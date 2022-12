Comment les «Twitter Files» ont révélé le rôle d’un haut responsable du FBI dans la manipulation du résultat des élections américaines de 2020 – News 24

La publication de documents classifiés révèle l’ampleur de l’implication du Bureau dans la politique américaine

Des documents et communications internes de Twitter publiés par le journaliste Matt Taibbi ont fourni des détails dévastateurs sur une vaste opération de censure menée par le réseau social. Ils exposent le rôle central joué par un agent principal du FBI pour influencer potentiellement le résultat des élections américaines de 2020.

La réaction immédiate aux fichiers Twitter a été mitigée, mais la grande majorité des médias américains grand public se sont précipités pour verser de l’eau froide sur les révélations explosives de Taibbi, avec, par exemple, le Washington Post les qualifiant de ” ratés ” et CNN affirmant qu’ils « a largement corroboré ce qui était déjà connu.















De telles réponses sont tout à fait extraordinaires étant donné que les fichiers Twitter offrent des preuves irréfutables que l’un des réseaux sociaux mondiaux les plus importants et les plus influents a pris des mesures extraordinaires – généralement réservées à la prévention de la diffusion de la pédopornographie – pour bloquer les informations sur sa plate-forme.

En particulier, Twitter a interdit, à la fois publiquement et en privé, le partage d’un article du New York Post, basé sur le contenu d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, pointant une possible corruption de la part de son père, alors candidat à la présidentielle Joe Biden. Le rapport a renforcé les inquiétudes existantes concernant le rôle de Hunter avec Burisma, pour lequel il a reçu jusqu’à 50 000 dollars par mois du géant ukrainien de l’énergie sur une période de cinq ans pour avoir assisté à une poignée d’événements d’entreprise.

Le matériel exposé par Taibbi montre qu’une décision a été prise par des individus aux plus hauts niveaux de Twitter – avec des liens directs avec la campagne présidentielle de Biden – en raison de craintes apparentes que le contenu de l’ordinateur portable ait été piraté et/ou ait été publié dans le cadre d’un rapport d’information russe. opération. Et ce malgré l’absence de preuve ou même une vague suggestion que l’un ou l’autre était le cas, et des préoccupations internes importantes.

Les fichiers Twitter montrent comment, parmi les hauts gradés impliqués dans la suppression de cette histoire extrêmement importante, se trouvait le vice-président juridique du réseau social, Jim Baker, un ancien avocat général du FBI. Par coïncidence, il était également fondamental dans les multiples tentatives du Bureau pour concocter frauduleusement un lien entre la campagne de Trump et la Russie, d’une manière ou d’une autre.

Il est clair que de nombreux membres du personnel ne pensaient pas qu’il y avait des raisons d’interdire l’histoire du New York Post sur la base des politiques de Twitter sur le partage de matériel piraté. Un responsable du service des communications a écrit qu’ils étaient “avoir du mal à comprendre la base politique pour marquer cela comme dangereux”, tandis que leur supérieur s’énervait, “Pouvons-nous honnêtement affirmer que cela fait partie de la politique ?”

Cependant, leurs inquiétudes légitimes ont été rejetées. Twitter a ensuite annulé cette interdiction, mais à ce moment-là, le faux spectre de l’ingérence russe avait été si bien cimenté – y compris via une lettre conjointe signée par plus de 50 espions américains de haut niveau – que l’histoire a été largement discréditée aux yeux de nombreux Américains et, par conséquent, ignoré. Ce n’est que maintenant, avec Biden en toute sécurité à la Maison Blanche, que d’autres points de vente ont commencé à vérifier que le contenu de l’ordinateur portable était non seulement réel, mais dommageable.















Baker a joué un rôle central dans l’annulation de la décision des subordonnés sur la base de l’interdiction de l’histoire. Dans un e-mail publié par Taibbi, il a annoncé qu’il était “raisonnable pour nous de supposer qu’ils ont pu l’être” piraté.

Il n’est pas expliqué pourquoi il était “raisonnable” de faire cette hypothèse, d’autant plus que Baker lui-même a reconnu qu’il y avait plutôt des indications que “l’ordinateur a été abandonné et/ou le propriétaire a consenti à permettre à l’atelier de réparation d’y accéder pour au moins certaines fins.” Ce qui est, bien sûr, une totale contradiction dans les termes. L’interdiction a donc été maintenue, malgré les inquiétudes internes suscitées par la décision.

“Le piratage était l’excuse mais, en quelques heures, à peu près tout le monde s’est rendu compte que ça n’allait pas tenir.” une source Twitter anonyme a déclaré à Taibbi. “Mais personne n’a eu le courage de l’inverser.”

L’une des raisons pour lesquelles l’intervention de Baker a peut-être dissipé les appréhensions initiales, et aucun membre du personnel n’a alors eu le “le courage de l’inverser”, aurait pu être son statut d’expert résident de la «désinformation» russe sur Twitter. Il a quitté le FBI en juin 2018 pour des motifs non divulgués, bien qu’il ait été confirmé plus tard qu’il faisait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pénale en raison d’une fuite présumée dans les médias d’insinuations calomnieuses sur la relation inexistante de Trump avec le Kremlin à l’époque.

Des questions ont également été posées pour savoir si, en tant qu’avocat général, Baker avait joué un rôle dans le feu vert ou la supervision de diverses enquêtes de contre-espionnage du FBI ratées sur l’équipe électorale de Trump. Connues sous le nom de Crossfire Hurricane, ces enquêtes connexes ont été construites sur des fondations extrêmement fragiles et n’ont abouti à aucune preuve à l’appui des soupçons de relations Trump-Russie, mais sont toujours restées ouvertes sous la pression interne, en violation des protocoles d’enquête établis.

Un examen interne ultérieur a révélé 17 “Inexactitudes et omissions importantes” dans les soumissions judiciaires du FBI pour les mandats qu’il a demandés pour espionner le membre du personnel de campagne Carter Page.

Plus récemment, Baker a témoigné au procès de Michael Sussmann, un avocat bien connecté de Washington DC lié au parti démocrate. Il a été accusé par le procureur général John Durham d’avoir menti au FBI lorsqu’il a présenté au Bureau des preuves falsifiées de contact entre la Trump Tower et Moscou via la banque russe Alfa, à l’été 2016.















Sussmann a affirmé qu’il ne représentait pas un client en le faisant, alors qu’en réalité il agissait au nom des démocrates, et leur a facturé le service. De toute façon, Baker aurait su que cette histoire de couverture était un mensonge, car lui et Sussmann étaient des amis de longue date, mais il a enregistré la livraison comme l’acte désintéressé et désintéressé d’un citoyen concerné. La raison pour laquelle il n’a pas été inculpé pour faute de procédure n’est pas connue.

On ne sait pas non plus pourquoi de telles transactions n’ont pas torpillé sa crédibilité professionnelle en quittant le Bureau. Quitter une organisation comme le FBI sous un nuage aussi sombre signifierait normalement la fin de la carrière de quelqu’un. Au lieu de cela, Baker a été recruté par Twitter pour être le bras droit de Vijaya Gadde, le responsable juridique de l’entreprise.

Tout au long de son passage sur le réseau social, elle a été ridiculisée en tant que censeur en chef, et des documents divulgués révèlent qu’elle a régulièrement consulté le Département de la sécurité intérieure sur la meilleure façon de restreindre les faits gênants en ligne. On comprend pourquoi Baker serait une location aussi attrayante pour Gadde.

Il était à ce moment-là clairement un expert dans la perpétuation de fausses allégations de “désinformation” et d'”ingérence russe” à des fins politiques, avec un effet considérable. Le canular du Russiagate a failli renverser le président Trump et a signifié que son mandat a été consacré à intensifier les tensions avec Moscou plutôt qu’à améliorer les relations comme il l’avait promis à plusieurs reprises pendant la campagne électorale.

Il aurait pu être calculé au sein du siège de Twitter que Baker serait prêt à jouer un rôle tout aussi destructeur la prochaine fois et à empêcher Trump d’être réélu en premier lieu. Aider à supprimer les faits matériels préjudiciables contenus dans le New York Post a peut-être fait exactement cela.