood.

Étant donné que l’usine de fabrication de Redwood se trouve aux États-Unis, l’entreprise pourrait être admissible à des crédits d’impôt à la production dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée. L’IRA stimulera également la demande de matières premières de la part d’entreprises comme Redwood. Pour que les voitures puissent bénéficier de crédits d’impôt de 7 500 $, les constructeurs automobiles devront s’approvisionner en matériaux et fabriquer leurs batteries aux États-Unis ou avec des partenaires de libre-échange.