Comment les ventes d’Amazon Prime Day pourraient m’accrocher Hook, Line and Sinker

Peu d’entreprises ont commercialisé une vente aussi bien qu’Amazon l’a fait avec Prime Day. Le géant de la vente au détail en ligne a réussi à organiser ses propres vacances de deux jours, à la manière du Black Friday, en récoltant de l’argent, en recueillant des tonnes de couverture médiatique gratuite et en inspirant même d’autres détaillants à l’imiter.

Mon père Marine de la Seconde Guerre mondiale, élevé pendant la Dépression et jamais aspiré par Madison Avenue, n’aurait jamais embarqué avec Prime Day. Il était perplexe face à toute forme d’excitation de shopping et ne manquait jamais de voir une file d’acheteurs attendre dans un magasin sans craquer, « Est-ce qu’ils donnent le truc? »

Il ne pouvait pas comprendre que les gens se lèvent tôt pour faire du shopping lors du Black Friday, ou que j’écrive un article sur Prime Day, pas plus qu’il n’aurait pu comprendre pourquoi les Kardashian étaient célèbres. (Je suis heureusement convaincu qu’il a vécu ses 93,5 ans sans jamais entendre le nom de ce clan.)

Je n’ai pas de problème avec un site d’achat qui crée un battage médiatique pour inciter les gens à magasiner. Je me suis moi-même livré à une thérapie de vente au détail au fil des ans et je me suis fortement appuyé sur Amazon, en particulier au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Mais j’ai hérité un peu du scepticisme de papa, et ce qui me frappe dans Prime Day, c’est à quel point il est antiseptique.

Les offres Prime Day sont ennuyeuses

D’après Amazon Site d’histoire du premier jour, ses produits les plus vendus sont des choses comme les produits de lavage de voiture, les aliments pour chiens et Levi’s. Qu’y a-t-il d’amusant à cela ? Ce ne sont pas des produits dignes des fêtes, c’est la liste de courses de ma mère de 1977.

L’électronique et les propres appareils d’Amazon sont également toujours de gros vendeurs. Et bien que ceux-ci puissent être utiles, ils ne sont pas vraiment nouveaux. Il y a à coup sûr un groupe de techniciens qui n’attendent que de mettre à niveau leur téléphone, leurs écouteurs, leur ordinateur portable ou leur tablette, et cela pourrait être leur rêve de magasinage. C’est très bien. Ce n’est tout simplement pas le mien.

Lorsque Prime Day a été lancé pour la première fois, je pensais que cela pourrait ressembler à ces guides de cadeaux que tous les magazines avaient l’habitude de faire à l’époque où les magazines imprimés régnaient en kiosque. Quoi que vous pensiez d’Oprah Winfrey, elle a cloué le concept avec son rapport annuel Les choses préférées d’Oprah rafle.

Tabliers vos enfants peuvent concevoir eux-mêmes. Refroidisseur à vin berceaux. Farci animaux vous réchauffez au micro-ondes pour un confort au coucher. Extérieur projecteurs de cinéma. Ces articles attirent mon attention, même si, pour certains d’entre eux, je regarde l’étiquette de prix, j’aboie un rire oh-yeah-Oprah’s-a-milliardaire, puis je passe à autre chose. Ils sont au moins imaginatifs et amusants, ce que je recherche lorsque je fais du shopping.

Ce qui est peut-être un problème de « moi ». Je souhaite que Prime Day soit une inspiration d’idée de cadeau personnalisée, alors qu’en réalité, ce ne sont que des ventes sur des produits qu’Amazon veut décharger.

Prime Day, je suppose, vise principalement à vous offrir des choses produites en série, et non à acheter le genre de cadeaux idiosyncratiques et décalés que je veux offrir à mes proches. Dans mon navigateur Chrome, je conserve un dossier « cadeaux » de sites Web que je marque en signet au fur et à mesure que je vois des articles intéressants tout au long de l’année.

Les vendeurs Etsy qui gravent la recette manuscrite de votre mère sur une planche à découper, dans l’écriture distincte de maman. Minifigs Lego personnalisées que vous pouvez personnaliser pour ressembler à votre meilleur ami. Chemises et tasses du grand magasin bien-aimé de votre ville natale où vous et votre sœur avez passé tant d’heures loufoques. (RIP, Dayton’s.)

Amazon et d’autres méga-entreprises conservent déjà toutes sortes d’informations sur nos habitudes d’achat. Il semble probable qu’ils pourraient utiliser l’IA et leurs énormes bases de données et recommander des achats plus personnels et divertissants pour nous tous – avec de grosses remises, s’il vous plaît.

Passer le premier jour

Nous venons de transformer une pièce de rangement du sous-sol en une chambre supplémentaire, et tout ce que nous avions l’habitude de stocker là-bas doit maintenant trouver une nouvelle maison. J’ai parcouru ma ville en voiture pour donner des livres à Little Free Libraries, créer des sacs de dons de vêtements pour Goodwill, appeler des refuges pour animaux pour voir s’ils accepteraient de prendre de vieux porte-chats ou des couvertures supplémentaires.

Le nettoyage de la salle de stockage m’a giflé en plein visage avec la quantité de choses que nous avons déjà, des choses qui étaient juste sur une étagère, pour la plupart inutilisées. Je n’ai jamais regardé l’émission de Marie Kondo, mais je peux vraiment comprendre sa mentalité « remerciez-la pour son service, puis débarrassez-vous-en ».

Même les minifigs Lego personnalisées et les tabliers conçus par les enfants finiront un jour sur la pile de recyclage. Donc, même si je ne reprocherai pas aux fanatiques de Prime Day leurs virées shopping, je ne les rejoindrai pas. L’attrait m’échappe. Un peu comme l’attrait des Kardashian.