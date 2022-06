Comment les #Vanlifers s’adaptent à la hausse des prix de l’essence

La tendance #Vanlife s’accélère pendant la pandémie

Bien que le nombre précis de vanlifers aux États-Unis ne soit pas clair, la tendance a décollé en 2020, grâce aux bas prix de l’essence et à une pandémie qui a incité les voyageurs à repenser les avions et autres options de transport en commun tout en permettant le travail à distance. Mais avant même que le coronavirus ne se rende aux États-Unis, le hashtag #vanlife sur Instagram était rempli de superbes photos de voyage d’influenceurs choisissant de vivre et de travailler à distance dans des fourgonnettes, des bus et des camping-cars convertis. (Bien qu’Instagram rende la vie plus glamour, ces voyageurs font face à leur juste part de défis : trouver des places gratuites ou bon marché pour se garer la nuit, partager des logements exigus avec des partenaires et des animaux de compagnie, et pour beaucoup, chercher la prochaine douche ou toilettes. )

Chris Kochan, 31 ans, et sa petite amie, Sarah Shaeffer, 26 ans, ont lancé le site Web skoolielivin.com après avoir acheté un autobus scolaire en 2018 pour explorer leur état d’origine, le Wisconsin.

Même avec des prix de l’essence plus élevés et plus de personnes retournant au bureau, disent-ils, skoolielivin.com, où les voyageurs peuvent acheter et vendre des bus d’occasion ainsi que partager des conseils sur la rénovation des bus et les voyages, continue de gagner en popularité, avec une augmentation de 200% augmentation du trafic sur le site au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Il y a eu un changement notable.

« Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes s’interrogeant sur la consommation de carburant de différents bus et sur le coût de la vie en bus », a déclaré M. Kochan. « Cependant, cela ne semble pas avoir ralenti l’intérêt de vivre un mode de vie nomade dans une conversion d’autobus scolaire. »