Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 a été le premier à être approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis, les premières doses étant expédiées dans le pays ce mois-ci. Un autre vaccin, celui-ci fabriqué par Moderna, a également reçu une autorisation d’urgence et les premières expéditions sont arrivées cette semaine. Le prochain obstacle majeur est le transport du vaccin en toute sécurité. Voilà comment cela fonctionne:

Les vaccins doivent rester dans une certaine plage de températures, généralement réfrigérés, pour rester efficaces. Plus de la moitié des vaccins peuvent être gaspillés dans le monde chaque année en raison de problèmes de contrôle de la température, de logistique et d’expédition, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour administrer des flacons de vaccin aux hôpitaux locaux et aux pharmacies pour injection dans le bras d’une personne. La «chaîne du froid» à basse température qui va de la production des vaccins à l’administration représente l’un des plus grands défis de l’effort de distribution des vaccins. Au cours de chaque étape du processus, les boîtes de vaccins doivent être conservées exactement à la bonne température.

Un autre obstacle pour la chaîne du froid est que les vaccins de Pfizer et Moderna nécessitent tous deux deux doses espacées de plusieurs semaines. Cela signifie que le bon nombre de doses doit être disponible au bon moment pour l’injection de la deuxième dose. L’opération Warp Speed, l’effort de développement de vaccins du gouvernement américain, prévoit d’avoir 20 millions de doses disponibles en décembre, 30 millions supplémentaires en janvier et 50 millions supplémentaires en février.

Pfizer

Pfizer fabrique son vaccin américain à Kalamazoo, Michigan. Il expédie des cartons contenant des vaccins via des sociétés telles que UPS et FedEx à travers le pays. L’entreprise prévoit également d’utiliser un centre de distribution à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin.

Une fois que les flacons contenant le vaccin sont transférés dans un réfrigérateur, ils doivent être utilisés dans les cinq jours. Un seul flacon doit fournir cinq doses de vaccin après dilution. Cependant, les pharmaciens ont signalé que les flacons contiennent des doses supplémentaires. À ce stade, la solution est bonne pendant six heures.

Moderna

Quant à Moderna, les flacons contenant le vaccin voyageront du Massachusetts, du New Hampshire et de l’Indiana au centre de distribution de McKesson Corporation à Irving, au Texas, plaque tournante de l’initiative de vaccination Operation Warp Speed ​​du gouvernement fédéral. Le centre est équipé de congélateurs pour stocker le vaccin pendant de plus longues périodes. De là, les kits de vaccins sont distribués aux hôpitaux, aux pharmacies et à d’autres sites d’administration de vaccins.

Le vaccin Moderna peut tolérer des températures beaucoup plus élevées pendant le transport que celui de Pfizer, et a une durée de conservation plus longue une fois qu’il atteint le lieu d’administration. Après décongélation, le vaccin Moderna peut durer 30 jours au réfrigérateur et ne nécessite pas de dilution. Une fois que le vaccin est sorti du réfrigérateur pour injection, il peut se conserver à température ambiante jusqu’à 12 heures.

Recherche SOURCE USA TODAY, Pfizer, Moderna, OMS.