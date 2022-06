Comment les vaccins Covid pour les enfants de moins de 5 ans peuvent aider à mettre fin à la pandémie : experts

Voici pourquoi, et ce que les experts disent que vous pouvez faire pour aider à mettre fin à la pandémie de Covid :

Mais les faibles taux de vaccination parmi le reste de la population américaine – associés à l’émergence de nouvelles variantes et aux poussées régionales constantes de Covid – rendent difficile de déterminer quand exactement la pandémie passera au statut endémique.

La bonne nouvelle est très bonne : 18 millions de personnes supplémentaires sont désormais éligibles pour se faire vacciner dans les mois à venir, et même une fraction d’entre elles augmenterait considérablement la protection globale du pays contre le virus.

Les vaccins Covid pour les jeunes enfants “changent absolument la donne pour certaines familles”, a déclaré Andrew Noymer, professeur agrégé de santé de la population et de prévention des maladies à l’Université de Californie à Irvine, à CNBC Make It. “[But] ce n’est malheureusement pas la dernière pièce du puzzle.”

Depuis des mois, le pays attend un tournant pandémique – et il pourrait être ici, sous la forme d’enfants de moins de 5 ans éligibles aux vaccins Covid.

“Nous ne pouvons pas simplement éloigner la pandémie. Vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux et dire:” Rien ne se passe, la pandémie est terminée “”, déclare Herrick.

Mais rien ne garantit que les mutations de Covid se terminent par omicron, déclare Ali Mokdad, directeur de la stratégie de santé de la population à l’Université de Washington à Seattle. Tant que le virus continue de circuler d’une manière ou d’une autre, il peut muter à nouveau – et il est impossible de prédire la gravité des futures variantes.

Une partie du problème, dit Herrick, est que la fatigue de Covid bat son plein au sein d’une grande partie de la population américaine. Pour de nombreuses personnes, l’omicron et ses sous-variantes ne provoquent pas de maladie particulièrement grave, en particulier chez les personnes entièrement vaccinées, ce qui donne aux gens moins de raisons d’être extrêmement prudents en matière de prévention des virus.

Dès que Herrick a eu accès au vaccin, son fils de 7 mois a été vacciné la semaine dernière. “Les gens ne sont pas aussi proches des données et des chiffres que nous”, dit-elle, “j’ai fait vacciner mon enfant dès le premier rendez-vous que j’ai pu obtenir, et je pense que c’est le cas de la plupart des médecins.”

De nombreux parents peuvent, à juste titre, être nerveux à l’idée que leur enfant reçoive un nouveau vaccin. Mais se retirer fait plus de mal que de bien à ces enfants, déclare le Dr Jesica Herrick, spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université de l’Illinois : Un peu moins de 90 % des enfants âgés de 5 à 11 ans qui ont été hospitalisés pour Covid lors de la poussée d’omicron de décembre n’étaient pas vaccinés, selon CDC .

Environ les deux tiers des personnes aux États-Unis ont maintenant reçu une série de vaccins primaires contre le Covid, selon Les données compilé par les Centers for Disease Control and Prevention. Ce nombre diminue considérablement parmi les groupes d’âge jeunes : la semaine dernière, moins de 30 % des 5 à 11 ans éligibles étaient entièrement vaccinés contre le Covid-19 aux États-Unis.

En mars, un important rapport publié par un grand groupe de médecins et d’experts en santé publique a présenté une feuille de route pour faire passer Covid de la pandémie à l’endémie aux États-Unis. Il a noté que pour atteindre une «nouvelle normalité», les taux de mortalité de Covid devraient correspondre à peu près à ceux de la grippe – moins de 165 nouveaux décès par jour, en moyenne.

Lundi, la moyenne sur sept jours des nouveaux décès quotidiens de Covid dans le pays était de 371, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

La solution pourrait inclure des vaccins qui ciblent des variantes spécifiques de Covid. Mardi, un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis se réunit pour discuter de l’approbation de ces vaccins spécifiques à l’omicron fabriqués par Pfizer et Moderna en tant que rappels cet automne, potentiellement comme le premier d’une série annuelle de rappels personnalisés.

Mokdad dit que les données des essais cliniques pour ces vaccins sont de bon augure jusqu’à présent – ​​mais si vous ou votre enfant n’êtes pas à jour sur les vaccins Covid, vous ne devriez pas attendre qu’un nouveau vaccin soit approuvé. Plus tôt les pourcentages de vaccination du pays peuvent augmenter, dit-il, mieux c’est.

“Il y a un nouveau vaccin à venir qui a été mis à jour pour inclure BA.4, BA.5 ou omicron”, dit-il, “Mais nous ne devrions pas attendre qu’un meilleur vaccin sorte. Nous devrions vacciner nos enfants aujourd’hui et leur fournir une meilleure protection dès que possible. »

C’est particulièrement important en ce moment : de nouveaux cas quotidiens sont à nouveau en hausse, selon les données de l’Université Johns Hopkins, ce qui signifie qu’une nouvelle variante de gravité inconnue pourrait bientôt émerger.

Thomas Russo, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo, affirme que ces types d’inconnues rendent Covid particulièrement impossible à prédire. Ce que nous savons, dit-il, c’est que les vaccinations sont actuellement l’outil le plus important de notre boîte à outils de lutte contre la pandémie.

“Ce virus ne va nulle part, et il va continuer à circuler pendant un certain nombre d’années, voire pour toujours”, dit Russo, “Par conséquent, la quantité de dégâts qu’il cause va être indirectement proportionnelle à la proportion de la population qui est vacciné.”

