Comment les véhicules électriques résistent-ils en cas de crise ? L’arriéré des plaintes des compagnies aériennes atteint un niveau record : aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous avez manqué quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. CBC Marché rassemble les actualités sur la consommation et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez ceci dans votre boîte de réception ? Obtenir le Marché newsletter tous les vendredis.

Les bornes de recharge pour véhicules électriques ne peuvent pas rivaliser avec les stations-service en cas de crise, déclare un conducteur

Hagen, à gauche, avec son petit ami Grant, posent pour un selfie pendant que leur véhicule électrique recharge à Squamish, en Colombie-Britannique. (Grant Sullivan)

Lorsque Jamella Hagen et son petit ami ont planifié un road trip de quatre jours pour amener sa nouvelle camionnette électrique de Vancouver à Whitehorse, elle a anticipé les défis.

Elle connaissait les écarts entre les bornes de recharge rapides dans le Nord, c’est pourquoi ils ont prévu des arrêts dans les communautés dotées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ce qu’elle n’avait pas prévu, ce sont les incendies de forêt.

« Notre choix de conduire un véhicule électrique était une tentative de réduire notre impact personnel sur le changement climatique », a-t-elle écrit dans une chronique à la première personne de la CBC. « Mais sur la route, nous avons rencontré des catastrophes liées au changement climatique tout autour de nous, et nous avons dû y faire face tout en apprenant à utiliser un nouveau réseau de recharge encore fragile. »

Certaines des routes que Hagen prévoyait d’emprunter ont été fermées et redirigées pour faire de la place aux évacués quittant Kelowna et la région de Shuswap.

Sachant que le camion EV ne parcourrait pas une longue distance entre les bornes de recharge, Hagen a fait des arrêts inattendus, comme dans un hôtel où une borne de recharge se trouvait à 20 minutes à pied. Ce n’est pas inhabituel, a-t-elle déclaré, car elle trouve souvent des chargeurs de véhicules électriques situés dans des endroits peu pratiques, comme aux abords de la ville ou derrière les immeubles.

« Si je voyageais en tant que femme célibataire, je me serais retrouvée privée du confort d’une station-service bien éclairée sur un tronçon d’autoroute isolé. »

Dans l’ensemble, Hagen dit qu’elle envisagera toujours d’acheter elle-même un véhicule électrique lorsqu’elle vit dans le Nord, mais seulement si sa famille disposait d’une voiture supplémentaire à essence. En savoir plus

Les boissons énergisantes peuvent nuire à la santé des adolescents. Voici ce que les experts disent que les parents peuvent faire

Les boissons énergisantes de qualité supérieure ont été rappelées au Canada en raison de niveaux de caféine supérieurs à la limite légale canadienne. (Brandon Bell/Getty Images)

La plupart des adolescents ont entendu parler des risques pour la santé liés au tabagisme, à la consommation d’alcool et de cannabis.

Mais il existe un autre produit populaire et potentiellement nocif dont ils entendent probablement moins parler : les boissons énergisantes.

Les boissons contiennent généralement de fortes doses de caféine et de sucre et sont populaires auprès des adolescents, en grande partie grâce aux influenceurs en ligne.

Les ventes de boissons énergisantes au Canada sont passées de 851 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars entre 2018 et 2022, selon Euromonitor, une société d’études de marché.

Les enfants et les adolescents ne devraient pas du tout consommer de caféine, a déclaré le Dr Oliver Drouin, pédiatre et clinicien-chercheur au CHU Sainte-Justine à Montréal. Il dit que certains adolescents lui ont dit qu’ils prenaient régulièrement plus d’un verre par jour.

Santé Canada fournit une quantité maximale de caféine par jour sans danger pour les enfants et les adolescents : 2,5 mg par kilogramme de poids corporel. Ainsi, une quantité sûre de caféine pour un adolescent pourrait varier de 100 à 140 mg par jour.

En juillet, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a rappelé plus de deux douzaines de marques de boissons énergisantes en raison d’une teneur en caféine supérieure à la limite légale de 180 mg par portion au Canada.

Les adolescents peuvent ressentir toute une gamme de symptômes liés à la consommation de boissons énergisantes, a déclaré Drouin, notamment de l’énervement, des palpitations cardiaques, une accélération du rythme cardiaque et des difficultés à dormir.

Dans son cabinet, il dit voir des adolescents qui souffrent de brûlures d’estomac, de diarrhée, de maux d’estomac et d’anxiété, qui, selon lui, peuvent être attribués aux boissons.

Pour les parents et les tuteurs préoccupés par la consommation de boissons énergisantes de leurs enfants, les experts affirment que la meilleure façon d’aborder le sujet est à travers le prisme de la curiosité, plutôt que par une conférence ou une interdiction pure et simple de ces boissons.

« Lorsque nous utilisons le contrôle, cela risque d’inviter soit à une rébellion totale, soit à un comportement sournois », a déclaré Alyson Schafer, conseillère familiale et experte en parentalité à Toronto.

La conversation peut être similaire, qu’il s’agisse de boissons énergisantes, de drogues ou de toute autre substance, a-t-elle déclaré.

« Vous voulez être un agent d’influence ; influencer leurs comportements, car les enfants décideront eux-mêmes. »

Au lieu d’imposer la loi, Schafer et Drouin suggèrent aux parents de demander aux adolescents ce qu’ils ont entendu au sujet des boissons énergisantes, pourquoi ils en boivent et ce qu’ils ressentent.

«Je pense qu’une véritable écoute est très utile lorsqu’on parle à des adolescents», a déclaré Drouin. En savoir plus

L’arriéré de plaintes des passagers aériens dépasse 57 000 – un nouveau sommet

Un passager est photographié en train de faire face à des retards massifs à l’aéroport international de Vancouver après de fortes chutes de neige le 20 décembre 2022. (Ben Nelms/CBC)

L’arriéré de plaintes de passagers aériens auprès de l’organisme de réglementation des transports du Canada a atteint un nouveau sommet, dépassant 57 000, alors que le mécontentement concernant les annulations et les indemnisations persiste trois ans et demi après le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Les chiffres révèlent qu’en moyenne plus de 3 000 plaintes par mois se sont accumulées à l’Office des transports du Canada (OTC) au cours de la dernière année, le nombre actuel étant bien plus de trois fois supérieur au total de septembre 2022.

L’OTC n’a pas répondu à une demande de commentaires. En savoir plus

Que se passe-t-il d’autre ?

Le taux d’inflation au Canada a atteint 4 %

Les experts estiment que cela est dû en grande partie à la hausse des prix de l’essence.

Les experts tirent la sonnette d’alarme sur les appartements dangereusement chauds

Une enquête exclusive de CBC a révélé que des habitants de cinq grandes villes vivaient dans des maisons où la température intérieure restait supérieure à 26 °C – la température intérieure maximale considérée comme sûre par les experts – la plupart du temps.

Les adolescents et les jeunes trans affirment que les soins d’affirmation de genre « changent la vie ». Alors pourquoi est-il si difficile à trouver au Canada ?

Le manque d’accès local aux soins et le paysage politique actuel mettent en danger les jeunes trans et non binaires, selon les experts

Marketplace a besoin de votre aide !

(David Abrahams/Shutterstock)

Les publicités promettent une chance de gagner gros et de s’amuser… mais est-ce trop beau pour être vrai ? Nous voulons savoir si le jeu en ligne a eu un impact sur vous ou vos proches. Écrivez-nous : marché@cbc.ca.

(David Abrahams/Shutterstock)

Attention nouveaux conducteurs ! Nous souhaitons connaître vos expériences en matière de cours de conduite. Envoyez-nous vos histoires : les bonnes, les mauvaises et les bizarres : [email protected].

Êtes-vous à la recherche des dernières actualités économiques? Vous souhaiterez également vous abonner à cette newsletter.

Occupe toi de tes affaires est votre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans les mondes de l’économie, des affaires et de la finance. Abonnez-vous maintenant.

Retrouvez les épisodes passés de Marché sur Le joyau de CBC.