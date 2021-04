SLAB CITY, Californie – En dehors du camp dans le désert de Rodney Spyder Wild, il y a un nouvel ajout pour s’adapter à l’époque: un petit panneau qui rappelle aux visiteurs de porter un masque. Au-dessus du panneau, un squelette en plastique monte un vélo tout-terrain sur une plate-forme surélevée.

À l’intérieur du campement, c’est comme d’habitude. Quelques personnes sans masque étaient rassemblées autour d’une table un matin d’avril à 100 degrés, fumant et parlant. Les chiens, grands et petits, jouaient et se battaient dans la boue. Une tarentule à fourrure regardait de l’intérieur d’une vitrine élaborée.

C’est ici que Spyder a surmonté la pandémie, et les neuf années précédentes. Un tatouage de son homonyme, avec les mots «True Slabber», s’enroule autour de son bras droit.

«Je ne veux pas aller à Babylone», a-t-il dit, faisant référence au monde au-delà des limites de Slab City. «Là-bas, vous payez les factures, vous payez l’électricité, vous payez la terre, vous payez tout. Je ne. »

Slab City, une communauté isolée du désert de Sonora en Californie, a longtemps été un lieu d’atterrissage pour ceux qui veulent vivre hors du réseau, opérer en dehors des limites de la société moderne, fuir les climats froids ou essayer d’échapper à la pauvreté. Certains n’ont tout simplement nulle part où aller. Les résidents appellent affectueusement la parcelle isolée du désert, à environ 80 miles de Palm Springs et le double de Los Angeles, le «dernier endroit libre».

Mais la pandémie les a trouvés.

Alors que les vaccins COVID-19 sont déployés dans tout l’État, de nombreux habitants de Slab City ne veulent pas être vaccinés ou hésitent à se faire vacciner. Seulement une vingtaine de personnes dans la communauté ont reçu une dose la semaine dernière, selon le décompte informel d’un résident. Selon différentes estimations, environ 1 200 personnes y ont installé leur camp cet hiver. Ce nombre diminue de moitié, puis se contracte encore plus, à mesure que les températures à trois chiffres reviennent dans la région.

À Niland, une ville de 600 personnes sur la route des dalles, il y a eu 104 cas confirmés de COVID-19. Les données de cas positives ne sont pas collectées spécifiquement pour Slab City, a déclaré un responsable de l’information sur la santé publique du comté d’Imperial.

Dans tout le comté, environ 17% de la population est entièrement vaccinée. Dans toute la Californie, ce chiffre grimpe à 29%.

Pour une poignée de Slabbers, la peur du coronavirus, ou son absence, est mêlée à des opinions anti-établissement ou anti-autorité. Spyder craint d’être infecté par le virus – et l’impact que cela pourrait avoir sur ses poumons – mais aussi du vaccin.

«Je peux me faire vacciner plus tard. Je vais attendre », dit-il. «Je suis peut-être le dernier de la file.»

Un panneau appelant à la distanciation sociale et au port du masque se trouve près de Salvation Mountain, juste à l’extérieur de Slab City, en Californie, le lundi 5 avril 2021. Vickie Connor / Le soleil du désert

Espoirs pour une clinique de vaccin Slab

Compte tenu du vide de pouvoir qui accompagne la vie dans un avant-poste du désert – pas de maire, pas de gouvernement municipal traditionnel – faire vacciner les quelques personnes qui en ont besoin a été un processus disparate.

Andra Dakota, mieux connue sur Facebook sous le nom d’Andra Slaburbia, dirige un chien sauver quelques chemins de terre du camp de Spyder. Au cours des derniers mois, elle a assumé le rôle non officiel de coordonnatrice de la vaccination contre le COVID-19. L’Andra se qualifie de «grande fan» de vaccins après avoir constaté leur efficacité dans la prévention du parvovirus canin, un virus contagieux qui peut être mortel pour les chiens.

«J’étais un peu comme, ‘Hé, prenons soin de notre parvo, le parvo humain’», a-t-elle dit. «Même s’il s’agit d’un virus différent, bien sûr.»

L’Andra a commencé son action de sensibilisation au début du mois de mars, en s’appuyant sur une clinique de vaccination COVID-19 dans le Niland voisin. Une fois qu’elle a appris que les Slabbers de 65 ans ou plus étaient éligibles, elle et quelques autres ont fait passer le mot, appelant toutes les personnes auxquelles elles pouvaient penser, collectant des noms et s’assurant qu’elles figuraient sur la liste des cliniques.

«Il y a un petit changement démographique dans la mesure où les personnes âgées (à Slab City) ont tendance à vouloir se faire vacciner beaucoup plus que les plus jeunes», a déclaré Andra. «Mais nous n’avons pas autant de Slabbers âgés de toute façon parce que c’est une vie si dure.»

Environ une douzaine d’anciens ou actuels résidents de Slab ont été vaccinés ce jour-là de mars. Environ 10 autres ont réussi à obtenir une dose par eux-mêmes, a déclaré Andra.

Forte du succès de la première clinique, l’Andra a décidé d’organiser un événement de vaccination dans les Slabs, cette fois pour les 16 ans et plus. Si suffisamment de personnes étaient intéressées, une organisation à but non lucratif de Brawley appelée Spread the Love Charity pourrait s’associer au bureau d’un médecin local pour administrer les vaccins, a-t-elle déclaré.

Seulement 13 personnes se sont inscrites plus tôt ce mois-ci.

Un chien est assis sur l’un des canapés à l’extérieur du camp California Ponderosa à Slab City, en Californie, le lundi 5 avril 2021. Vickie Connor / Le soleil du désert

Au moins pour le moment, une clinique spécifique à Slab n’aura pas lieu. Ceux qui veulent un vaccin devront conduire, ou trouver un moyen de transport, dans une pharmacie à Brawley ou un CVS à El Centro, à près d’une heure de route, a déclaré l’Andra.

«Beaucoup m’ont simplement dit poliment qu’ils n’étaient pas intéressés», a-t-elle dit. «Et je respecte ça. Je n’ai pas essayé de faire une campagne d’éducation, ou une sorte de croisade, parce que c’est trop fatigant. Si quelqu’un ne veut pas de vaccin, je dis simplement: «D’accord». »

‘Des gens que la société a oubliés’

L’une de ces personnes est un homme de 53 ans (ou, alternativement, un «vampire de 700 ans», selon son humeur) qui se présente sous le nom de Pink Gorilla.

À califourchon sur un vélo rose vif, il dit qu’il ne recevra pas le vaccin contre le coronavirus. Le reste de son look correspond à la moto, d’un mohawk teinté à ses chaussures. Un ongle rose est peint de la couleur de la barbe à papa.

«Les mandats de masque ont été ridicules, la pression pour le vaccin est ridicule», a-t-il déclaré. « Je ne connais évidemment pas tous les détails de leur plan, mais je me rends vraiment compte que ce n’est pas juste. »

Pendant une semaine environ en 2020, Gorilla s’est en fait senti préoccupé par le virus – «peut-être que c’est ça», se souvient-il avoir pensé. Mais ensuite, il a commencé à voir le «fromage suisse», ce qu’il a appelé les «trous dans l’histoire», après avoir regardé certaines vidéos sur YouTube et avoir descendu des terriers sur les réseaux sociaux. Il est rapidement arrivé à la conclusion que la pandémie était un canular.

L’homme de 53 ans a découvert Slab City pour la première fois il y a deux ans, sur YouTube. La communauté fonctionne comme l’île des jouets inadaptés, a-t-il déclaré.

«C’est un endroit pour si vous ne vous intégrez pas là-bas», a-t-il déclaré. «Ce sont des gens avec n’importe quelle bizarrerie ou n’importe quelle croyance qu’ils ont. Ce ne sont que des gens que la société a oubliés.

Un sentiment d’unité à The Range

À bien des égards, The Range, un espace événementiel en plein air formé par une scène en contreplaqué et une chaîne de seaux de gallons transformés en lumières, était le noyau de Slab City.

Des dalles remplissaient les rangées de bancs en bois et l’étrange divan en lambeaux, sur une base hebdomadaire, écoutant de la musique live et le bourdonnement de générateurs lointains. Maintenant, The Range a été fermé depuis un an après s’être conformé aux mandats de l’État COVID-19.

Carlos Gonzales vit dans l’une des caravanes entourant la salle en plein air, qui est dirigée par son ami et voisin Bill. Carlos y joue de la musique depuis des années, depuis son arrivée dans les Slabs il y a dix ans.

Carlos Gonzales est assis sur un canapé près de The Range à Slab City, en Californie, le lundi 5 avril 2021. Gonzales a reçu les deux doses de son vaccin COVID-19. Vickie Connor / Le soleil du désert

Au début de la pandémie, se sentir légèrement vulnérable à 71 ans et manquer la communauté de Range, c’était déprimant, a-t-il déclaré. Sa seule vie sociale consistait à acheter des produits essentiels dans un Walmart à environ 40 km au sud. Il portait les mêmes vêtements tous les jours, jusqu’à ce qu’une paire de jeans s’effondre physiquement.

«Le virus a changé le ton et l’ambiance de tout cela», a-t-il déclaré. «C’était très étrange de ne pas voir de gens se rassembler autour des feux de camp et des trucs comme ça.»

Carlos faisait partie de la douzaine de Slabbers le mois dernier à recevoir une première dose du vaccin au Niland, suivie de la seconde début avril. Il est reconnaissant que les vaccinations ramènent lentement une forme de normalité, même si tout le monde à Slab City n’en veut pas.

«Beaucoup de gens ici sont anti-gouvernementaux», a-t-il déclaré. «Même s’ils ne sont pas hardcore, ils le tiennent toujours dans leur cœur, et cela ressort de temps en temps quand ils pensent à l’application des masques et aux mandats.»

Avec la réouverture progressive de l’État et l’introduction de vaccins, il y a de l’espoir à l’horizon: la gamme pourrait potentiellement rouvrir dans quelques semaines, peut-être un mois, a déclaré Carlos.

Jusque-là, le lieu est devenu clandestin. Un ou deux musiciens se produisent ensemble dans une bande-annonce à proximité, et des vidéos des sessions sont publiées sur YouTube. Dans plusieurs de ces clips, Carlos, aux cheveux gris aux épaules, se penche avec diligence sur une guitare électrique, jouant des chansons de blues et de soul.

L’Andra a déclaré que penser à The Range et à une certaine «unité» de Slab était un facteur de motivation majeur dans le désir de diffuser des vaccins.

«Ce n’est pas seulement une question de musique. Il s’agit de voir les gens une fois par semaine, de se rattraper et d’annoncer des événements importants », a-t-elle déclaré. «Ça me manque beaucoup.»

