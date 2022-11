Comment les universités iraniennes sont devenues le centre des manifestations de Mahsa Amini

Commentez cette histoire Commentaire

En Iran, partager un repas peut être un acte révolutionnaire. Les réfectoires universitaires, qui pendant des décennies ont été des espaces séparés par sexe, sont devenus une nouvelle ligne de front dans le soulèvement du pays. Des étudiants scandant “femme, vie, liberté” risquent l’expulsion, l’agression et l’arrestation dans une lutte pour déjeuner ensemble. Lorsque les autorités ont fermé les cafétérias du campus en représailles, les étudiants se sont rassemblés à l’extérieur pour des pique-niques de protestation.

Les révoltes des cafétérias sont une petite mais symbolique partie des troubles anti-gouvernementaux qui ont balayé l’Iran pendant près de deux mois, maintenant les manifestations les plus longues contre les dirigeants de la république islamique. Alors que les manifestations de rue ont fluctué, les étudiants universitaires ont maintenu l’élan du mouvement.

Quatre étudiants d’universités à travers l’Iran ont parlé au Washington Post de leur rôle dans les manifestations, au milieu surveillance constante et la menace d’arrestation. Ils se sont exprimés à condition d’être identifiés par leurs prénoms, craignant des représailles de l’État.

“Ils ne protestent pas seulement contre la ségrégation sexuelle, ils nient la ségrégation sexuelle”, a déclaré Mohammad Ali Kadivar, professeur adjoint au Boston College, qui a étudié à l’université en Iran. « Les étudiants ne demandent pas seulement à dîner ensemble, ils dînent ensemble. Ou ils essaient.

Les forces de sécurité ont effectué à plusieurs reprises des raids sur les campus et ont affronté des manifestants étudiants. Le mois dernier, les forces armées ont pris d’assaut Sharif University of Technology à Téhéran, connue sous le nom de MIT d’Iran, et a arrêté des centaines d’étudiants.

Le chef du Corps des gardiens de la révolution, la force de sécurité la plus redoutée d’Iran, a averti samedi que ce serait « le dernier jour des émeutes », préfigurant une nouvelle répression.

Mais cela n’a pas arrêté les protestations. Mardi, des étudiants universitaires se sont mis en grève et ont organisé des sit-in, brandissant des pancartes avec les noms et les visages de camarades de classe et de professeurs détenus.

Plus de 130 universités ont participé à des manifestations dans tout le pays et près de 400 étudiants universitaires ont été arrêtés mercredi, selon l’agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée à Washington. Dans l’ensemble, des milliers de personnes ont été détenues et des centaines tuées, selon des groupes de défense des droits, bien que les restrictions de déclaration rendent les chiffres exacts difficiles à vérifier.

Hamed, un étudiant de 25 ans à l’université de Guilan à Rasht, une ville du nord de la mer Caspienne, a déclaré que les règles relatives à la ségrégation sexuelle étaient appliquées sporadiquement dans le passé : certains enseignants, par exemple, laissaient les étudiants s’asseoir ensemble en classe, tandis que d’autres les a séparés.

Maintenant, dit-il, tout le monde est nerveux, car lui et ses camarades de classe ont défié les règles contre le mélange des sexes dans la salle à manger.

“Alors que les manifestations se poursuivaient, de plus en plus de gardes universitaires et plus tard des forces en civil ont été envoyés pour se camoufler parmi nous”, a-t-il déclaré. “Ils prennent des photos et des vidéos et repèrent certains étudiants qui semblent être plus actifs et les arrêtent à l’extérieur de l’université.”

Hamed, qui, comme d’autres, a parlé à condition que seul son prénom soit utilisé, a partagé un SMS qu’il a reçu avertissant les étudiants de ne pas participer aux manifestations.

À l’université Razi de Kermanshah, une ville à prédominance kurde dans l’ouest, Nastaran, 20 ans, a déclaré au Post que les manifestations ne s’étaient pas encore propagées aux réfectoires “parce que [students] ont encore peur.

“Si les protestations continuent dans ce volume, nous le ferons bientôt”, a-t-elle ajouté.

Les protestations ont persisté parce que les Iraniens ont “une douleur partagée” d’aimer leur pays tout en “étant privés des droits les plus élémentaires de vivre et de vouloir un avenir meilleur”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, le gouvernement n’a aucune stratégie pour faire face à de telles manifestations. Leurs seuls outils sont l’oppression.

Nastaran a déclaré avoir vu des enfants plus jeunes que l’âge universitaire errer sur le campus et prendre des photos d’étudiants. Des ambulances banalisées, qui, selon un groupe de défense des droits, ont été utilisées pour transporter des détenus, sont garées à l’extérieur du campus, a-t-elle déclaré.

La poste, qui n’est pas accréditée pour faire rapport à l’intérieur de l’Iran, n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes des étudiants.

L’Iran a ce que les étudiants appellent un “système de mise en vedette” pour mauvais comportement présumé, dans lequel plusieurs grèves peuvent signifier une expulsion permanente ou une interdiction de campus.

Les étudiants universitaires sont depuis longtemps les «porteurs de flambeau» des mouvements pro-démocratie en Iran, a déclaré Foroogh Farhang, doctorant à la Northwestern University. Pendant ses études de premier cycle en Iran, elle a été suspendue de son université à la suite des manifestations pro-démocratie en 2009.

Les universités sont considérées comme relativement progressistes, a déclaré Farhang, mais attirent également des étudiants d’horizons divers.

Les universités représentent « la qualité multiforme de la société iranienne », a-t-elle déclaré.

Les étudiants iraniens passent un test standardisé à la fin du lycée qui détermine en grande partie où et ce qu’ils vont étudier. Ce processus vise à fournir un accès égal à l’enseignement supérieur – bien qu’il existe des contraintes sur ce que les femmes peuvent étudier et comment elles peuvent participer à la vie du campus.

Bon nombre de ces restrictions ont été mises en place après la révolution de 1979, lorsque les révolutionnaires chiites ont évincé le shah soutenu par l’Occident et mis en place un État de sécurité théocratique.

Téhéran a encore resserré son emprise après le mouvement vert de 2009, lorsque des millions d’Iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre la fraude électorale et exiger des réformes politiques. Les étudiants universitaires étaient les principaux dirigeants de ces manifestations, et beaucoup ont été arrêtés, torturés, expulsés définitivement et contraints à l’exil, a déclaré Manijeh Moradian, professeur au Barnard College.

En réponse, le gouvernement a imposé de nouvelles limites au nombre de femmes pouvant étudier certains sujets dans les universités, fermé les organisations étudiantes et accru la présence de groupes pro-gouvernementaux sur les campus.

Le président ultraconservateur iranien, Ebrahim Raisi, a encore réprimé ce printemps, imposant un hijab et des codes vestimentaires plus stricts aux femmes.

La contradiction entre un enseignement supérieur largement accessible et un profond mécontentement politique, social et économique ont contribué à placer les universités au cœur de ce soulèvement, a déclaré Moradian.

« Il y a cette vaste expansion de l’éducation, de l’éducation publique gratuite, de tous ces jeunes avec des attentes, avec l’espoir qu’ils puissent avoir des emplois. Et quand ces espoirs sont anéantis, vous devenez rebelle », a-t-elle déclaré.

Alors que les étudiants se sont soulevés en 2009 pour exiger la démocratie et des élections équitables, cette fois, les étudiants « rejettent la république islamique comme une expérience ratée », a déclaré Moradian. En raison « d’une combinaison de corruption interne, de mauvaise gestion et de sanctions de pression maximale », a-t-elle ajouté, cette génération a vu « une baisse du niveau de vie [and] tout effort de réforme s’est arrêté.

Cela a laissé des étudiants comme Saber, 21 ans, qui étudie les sciences à l’Université de Téhéran, à la croisée des chemins.

“Ce que j’aimerais voir, c’est un avenir radieux pour l’Iran”, a-t-il déclaré. « Mais si je veux être réaliste, je dois dire qu’il y a aussi une grave crise d’espoir chez les gens. … Mes amis sont partis en Europe et en Amérique du Nord.

Chaque effort, dans les salles à manger et au-delà, a-t-il dit, fait partie d’une lutte plus large pour la liberté.