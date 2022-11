Comment les utilisateurs découvrent les appareils sur mesure dans le monde entier – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics s’efforce de répondre aux besoins des consommateurs en fonction de l’évolution de son mode de vie. Les appareils électroménagers sur mesure de Samsung Electronics permettent aux utilisateurs de choisir des conceptions et des fonctions plus personnalisées.

Pour présenter les caractéristiques et les réalisations uniques de la série de produits Bespoke, Samsung Newsroom met en lumière la manière dont les appareils Bespoke sont présentés et célébrés dans les pays du monde entier. Des nouveaux designs uniques et époustouflants aux fonctionnalités innovantes et étendues, les appareils Samsung Bespoke prennent le monde d’assaut.

De nouvelles façons de personnaliser votre maison à Singapour

Les appareils sur mesure à Singapour mélangent des conceptions fantaisistes pour offrir aux clients un concept unique et ludique pour leur maison. Pour célébrer l’amour répandu pour les personnages de Disney, Samsung a présenté sa collection Bespoke Disney en août de cette année. La collection comprend des appareils Samsung avec des dessins de certains des personnages les plus appréciés de Disney, donnant aux consommateurs de Singapour la possibilité d’ajouter une touche d’émerveillement et de nostalgie d’enfance au design de leur maison.

Célébrer l’innovation et la diversité en Indonésie

Pour célébrer le 77e anniversaire de la fête de l’indépendance de l’Indonésie, Samsung s’est associé à deux illustratrices indonésiennes, Kathrin Honesta et Rachel Ajeng, pour présenter des créations en édition limitée sur le réfrigérateur Bespoke et AirDresser. Les consommateurs peuvent choisir parmi trois designs : « Butterfly Garden » ou « Timun Mas » de Kathrin Honesta ou « Reimagine Indonesia » de Rachel Ajeng. Les dessins mettent en valeur la diversité ethnique et culturelle de l’Indonésie, permettant aux consommateurs indonésiens de profiter de pièces artistiques chez eux tout en étant fiers de leurs racines indonésiennes.

Présenter des possibilités de conception illimitées sur mesure en Afrique du Sud

Le Bespoke Home Challenge de Samsung en Afrique du Sud aura à nouveau lieu pour présenter les possibilités de conception illimitées des appareils Bespoke. Pendant deux semaines, les candidats construiront leur cuisine et leur espace de vie idéaux. Quatre finalistes ont déjà été sélectionnés et le gagnant du concours sera annoncé au début de 2023. Le défi donnera une plate-forme à la créativité et à l’innovation des utilisateurs et permettra aux participants de créer le design de leur maison de rêve à l’aide de la série Bespoke ultra-personnalisable et élégante.

Toujours en Corée, Samsung a annoncé le gagnant de #BESPOKERendezvous, un concours de conception de réfrigérateurs sur mesure. Sur les 1 114 œuvres soumises, environ 28 000 personnes ont voté en ligne pour sélectionner les dix meilleurs finalistes. Samsung a organisé une soirée #BESPOKERendezvous sur place et une cérémonie de remise des prix où le design inspiré de l’eau de Cho Kyung-min, “Floating Rings”, a été sélectionné comme le gagnant final.

Un nouveau niveau de personnalisation aux États-Unis

Avec Bespoke, la vraie personnalisation est plus qu’un choix — c’est aussi une question d’expression de soi. Aux États-Unis, Lowe’s et Samsung se sont associés pour lancer une collection de panneaux en édition limitée pour le réfrigérateur Bespoke de Samsung, offrant aux acheteurs une autre façon de personnaliser leurs espaces et d’exprimer leur style personnel unique. Les panneaux, qui peuvent être mélangés et assortis au portefeuille de couleurs et de finitions de panneaux Samsung Bespoke, sont exclusivement disponibles chez Lowe’s jusqu’à épuisement des stocks.

Ces panneaux sont conçus par trois artistes distinctifs : Alexa Meade, Amber Vittoria et Domonique Brown. Chaque édition intègre les styles de signature des artistes et des points de vue distincts, permettant aux acheteurs américains de laisser transparaître leurs propres styles personnels.

De plus, Samsung lance également de nouveaux panneaux MyBespoke qui permettront aux consommateurs américains d’adapter leurs réfrigérateurs Bespoke à leur vie quotidienne. Les panneaux, qui seront bientôt introduits sur le marché, permettent aux consommateurs d’afficher leurs œuvres d’art préférées, leurs photos de famille, leur design créatif et plus encore sur les portes françaises personnalisables du réfrigérateur Bespoke. Pour compléter le design personnalisé qu’ils choisissent, les consommateurs peuvent également choisir parmi différentes couleurs et finitions, ce qui leur permet de créer un réfrigérateur unique en son genre, unique pour leur maison.

Redéfinir l’art et les ventes aux enchères en Pologne

En Pologne, un réfrigérateur Samsung Bespoke avec un design de l’artiste français Thibaud Hérem a été vendu aux enchères à DESA Unicum, une maison de vente aux enchères leader dans le pays et la huitième plus grande maison de vente aux enchères en Europe. La vente aux enchères comprenait divers objets d’art insolites, notamment des meubles, des sculptures et des accessoires pour la maison. Pour la première fois dans le pays, un réfrigérateur Samsung Bespoke arborant une image du château de Fontainebleau, un bâtiment d’une grande importance pour l’art et la culture français, a été attribué au soumissionnaire retenu et considéré comme une œuvre d’art appliqué. Les bénéfices générés par le réfrigérateur seront reversés à l’Association des Amis du Musée national de Varsovie afin de constituer une nouvelle collection pour le musée et les “Autoportraits XXI”, un projet qui soutient les artistes polonais contemporains.

Un magasin phare centré autour de vous au Mexique

Samsung continue de proposer ses appareils Bespoke aux clients du monde entier grâce à l’ouverture réussie de son magasin phare Bespoke Home à Mexico, faisant du Mexique le premier pays d’Amérique latine à lancer la série. Le nouveau magasin phare est situé dans le Centro Comercial Perisur, l’un des plus grands centres commerciaux du pays, avec un nombre moyen de visiteurs de 2 millions de personnes par mois. Le magasin propose une large gamme d’appareils électroménagers sur mesure, y compris des réfrigérateurs, des fours, des machines à laver et bien plus encore, faisant du magasin le guichet unique pour les besoins en appareils électroménagers des utilisateurs. Les visiteurs peuvent également découvrir les SmartThings de Samsung, leur permettant de vivre pleinement une maison agrandie et personnalisée via un système domestique entièrement intégré.

Reconnaître l’excellence de l’innovation en Australie

Aux Australian Good Design Awards 2022, trois des appareils électroménagers sur mesure de Samsung — le purificateur d’air Bespoke Cube AX53, le réfrigérateur Bespoke et le Bespoke AirDresser — a remporté l’or dans la catégorie Product Design. Ce prix récompense l’innovation impressionnante et la conception de premier ordre de produits qui améliorent la vie des Australiens. Les Australian Good Design Awards sont considérés comme la plus haute distinction pour le design et l’innovation dans le pays, attestant de la créativité et de la fiabilité des appareils Bespoke.

Explorer Réel et mondes virtuels en Corée

Les consommateurs coréens peuvent profiter de produits sur mesure à la fois dans la vraie vie et dans le métaverse. Samsung a lancé son nouveau service Home Meta en Corée, une expérience 3D basée sur le métavers qui permet aux utilisateurs de choisir et d’expérimenter des produits sur mesure dans un environnement similaire à leur domicile. Les utilisateurs peuvent choisir le modèle et la couleur exacts qu’ils désirent, voir les produits non disponibles en magasin et simuler l’apparence des appareils dans leur maison à l’aide du service virtuel.

Aux États-Unis et dans d’autres régions, les utilisateurs peuvent accéder à la salle d’exposition virtuelle sur mesure, un produit phare en ligne qui les emmène dans un voyage virtuel à travers une salle d’exposition sur mesure réaliste. Cette expérience permet aux clients d’explorer, de personnaliser et d’acheter des produits sur mesure, permettant aux utilisateurs du monde entier de se réunir et de partager virtuellement leur passion.

Sur mesure — Une sensation mondiale

Partout dans le monde, Samsung propose des appareils sur mesure qui répondent à la fois aux besoins changeants des utilisateurs et offrent des options de conception élégantes et personnalisables qui répondent aux goûts de ses clients dans tous les pays. Alors qu’il continue d’étendre les capacités des appareils électroménagers, Samsung s’efforcera de garantir que sa gamme Bespoke Home est fiable, de haute qualité, innovante et — par dessus tout — centrée sur l’utilisateur. Pour plus d’informations sur Bespoke dans le monde entier, restez à l’écoute de Samsung Newsroom.