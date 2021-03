Comment les variantes de virus obtiennent-elles leurs noms?

20H / 501Y.V2. COV 202012/02. B.1.351. Ce sont les noms charmants que les scientifiques ont proposés pour une nouvelle variante du coronavirus qui a été identifiée en Afrique du Sud. Les chaînes alambiquées de lettres, de chiffres et de points sont profondément significatives pour les scientifiques qui les ont conçues, mais comment quelqu’un d’autre était-il censé les garder droits? Même le plus facile à retenir, B.1.351, fait référence à une lignée entièrement différente du virus si un seul point est oublié ou égaré. Les conventions de dénomination des virus étaient bonnes tant que les variantes restaient des sujets de recherche ésotériques. Mais ils sont aujourd’hui la source d’angoisse pour des milliards de personnes. Ils ont besoin de noms qui sortent de la langue, sans stigmatiser les personnes ou les lieux qui leur sont associés. «Ce qui est difficile, c’est de trouver des noms distincts, informatifs, qui n’impliquent pas de références géographiques et qui sont en quelque sorte prononcables et mémorables», a déclaré Emma Hodcroft, épidémiologiste moléculaire à l’Université de Berne en Suisse. « Cela semble assez simple, mais c’est en fait une très grande demande d’essayer de transmettre toutes ces informations. » La solution, selon elle et d’autres experts, est de proposer un système unique que tout le monde peut utiliser, mais de le relier aux systèmes plus techniques sur lesquels les scientifiques s’appuient. L’Organisation mondiale de la santé a convoqué un groupe de travail de quelques dizaines d’experts pour concevoir une manière simple et évolutive de le faire.

« Ce nouveau système attribuera aux variantes préoccupantes un nom facile à prononcer et à rappeler et minimisera également les effets négatifs inutiles sur les nations, les économies et les personnes », a déclaré l’OMS dans un communiqué. «La proposition de ce mécanisme est actuellement en cours d’examen par les partenaires internes et externes avant sa finalisation.»

Selon deux membres du groupe de travail, le principal candidat de l’OMS à ce jour est d’une simplicité désarmante: numéroter les variantes dans l’ordre dans lequel elles ont été identifiées – V1, V2, V3, etc. «Il existe des milliers et des milliers de variantes, et nous avons besoin d’un moyen de les étiqueter», a déclaré Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle et membre du groupe de travail.

Nommer les maladies n'a pas toujours été aussi compliqué. La syphilis, par exemple, est tirée d'un poème de 1530 dans lequel un berger, Syphilus, est maudit par le dieu Apollon. Mais le microscope composé, inventé vers 1600, a ouvert un monde caché de microbes, permettant aux scientifiques de commencer à les nommer d'après leurs formes, a déclaré Richard Barnett, un historien des sciences en Grande-Bretagne. Pourtant, le racisme et l'impérialisme ont infiltré les noms de maladies. Dans les années 1800, alors que le choléra se propageait du sous-continent indien à l'Europe, les journaux britanniques ont commencé à l'appeler «choléra indien». représentant la maladie comme une figure dans un turban et des robes. «La dénomination peut souvent refléter et étendre une stigmatisation», a déclaré le Dr Barnett. En 2015, l'OMS publié les meilleures pratiques pour nommer les maladies: éviter les emplacements géographiques ou les noms de personnes, les espèces animales ou alimentaires et les termes qui incitent à la peur indue, comme «mortel» et «épidémie». Les scientifiques s'appuient sur au moins trois systèmes de nomenclature concurrents – Gisaid, Pango et Nextstrain – dont chacun a un sens dans son propre monde.

Dans le cadre d’un accord négocié par la Maison Blanche, Merck contribuera à augmenter les approvisionnements en vaccin de son rival Johnson & Johnson. «Vous ne pouvez pas suivre quelque chose que vous ne pouvez pas nommer», a déclaré Oliver Pybus, un biologiste évolutionniste d’Oxford qui aidé à concevoir le système Pango. Les scientifiques nomment des variantes lorsque des changements dans le génome coïncident avec de nouvelles épidémies, mais ils n’attirent l’attention sur eux que s’il y a un changement dans leur comportement – s’ils se transmettent plus facilement, par exemple (B.1.1.7, la variante observée pour la première fois en Grande-Bretagne ), ou s’ils contournent au moins partiellement la réponse immunitaire (B.1.351, le variant détecté en Afrique du Sud). Encodés dans les lettres et les chiffres brouillés sont des indices sur l’ascendance de la variante: Le «B.1», par exemple, indique que ces variantes sont liées à l’épidémie en Italie au printemps dernier. (Une fois que la hiérarchie des variantes devient trop profonde pour accueillir un autre nombre et un autre point, les plus récents reçoivent la lettre suivante disponible par ordre alphabétique.)