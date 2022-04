Comment les utilisateurs du monde entier découvrent la série Galaxy S22 et son appareil photo de niveau supérieur – Samsung Global Newsroom

La série Galaxy S22, annoncée plus tôt cette année lors de l’événement Unpacked de février, a été conçue pour repousser les limites de ce qu’un smartphone peut faire, avec l’appareil photo le plus intelligent de Samsung Electronics à ce jour pour vous permettre de capturer des images vives et nettes, même dans des scénarios de faible luminosité. .

Depuis son lancement, la série Galaxy S22 impressionne les utilisateurs du monde entier grâce à une série d’événements et de collaborations passionnants organisés par les bureaux régionaux de Samsung. Des fonctionnalités dans les festivals à la capture des merveilles nocturnes des villes historiques, les principales fonctionnalités de la série Galaxy S22 ont été présentées de différentes manières innovantes à travers le monde.

Afin de montrer comment les gens ont célébré la série Galaxy S22 et son appareil photo de niveau supérieur de manière unique, Samsung Newsroom a organisé une liste de certaines des activités notables qui se sont déroulées depuis l’introduction de cette dernière entrée révolutionnaire dans la série Galaxy S.

Devenir mondial avec la série Galaxy S22

Capturer la nuit en utilisant le mode Nightography à Lima, Pérou

Au Pérou, Samsung a organisé une visite nocturne animée de la capitale du pays, Lima, qui a permis aux participants de capturer des images de niveau supérieur de l’architecture distinctive de la ville à l’aide du Galaxy S22 et de son puissant mode Nightography.

En plus de découvrir la beauté de Lima la nuit, les participants ont pu documenter leurs expériences dans leur intégralité grâce aux puissantes fonctionnalités de capture photo et vidéo du S22. En savoir plus sur la visite étoilée ici.

Capturer tous les aspects du processus de création avec les sprays Fat Cap et le Galaxy S22 en Allemagne

Le célèbre graffeur Fat Cap Sprays est connu pour ses œuvres lumineuses qui attirent l’attention. Mais en raison de la nature du travail de l’artiste — il travaille souvent sous le couvert de l’obscurité — les conditions de faible éclairage rendaient auparavant difficile la capture à la fois du processus de travail de l’artiste et du résultat final.

Cependant, grâce à cette collaboration passionnante avec Samsung, Fat Cap Sprays a pu créer, documenter et présenter son travail du début à la fin dans presque toutes les conditions d’éclairage grâce au mode Nightography de la série Galaxy S22. Apprenez-en plus sur la collaboration et jetez un œil à la série de vidéos Fat Cap Sprays et Samsung développées avec l’aide du Galaxy S22 ici.

Exploiter la puissance de l’appareil photo Galaxy S22 pour Lollapalooza Brasil

En tant qu’espaces passionnants pour passer du temps avec des amis et profiter de la bonne musique, les festivals sont les événements parfaits pour créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Lollapalooza Brasil 2022 est l’un de ces espaces où les fans de musique latino-américains peuvent se réunir et capturer leurs expériences à la fois avec leurs proches et leurs musiciens préférés.

Afin de garantir que les photos et vidéos que vous capturez sont de niveau supérieur, Samsung Brésil a élaboré ce guide pratique montrant comment le Galaxy S22 est un incontournable du festival afin de faire passer vos photos et vidéos au niveau supérieur. Pour en savoir plus sur la façon dont des fonctionnalités telles que Zoom Lock et Director’s View sont les outils parfaits pour enregistrer vos expériences, lisez plus ici.

Garder une trace de l’action avec le double zoom télé et plus encore à Jakarta

Le défilé des coureurs Mandalika Moto GP organisé à Jakarta est un événement incontournable pour les habitants, les touristes et les passionnés de course, offrant aux visiteurs une vue de première main des coureurs et de leurs vélos alors qu’ils défilent dans la ville animée.

Afin de capturer le défilé dans toute sa splendeur, le puissant Dual Tele Zoom du Galaxy S22 Ultra, capable de zoomer jusqu’à 100x, la fonction Director’s View et la fonctionnalité de prise de vue panoramique permettent aux visiteurs aux yeux d’aigle de capturer l’événement tel qu’il s’est produit. Jetez un œil aux résultats étonnants et bourrés d’action ici.

Samsung crée un nouveau titre Guinness World Records avec Epic Unboxing

Afin de rassembler les utilisateurs de Galaxy de tout le pays, Samsung India a organisé un événement de déballage vraiment épique pour la série Galaxy S22 dans 17 villes, dont New Delhi, Mumbai et Chennai, qui a vu 1 820 personnes déballer simultanément le tout nouveau Galaxy S22 Ultra.

Établissant un record du monde Guinness, l’événement a montré l’anticipation des utilisateurs indiens de Galaxy pour les tout nouveaux appareils ultra-puissants, et a fait écho à l’enthousiasme ressenti dans le monde entier pour la dernière itération de la série Galaxy S. Pour en savoir plus sur cet acte record, jetez un œil à l’article ici.

Le Galaxy S22 apporte de la lumière dans les ténèbres à travers une installation artistique à Milan

Au cœur de l’expérience utilisateur du Galaxy S22, et en particulier de ses fonctionnalités d’appareil photo, se trouve une intersection fascinante de technologie et d’art. Afin de mettre en valeur les capacités artistiques et innovantes du Galaxy S22 Ultra et son mode Nightography révolutionnaire, Samsung a dévoilé un projet d’installation artistique imposant à Milan pour que le public puisse en profiter.

En collaboration avec C2C Festival, le principal événement avant-gardiste d’Europe, l’expérience artistique immersive, créée par le designer visuel Weirdcore et mettant en vedette des musiciens et des compositeurs, a associé des rayons de lumière continus à un fond sombre pour une expérience époustouflante inspirée par les résultats transformateurs. peut réaliser avec le mode Nightography du Galaxy S22. Découvrez plus de détails sur l’installation ici.

Pleins feux sur les jeunes créateurs, soutenus par le puissant appareil photo du Galaxy S22, en Belgique

De nos jours, les jeunes créateurs de contenu ont un potentiel incroyable, et la technologie moderne leur permet de créer leurs propres histoires et de les partager avec d’autres grâce aux principales fonctionnalités d’appareil photo d’appareils tels que la série Galaxy S22.

Afin de fournir une plate-forme aux jeunes créateurs souhaitant se lancer dans l’industrie cinématographique, Samsung a organisé un concours vidéo en partenariat avec les plus grands réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah, avec des participants sélectionnés pouvant ensuite assister à des ateliers et flexibiliser leur compétences avec le mode portrait du Galaxy S22 Ultra afin de créer des histoires vidéo captivantes et de haute qualité — même dans des conditions de faible luminosité. En savoir plus sur le concours ici.

Favoriser la zone d’expérience ultime Galaxy S22 à Guatemala City

Cayalá, une célèbre destination touristique de la ville de Guatemala, a vu ses espaces extérieurs dignes d’une photo se transformer en un tout nouveau type d’expérience avec le lancement de l’espace d’expérience produit immersif de Samsung pour célébrer le lancement de la série Galaxy S22.

Avec 4 zones d’expérience intitulées Nightography, S Pen, Reflection et Mirror, les visiteurs ont pu découvrir les caractéristiques et fonctionnalités impressionnantes de la toute nouvelle série Galaxy S22 de manière unique aux côtés de la toile de fond fascinante du quartier populaire de Cayalá. Regardez de plus près l’installation dynamique ici.

Exprimer l’expérience Galaxy à travers le pouvoir de la musique en Colombie

Afin de souligner que tous les appareils de Samsung ont la créativité au cœur de leur expérience, Samsung Colombie a décidé de présenter le Galaxy S22, ainsi que le Galaxy Tab S8 et The Freestyle, à travers une présentation musicale qui mettait en valeur la véritable identité de chaque produit.

Mettant en vedette des musiciens, des danseurs et des membres éminents de la communauté Samsung Colombie, la présentation a non seulement captivé les invités avec sa touche artistique, mais a également mis en valeur la puissance différenciée des derniers appareils de Samsung de manière impressionnante. En savoir plus sur cette expérience musicale ici.

Présentation de la série Galaxy S22 tout en étant entouré d’histoire à Breda

Koepelgevangenis, situé à Breda, aux Pays-Bas, est une ancienne prison construite à la fin du 19e-siècle avec une histoire riche en histoire, et a été désigné monument national en raison de son architecture saisissante avec un dôme monumental.

Comprenant que l’intersection entre le passé et le présent est le point de départ des progrès et de l’innovation futurs, Samsung a organisé un événement de lancement de la toute nouvelle série Galaxy S22 dans le bâtiment remarquable, au cours duquel les utilisateurs ont pu découvrir la Nightography des appareils. mode dans toute sa splendeur. En savoir plus sur cet événement immersif ici.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Samsung Newsroom pour en savoir plus sur la série révolutionnaire Galaxy S22 et son appareil photo qui change la donne.