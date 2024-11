Comment les troupes « sauvages » de la Corée du Nord se comporteront-elles dans un conflit moderne ? Le monde pourrait bientôt le découvrir

Le monde pourrait bientôt découvrir à quel point les soldats nord-coréens se comportent bien dans un conflit moderne après l’OTAN et le Pentagone. confirmé cette semaine qu’environ 10 000 soldats de Pyongyang ont débarqué en Russie, certains étant déjà déployés dans la région de Koursk, frontalière avec l’Ukraine.

Depuis plus de deux ans et demi depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, elle a subi de lourdes pertes sur le champ de bataille (l’OTAN estime le nombre de soldats russes morts ou blessés à plus de 600 000) et a du mal à trouver de nouveaux combattants.

Les soldats fournis par son allié la Corée du Nord fourniraient à la Russie une nouvelle source de main-d’œuvre sans l’obliger à appeler des citoyens russes au combat, mais la question de savoir dans quelle mesure ces soldats peuvent être efficaces dans une guerre moderne demeure.

La Corée du Nord n’a pas participé à une guerre d’une telle ampleur depuis des décennies, mais l’État reclus dirigé par Kim Jong-un maintient une armée de plus d’un million de personnes, effectue des tests de missiles provocateurs et a poursuivi de manière agressive le développement d’armes nucléaires malgré les efforts occidentaux pour y mettre un terme.

Tout cela fait des contingents nord-coréens envoyés en Russie et déployés en Ukraine ce qu’un groupe de réflexion appelle « un joker ». Voici ce que nous savons et ne savons pas sur ces troupes.

Quelle expérience de combat les troupes nord-coréennes ont-elles ?

La dernière fois que l’armée nord-coréenne est entrée dans un conflit à grande échelle, c’était en 1950, lorsqu’elle a envahi la Corée du Sud pour déclencher la guerre de Corée, qui a duré trois ans avant la signature d’un armistice. Mais les tensions entre les deux ont perduré.

Au cours des décennies qui ont suivi, la Corée du Nord a occasionnellement envoyé des troupes à l’étranger, mais à une échelle moindre que ce qui se passe aujourd’hui en Russie.

« Ce déploiement est historique pour la Corée du Nord, qui a auparavant envoyé des groupes consultatifs ou spécialisés à l’étranger mais jamais une force terrestre importante », estime le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un groupe de réflexion américain. a déclaré dans un article récent sur son site Web.

Cette photo, fournie par le gouvernement nord-coréen, montre des soldats à Pyongyang défilant lors d’un défilé militaire le 27 juillet 2023, pour marquer le 70e anniversaire de l’armistice qui a mis fin aux combats pendant la guerre de Corée de 1950-1953. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service/Associated Press)

La Corée du Nord était connue pour avoir envoyé des pilotes combattre dans la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970, bien que les récits varient sur leur nombre.

La Corée du Nord a également envoyé quelque 1 500 conseillers militaires et plusieurs dizaines de membres de l’armée de l’air en Égypte pendant la guerre du Kippour en 1973, selon Niu Song, professeur à l’Université d’études internationales de Shanghai.

Plus récemment, selon les médias en 2013 que Pyongyang a démentila Corée du Nord a fourni une aide militaire au régime de Bachar al-Assad en Syrie, notamment des pilotes d’hélicoptère et des conseillers.

Quel type de formation ont ces troupes ?

Les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré que le déploiement nord-coréen comprend 500 officiers et une poignée de généraux.

Service national de renseignement de Corée du Sud a déclaré séparément que certaines des troupes envoyées par Pyongyang en Russie sont une partie des forces spéciales de la Corée du Nord – et ils suivent une formation dans des bases militaires en Extrême-Orient russe.

Selon la Brookings Institution, un groupe de réflexion basé à Washington, les forces spéciales nord-coréennes sont considérées comme des « troupes d’élite » mieux entraînés que les nouvelles recrues russes.

Plus généralement, les analystes voient les défis potentiels auxquels la Russie sera confrontée pour intégrer ces troupes dans son effort de guerre, notamment la capacité de communiquer – bien que les rapports des médias suggèrent son objectif est de fournir un traducteur pour 30 soldats nord-coréens.

La semaine dernière, à Séoul, un homme lit un journal décrivant la décision de la Corée du Nord d’envoyer des milliers de soldats en Russie. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Peuvent-ils faire une différence ?

Les opinions varient quant à l’impact que les soldats de Pyongyang pourraient avoir sur la guerre en Ukraine, même si leur présence en Russie est considérée comme une évolution indésirable à la fois pour la guerre elle-même et pour la sécurité régionale plus large.

« L’approfondissement de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord constitue une menace à la fois pour la sécurité indo-pacifique et euro-atlantique », a déclaré lundi le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

On ne sait pas exactement ce que feront les troupes nord-coréennes en Ukraine, mais les analystes et les observateurs estiment que leur nombre initial n’est pas suffisant pour changer de manière significative la situation sur le champ de bataille.

Mick Ryan, général de division de l’armée australienne à la retraite, estime que les troupes nord-coréennes actuellement déployées depuis la Russie « n’auront probablement pas un impact décisif sur la guerre en Ukraine ». Dans un analyse récente il a noté que leur total actuel équivaut à environ une semaine de victimes russes.

Le groupe de réflexion du SCRS a appelé la présence des troupes « un caractère générique. » Il prévoyait qu’ils joueraient probablement un rôle de soutien à la Russie.

Kim Yong-hyun, de l’Université Dongguk en Corée du Sud, considère également que les soldats envoyés par Pyongyang apportent un «soutien significatif», mais affirme que cela ne changera pas la donne pour Moscou.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité une unité des forces d’opérations spéciales en Corée du Nord au début du mois. Les journalistes indépendants n’ont pas eu l’accès pour couvrir l’événement représenté sur cette image distribuée par le gouvernement nord-coréen. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service/Associated Press)

Il a déclaré à Reuters qu’ils pourraient jouer un rôle de défense contre d’éventuelles avancées ukrainiennes sur le territoire russe.

Mark Montgomery, contre-amiral à la retraite de la marine américaine et chercheur principal au groupe de réflexion de la Fondation pour la défense des démocraties, estime que la menace la plus importante que représente la Corée du Nord pour l’Ukraine ne réside pas dans ces troupes, mais plutôt dans des millions de cartouches il l’a déjà envoyé en Russie.

« C’est ainsi que les Russes mènent une vaste campagne d’artillerie contre les Ukrainiens », a-t-il déclaré.

Montgomery a également déclaré que même si les troupes nord-coréennes pourraient acquérir une expérience pratique du champ de bataille en combattant en Ukraine, elles pourraient également être lancées dans les coûteuses attaques de « hachoir à viande » sur lesquelles la Russie s’appuie pour réaliser des gains supplémentaires.

Et si, en conséquence, ils devaient faire face à des taux de pertes élevés, la Brookings Institution a noté que la volonté de Kim Jong-un d’envoyer des soldats d’élite en Russie serait probablement tempérée.

Pourquoi la Corée du Nord fait-elle cela et quelle est la prochaine étape ?

Ces derniers mois, la Corée du Nord a signé un pacte d’entraide avec la Russie et fait désormais encore plus en envoyant des milliers de soldats au service de son allié.

Jun Lee, politologue au groupe de réflexion RAND Corporation, affirme que la Corée du Nord s’est apparemment penchée vers la Russie dans le but de modifier le statu quo, alors qu’elle est aux prises avec les sanctions en cours et les retombées de la pandémie.

« Il considérait la guerre en Ukraine comme une sorte d’opportunité géopolitique pour faire un grand pari, se rapprocher de la Russie et atténuer certains de ses plus gros problèmes », a-t-il déclaré dans une interview.

Et avec les forces armées nord-coréennes comptant quelque 1,3 million de membres, les troupes envoyées en Russie ne représentent qu’une fraction de ses soldats disponibles, et plusieurs observateurs voient le potentiel de croissance de ces déploiements.

Mardi, la Corée du Nord a annoncé que son ministre des Affaires étrangères s’était rendu en Russie. Même s’il n’était pas précisé pourquoi, L’agence de renseignement sud-coréenne soupçonne le diplomate pourrait être là pour discuter de la possibilité d’envoyer encore plus de troupes pour aider la Russie.