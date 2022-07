Comment les véhicules électriques pourraient signifier la mort de la plus ancienne forme de radiodiffusion – National

Mon quartier est moche avec des véhicules électriques : toutes les saveurs de Telsas, des Volts et des Bolts dispersés, une sélection de Hyundai et de KIA, quelques Nissan Leafs (Leaves ?) Avec quelques Taycans, à deux Polestars que j’ai vus, et à moins un lucide. Ils sont tous chargés de tellement de technologies fabuleuses pour les vaisseaux spatiaux que l’esprit reste perplexe face à ce que seront nos expériences de conduite dans les 10 prochaines années.

Cependant, une pièce de technologie manque à beaucoup d’entre eux : une bonne radio AM à l’ancienne, une fonctionnalité qui remonte à près de cent ans.

Pour autant que les gens puissent le dire, Kelley’s Motors en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a été le premier à brouiller une nouvelle radio de rechange dans une voiture en 1924. Mais ce sont les frères Galvin et leur nouvelle société, Motorola, qui ont créé le ancêtre de toutes les unités d’infodivertissement de voiture lorsqu’ils ont installé une radio AM à six tubes à vide dans une Ford modèle A en juin 1930. Ils ont surmonté de nombreux problèmes d’ingénierie, y compris où placer les batteries haute tension géantes (sous le siège passager), comment pour loger les six tubes à vide (dans une grande caisse en bois), le placement de l’antenne (sur le toit), et surtout, comment éliminer l’électricité statique causée par l’activité électrique du moteur.

Les signaux AM sont facilement perturbés par l’activité électrique. Les lignes électriques aériennes, la foudre, les moteurs électriques externes et même le fonctionnement d’un moteur d’automobile suffisent à provoquer des collisions statiques, des bourdonnements et des fondus. La solution des Galvins consistait à équiper les bougies d’allumage de leur modèle A d’un “suppresseur” afin que la séquence d’allumage des cylindres n’interfère plus avec la radio. Réduire le moteur de cette manière a en fait nui aux performances, mais au moins les automobilistes ont pu écouter une programmation relativement exempte d’électricité statique.

Finalement, les Galvins ont trouvé d’autres moyens de contourner le problème statique et les suppresseurs ont été éliminés. Mais les interférences électriques environnementales sont restées, ce qui a stimulé le développement de la radio FM sans statique. (C’est une toute autre histoire.)

Quatre-vingt-dix ans plus tard, le problème statique AM est de retour. Et c’est mauvais.

Les véhicules électriques d’aujourd’hui sont alimentés par des moteurs qui génèrent des champs électromagnétiques qui fonctionnent dans les mêmes fréquences que les signaux radio AM. Le résultat est une guerre entre ces longueurs d’onde. Plus ces moteurs sont puissants, plus ils sont aptes à annuler les signaux AM. Cela peut rendre l’écoute ennuyeuse. D’autres éléments technologiques, y compris les contrôleurs de vitesse et certaines des autres magies de puissance électronique à l’intérieur de ces voitures, causent également des ravages avec des fréquences comprises entre 530 et 1700 kHz, où vit la radio AM.

Bien qu’il existe des véhicules électriques qui offrent la radio AM dans le cadre de leurs systèmes d’infodivertissement, les propriétaires sont avertis à l’avance par le fabricant du même type de problèmes de statique, de bourdonnement, de distorsion et de fondu avec lesquels les frères Galvin ont lutté en 1930.

Grâce aux propriétés physiques de la bande FM, ces stations ne sont pas affectées par les champs électromagnétiques générés par leurs véhicules. Il en va de même pour la radio par satellite. Que peut-on faire alors pour la radio AM ?

Certains fabricants éliminent complètement la radio AM. BMW a identifié pour la première fois le problème de réception AM comme un problème de qualité en 2009. En 2014, il n’y avait pas de radio AM dans leur i3 EV. Telsa a commencé à supprimer toutes les options de radio AM en 2018 et tous les modèles sont désormais sans AM. Vous voulez écouter le match de hockey sur votre station AM locale ? Pas si vous conduisez une Tesla. En fait, Telsa continue de s’éloigner de la diffusion en direct, se déplaçant davantage vers les options de streaming.

Et BMW et Telsa ne sont pas les seuls équipementiers à abandonner la bande AM. Le Taycan tout électrique de Porsche ne répertorie pas de radio AM sur sa liste d’équipement standard. Les e-Trons d’Audi n’ont pas de AM. Le vaisseau amiral EQS tout électrique de Mercedes-Benz ? Non. Volvo XC40 et C40 Recharge ? Trop d’interférences, donc la radio AM a été laissée de côté.

Pendant ce temps, les constructeurs découvrent qu’un nombre non négligeable de clients sont agacés lorsqu’ils réalisent qu’ils ne peuvent pas écouter le jeu de balle, les talk-shows ou les stations d’information pendant qu’ils conduisent. Le Canada, par exemple, a 99 % de ses stations d’actualités, de débats et de sports sur les stations AM. Si vous vous déplacez, vous pouvez compter sur la radio AM pour les bulletins de circulation et la météo. Pour cette raison, Ford a décidé de conserver la radio AM dans sa Mustang Mach-E et le pick-up F-150 Lightning. General Motors et Stellantis proposent également des véhicules électriques avec radios AM.

De l’autre côté de l’océan, la radio AM est depuis longtemps en déclin en Europe alors que le continent passe au DAB – quelque chose qui n’arrivera jamais ici – il n’est donc pas surprenant que les véhicules fabriqués en Europe aient été les premiers à éliminer les unités AM. La France, les Pays-Bas, la Norvège et la Russie ne sont que quelques-uns des pays qui se débarrassent complètement de la FA. Pendant ce temps, 95 % des voitures neuves vendues dans des endroits comme l’Allemagne et le Royaume-Uni sont équipées de série de récepteurs DAB+. Leurs systèmes d’infodivertissement sont très différents des nôtres.

De retour de notre côté de l’Atlantique, considérez les grands espaces nord-américains. Les signaux AM voyagent beaucoup plus loin que la FM. Si vous êtes au milieu de nulle part dans un véhicule électrique sans AM et que vous n’avez pas d’abonnement à la radio par satellite, vous pourriez être confronté à ne rien écouter du tout. Pas bon.

Mais les problèmes statiques demeurent. Et à mesure que les véhicules électriques deviennent plus populaires, les propriétaires de stations AM sont inquiets. L’écoute en voiture est leur pain quotidien.

La question est de savoir si les fabricants sont prêts à investir de l’argent et des ingénieurs dans le problème. Le problème des véhicules électriques est bien plus compliqué que le problème des étincelles auquel sont confrontés les frères Galvin. Certaines solutions simples ont été mises en œuvre, comme un blindage supplémentaire sur les câbles et fils vitaux. Cependant, cela est souvent contrecarré par les centaines de watts que les véhicules électriques tirent de leurs batteries. Tesla recherche les stations AM qui diffusent simultanément leur signal en HD. C’est une solution de contournement, mais ça aide. Une autre solution pourrait venir avec l’introduction généralisée de la connectivité 5G. Les signaux AM pourraient également être transmis de cette façon.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur les plus beaux sons du monde, Tom Waits a répondu “Un match de baseball un soir d’été entendu par une radio AM.” Il n’a pas tort. Je détesterais que ces sons disparaissent.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

