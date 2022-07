Comment les ‘Vibes Managers’ ont pour mission de vous faire ressentir l’amour des NFT

Après le « Chief Happiness Officer », un nouveau type de manager prend place dans certaines entreprises. Rencontrez le «chef des vibrations», un rôle conçu pour convaincre les investisseurs novices et plus expérimentés des mérites de l’achat de NFT, malgré les malheurs actuels du marché des jetons non fongibles.

Publier sur les réseaux sociaux, cultiver des communautés de détenteurs de NFT, attiser la hype autour de ces certificats immobiliers virtuels : telles sont quelques-unes des missions dévolues à un « chief vibes manager ». Ce nouveau poste commence à apparaître dans les hiérarchies organisationnelles de certaines startups spécialisées dans les NFT.

La mission d’un « chief vibes manager » — aussi appelé « vibes manager » ou « director of vibes » — est d’inciter les internautes à investir dans les NFT. Ils le font notamment à travers des dizaines de posts sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, dans le but de dynamiser un marché en perte de vitesse. Après avoir culminé en 2021, l’engouement pour ces objets numériques est en baisse depuis le premier trimestre 2022. Le volume des dépenses est passé de 3,9 milliards de dollars à 964 millions de dollars entre février et mars, selon un récent rapport de la plateforme de renseignement Chainalysis.

Pour autant, cette volatilité n’inquiète pas les « chief vibes managers » comme Deeze. Cet acteur clé du monde de la crypto occupe ce poste pour Fractional, une plateforme spécialisée dans les NFT fractionnaires. Et il a été spécialement conçu autour de son profil, selon Business Insider. “Toute ma marque sur Twitter à l’époque, et est toujours, était juste comme ce dégénéré crypto NFT honnête et authentique qui apprend en public et partage les victoires et les pertes et essaie de donner des conseils honnêtes à la communauté”, a déclaré Deeze au média spécialisé. site, soulignant qu’il aborde son nouveau poste avec le même état d’esprit.

Alors que certains projets semblent essayer différentes choses avec les NFT, ces crypto-actifs sont encore largement basés sur une valeur fondamentale : la création de communautés. Ils servent à renforcer les liens entre passionnés et à afficher l’appartenance à un groupe ou à une communauté sur Internet. Prenez Bored Ape Yacht Club, par exemple. Les éléments de cette collection d’images basées sur des singes se vendent des centaines de milliers de dollars, au point de devenir le plus emblématique des NFT. Des célébrités telles que Neymar, Madonna et Steve Aoki les affichent en photo de profil sur les réseaux sociaux, comme pour affirmer leur appartenance à cette communauté ultra sélecte de crypto-collectionneurs.

Les « Chief vibes managers » s’attachent à cultiver ce sentiment d’appartenance, en ligne comme en IRL. Asher Hoffman, également connu sous le nom de ashh_eth, travaille sa magie sur les serveurs Discord des projets DeeKay et Random Character Collective. Mais ses missions de « Chief Vibes Officer » ne s’arrêtent pas là : il organise, entre autres, des ateliers de méditation pleine conscience et répond aux questions des collectionneurs appartenant à ces deux communautés. Le but? Pour “s’assurer que non seulement les vibrations sont bonnes, mais [that] tout le monde s’amuse et se sent le bienvenu », a déclaré Asher Hoffman à Business Insider.

Pourtant, l’apparition de « vibes managers » interroge. Le marché du NFT repose essentiellement sur deux catégories d’acheteurs : les passionnés et les spéculateurs, ces derniers achetant des tokens non fongibles avec la perspective de réaliser une plus-value. Ces acheteurs multiplient les achats et n’hésitent pas à vendre au plus haut prix ou à perte, sans se soucier des répercussions sur l’ensemble du marché. Les « Vibes managers », quant à eux, incitent les (nouveaux) collectionneurs à conserver leurs NFT le plus longtemps possible en leur offrant la perspective d’appartenir à une communauté et d’accéder à des expériences partagées sélectionnées. Et même si cela peut sembler une noble intention, c’est aussi la durabilité à long terme du marché des jetons non fongibles qui est en jeu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.