Comment les Ukrainiens font Noël différemment cette année | Nouvelles du monde

L’infirmier de combat Myroslav Mardarevych est penché sur un bureau dans le hall de la cathédrale Sainte-Sophie, dans le centre de Kyiv.

Il vient de rentrer du front et écrit furieusement des noms sur de petits bouts de papier. Ces feuillets sont des soumissions de prière pour l’église et Myroslav en a rempli trois avec des noms.

La liste des personnes décédées qu’il connaît est plus longue que celles qui sont encore en vie.

Médecin de combat Myroslav Mardarevych



“J’ai écrit pour la sécurité et la santé de mes amis, parents, combattants du ukrainien l’armée et tous les Ukrainiens », dit-il. « En ce saint jour de Noël, Dieu protège l’Ukraine et nous donne la force et la détermination pour la victoire.

Les Ukrainiens célèbrent leur premier Noël depuis Russiel’invasion en février.

Dans un geste historique, l’Église orthodoxe ukrainienne a donné aux paroisses de tout le pays le choix de marquer le 25 décembre avec le reste du monde chrétien, une rupture avec la tradition orthodoxe orientale de célébrer le 7 janvier.

“Pour certains, c’est la possibilité de célébrer avec le monde entier. Pour certains, c’est la possibilité de célébrer loin de la Russie”, explique le prêtre de Sainte-Sophie, le père Georgii Kovalenko.

“Noël a une signification très littérale pour les Ukrainiens d’aujourd’hui. La sainte famille n’a pas trouvé de logement – ils étaient sans abri. Tout comme les Ukrainiens qui ont perdu leur maison, la sainte famille et le Christ étaient des réfugiés.”

Père Georgii Kovalenko



La congrégation de la cathédrale Sainte-Sophie



Au milieu du sermon du père Georgii, les sirènes des raids aériens se sont déclenchées. Au lieu des cloches de Noël, le klaxon fort et les instructions pour se mettre à l’abri étaient forts et clairs.

Mais au lieu de se précipiter vers un refuge, le service a continué à mesure que d’autres arrivaient.

La salle remplie de personnes en prière profonde, a rappelé dans leur culte que leur pays est toujours en guerre – un conflit que le pape François a qualifié d'”insensé” dans son Adresse de Noël 2022 au monde.

Message de Noël de Zelenskyy



Un “goût amer” au dîner de Noël

Dans un sombre discours la veille de Noëlle président Zelensky se tenait dans son vert militaire de marque.

“Malheureusement, cette année, toutes les fêtes ont un goût amer pour nous et nous pouvons ressentir l’esprit traditionnel de Noël différemment”, a-t-il déclaré.

“Le dîner à la table familiale n’est peut-être pas si savoureux et chaleureux. Il peut y avoir des chaises vides autour et nos maisons et nos rues ne sont peut-être pas aussi lumineuses.

“Où que nous soyons, nous serons ensemble aujourd’hui. Et ensemble, nous regarderons le ciel du soir et ensemble, nous nous souviendrons de la matinée du 24 février. Nous nous souviendrons du chemin parcouru.”

Parlementaire et défenseuse des droits humains Lesia Vasalenko



Alors que des millions d’Ukrainiens restent séparés de leurs proches, certaines familles ont réussi à se réunir.

La parlementaire et défenseuse des droits humains Lesia Vasalenko est de retour avec ses jeunes enfants pour Noël.

Son travail l’a rendue vulnérable à l’assassinat et elle a envoyé sa famille au Royaume-Uni par crainte pour leur sécurité.

Souffrant d’épisodes de mal du pays, elle a ramené ses trois enfants à la maison pour célébrer avec sa famille à Korostyshiv.

Ils voient leurs grands-parents pour la première fois depuis les premiers jours de la guerre.

“Chacun d’entre eux a besoin de sa mère d’une manière ou d’une autre. Cela laisse des cicatrices qui apparaîtront dans les années à venir”, explique Lesia.

“Cette fatigue est ce à quoi la Russie est douée. Et nous n’avons aucun droit – aucun droit moral – en Ukraine ou ailleurs de nous en lasser.”