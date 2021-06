Comment les tweets d’Elon Musk font évoluer le cours de l’action Tesla

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est entré dans l’eau chaude avec les régulateurs en 2018 pour tweetant tristement à propos de la privatisation de l’entreprise à un joli cours boursier de 420 $. Leur censure n’a pas arrêté ses tweets.

Malgré une amende de 40 millions de dollars, la perte de sa présidence de Tesla et l’ordre de publier des tweets par les avocats de Tesla, Musk a continué à tweeter des choses qui ont fait bouger le cours de l’action de son entreprise sans s’entretenir avec l’avocat de l’entreprise, selon un rapport du Wall Street Journal.

Le soir du 29 juillet 2019, Musk a tweeté à propos de la production de toits solaires de Tesla, qui a fait grimper le stock d’environ 3% à la clôture du marché le lendemain. La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré à Tesla que le tweet aurait dû être vérifié par les avocats de Tesla car il concernait «les numéros de production ou les numéros de vente ou de livraison», selon les documents obtenus par le Journal. Tesla a rétorqué que Musk n’avait pas à soumettre le tweet pour examen car il était « entièrement ambitieux ».

Enrouler rapidement la ligne de production. En espérant fabriquer ~1000 toits solaires/semaine d’ici la fin de cette année. – Elon Musk (@elonmusk) 30 juillet 2019

Pourtant, Musk a persisté.

En mai 2020, Musk a tweeté que « le cours de l’action Tesla est trop élevé imo. » Ce jour-là, le cours de l’action Tesla a clôturé en baisse de 10 % par rapport à la veille. La SEC a déclaré que le tweet était sujet à révision car il traitait de la situation financière de l’entreprise. Tesla a dit que ce n’était pas le cas car c’était une « opinion personnelle ».

Le cours de l’action Tesla est trop élevé imo – Elon Musk (@elonmusk) 1er mai 2020

Jusqu’à présent, les allers-retours entre les régulateurs et l’entreprise n’ont abouti à rien. « Les avocats de Tesla ont contesté les allégations de la SEC concernant les tweets, et la SEC n’est jamais retournée devant le tribunal pour demander à un juge d’intervenir », a écrit le Journal.

La question n’est pas de savoir si les tweets de Musk ont ​​violé les lois sur les valeurs mobilières, mais s’ils ont violé le règlement antérieur de la SEC avec Musk, selon Ann Lipton, professeure de commerce à l’Université de Tulane, spécialisée dans les litiges en matière de valeurs mobilières et d’entreprise.

« Le recours potentiel de la SEC serait d’aller devant les tribunaux et de faire valoir que Musk est coupable d’outrage pour avoir violé le règlement antérieur », a écrit Lipton à Recode. « Ils ont déjà essayé une fois et le juge semblait penser qu’ils faisaient du flyspecking [being overly particular]; elle n’était pas sympathique. C’est pourquoi la SEC est peut-être timide maintenant. »

« Il peut également être préoccupé par le bien-fondé général d’un règlement qui limite les communications publiques d’un PDG lorsqu’il n’y a aucune autre accusation de mensonge ou d’illégalité », a ajouté Lipton.

Beaucoup de choses affectent le cours des actions d’une entreprise. Cependant, le fondateur et PDG d’une entreprise qui tweete des informations significatives sur l’entreprise fait sans doute bouger le prix plus que la plupart.

Et sa propre entreprise n’est pas le seul prix à payer pour Musk.

Musk a récemment beaucoup tweeté sur les crypto-monnaies, dans lesquelles Tesla est fortement investi. Les tweets du milliardaire ont fait évoluer les prix du bitcoin et du dogecoin, des produits qui ne sont pas clairement réglementés par la SEC ou toute autre agence, il est donc moins susceptible d’avoir des ennuis là-bas.

Les tweets cryptographiques de Musk pourraient irriter la deuxième personne la plus riche du monde, qui semble se réjouir de son pouvoir de faire monter ou descendre les marchés.

Il s’est même diversifié dans les actions pour enfants. Le sien tweeter hier, à propos de « Baby Shark », le cours de l’action de Samsung Publishing, le créateur de la chanson virale YouTube, a augmenté de 10 %.