Comment les vagues de chaleur modifient le tourisme en Europe

Héctor Coronel Gutierrez, directeur du tourisme à la mairie de Madrid, a conseillé aux visiteurs qui se rendent dans sa ville en plein été de rechercher des espaces verts, notamment le parc Madrid Río, qui compte de nombreuses zones ombragées ainsi qu’une fontaine où les enfants peuvent éclabousser dans l’eau. Il a ajouté que, bien que juillet et août soient chauds, la ville a tendance à être plus calme qu’en mai et juin, il est donc facile d’éviter les foules.

Il est également facile de trouver la climatisation en Espagne, bien que les visiteurs américains puissent trouver des bâtiments plus chauds que ceux auxquels ils sont habitués. Plus tôt cette semaine, dans le but de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement espagnol a annoncé que les centres commerciaux, les cinémas, les aéroports et autres lieux ne seraient plus autorisés à régler leurs thermostats en dessous de 27 degrés Celsius, ou 80,6 degrés Fahrenheit.

Pourtant, l’écrivain de voyage et voyagiste Rick Steves, qui est récemment revenu d’Espagne, a déclaré que les voyageurs d’été pourraient en fait se trouver plus à l’aise à Madrid que dans une ville comme Londres, Paris ou Francfort, où les températures élevées – et la climatisation – ne le sont pas. t la norme.