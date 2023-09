Comment les vaccins inverses pourraient lutter contre des maladies comme la sclérose en plaques

Ces injections immuno-affaiblissantes pourraient conduire à toute une série de thérapies pour traiter les maladies auto-immunes. En fait, Anokion, une société cofondée par Hubbell, a déjà lancé des essais cliniques pour vérifier si ce type de vaccin inverse pourrait aider les personnes atteintes de sclérose en plaques et de maladie coeliaque. C’est une perspective passionnante, alors pour The Checkup cette semaine, jetons un coup d’œil aux vaccins inverses.

Comment fonctionnent ces vaccins ? Commençons par un petit cours d’immunologie 101. Nous avons tendance à considérer notre système immunitaire comme un puissant garde du corps, luttant contre les agents pathogènes qui cherchent à nous nuire. Mais il a une autre tâche, tout aussi importante. «La plupart du temps, notre système immunitaire ignore les éléments auxquels il est constamment exposé», explique Megan Levings du BC Children’s Hospital Research Institute à Vancouver (et membre du conseil consultatif scientifique d’Anokion). Cela inclut « toute la nourriture que nous mangeons, toutes les bactéries qui vivent sur notre corps, tous les champignons et moisissures présents dans l’environnement ». La capacité d’ignorer – connue sous le nom de tolérance immunitaire – n’est pas passive. Le système immunitaire apprend quelles choses sont dangereuses et lesquelles ne le sont pas, et stocke cette mémoire dans des cellules spécialisées. Lorsque le système commet une erreur et signale une protéine inoffensive comme dangereuse, la confusion peut entraîner de graves problèmes : allergies, maladies auto-immunes et autres types de troubles immunitaires.

Avec les vaccins traditionnels, l’objectif est de délivrer une substance étrangère de manière à déclencher l’alarme. C’est pourquoi les vaccins sont souvent associés à des ingrédients appelés adjuvants, qui provoquent une réponse immunitaire plus forte. (Les vaccins à ARNm n’ont pas besoin d’adjuvants car le système immunitaire considère déjà le matériel génétique comme une menace.) Avec les vaccins inverses, également appelés vaccins tolérogènes car ils provoquent une tolérance, l’objectif est d’entraîner le système immunitaire à reconnaître qu’une cible particulière est inoffensive. .

Je dois souligner que l’idée des vaccins tolérogènes n’est pas nouvelle. Les chercheurs y travaillent depuis des décennies, essayant différentes méthodes pour administrer les cibles vaccinales souhaitées, appelées antigènes, sans provoquer de réponse immunitaire. Mais jusqu’à présent, ils n’ont eu que peu de succès.

Le groupe de Hubbell a développé une technique qui consiste à ajouter un sucre à l’antigène, ce qui garantit son déplacement vers le foie. Pourquoi le foie ? L’organe a la capacité de marquer les molécules avec des étiquettes « inoffensives ». « Il s’agit en fait d’exploiter la biologie normale », explique Levings. (Pour en savoir plus sur l’article, lisez le bulletin d’information d’Eric Topol, Ground Truths. C’est là que j’ai découvert le concept des vaccins inverses.)

Mais l’ajout d’un sucre n’est pas le seul moyen de développer un vaccin inverse. En 2021, une équipe de BioNTech et de l’Université Johannes Gutenberg ont rapporté avoir développé un vaccin tolérogène à ARNm capable de freiner les symptômes chez plusieurs modèles murins de sclérose en plaques. C’est particulièrement impressionnant étant donné que l’ARNm a tendance à être très efficace pour déclencher une réponse immunitaire. Les chercheurs y sont parvenus en modifiant la nanoparticule grasse qui transporte l’ARNm, mais le mécanisme exact n’était pas totalement clair, même pour Levings, qui a écrit un commentaire sur l’article.

Faire passer ces thérapies du banc au chevet ne sera pas facile. C’est délicat pour plusieurs raisons différentes, explique Lawrence Steinman, neuroimmunologue à l’Université de Stanford. Premièrement, dans le cas d’une maladie complexe telle que la sclérose en plaques, aucun antigène n’est entièrement responsable. Alors, en choisissez-vous un, ou « voulez-vous créer un mélange complexe de plusieurs de ces antigènes ? » » demande Steinman.

Il y a aussi le défi de prouver que le vaccin fonctionne. Les traitements de nombreuses maladies auto-immunes se sont beaucoup améliorés au fil des années. Il y a environ 15 ans, Steinman a dirigé un essai clinique pour tester un vaccin à ADN tolérogène chez des patients atteints de sclérose en plaques. Le vaccin a fonctionné, mais pas mieux que les thérapies de pointe. « Nous avons eu un effet bénéfique modeste en réduisant l’inflammation dans le cerveau. Mais il ne pouvait pas rivaliser avec certains médicaments qui venaient tout juste d’arriver sur le marché », dit-il. Steinman est désormais président d’une société appelée Pasithea Therapeutics et travaille sur un nouveau vaccin à ADN inverse contre la sclérose en plaques. Celui-ci ciblera une protéine du cerveau qui imite une partie du virus Epstein-Barr, ce qui pourrait déclencher la SEP.