Comment les troubles politiques au Brésil ont atteint un crescendo violent des mois après une élection controversée

Le Brésil est sous le choc après que des partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont pris d’assaut son Congrès, son palais présidentiel et sa Cour suprême dimanche, vandalisant les locaux en réprimandant le président nouvellement assermenté Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, comme on l’appelle communément, a été investi le 1er janvier après avoir battu Bolsonaro lors d’une élection en octobre, l’une des plus importantes – et controversées – de l’histoire démocratique du pays.

Bolsonaro était un politicien d’extrême droite, soutenu par Donald Trump, qui a promis une croissance économique et une répression de la criminalité pendant sa présidence et a minimisé la pandémie de COVID-19. Lula, du Parti des travailleurs de gauche, est un politicien de longue date qui a présidé une période de croissance économique et de réduction de la pauvreté en tant que président dans les années 2000, avant d’être presque ruiné par des allégations de corruption.

Les attaques contre les institutions brésiliennes sont survenues après des mois d’escalade de la violence et de l’organisation des Bolsonaristes, et de la rhétorique anti-démocratique de Bolsonaro lui-même – couplée à un sentiment anti-Lula plus large, selon les experts.

Bolsonaro a suscité à plusieurs reprises la méfiance à l’égard du système électoral

Après la courte victoire électorale de Lula, les partisans de Bolsonaro ont commencé à camper à l’extérieur des bases militaires pour encourager un coup d’État, exigeant que les forces armées du pays interviennent et réintègrent Bolsonaro à la présidence.

Le campement dans la capitale du pays, Brasilia, comprenait des milliers de manifestants à un moment donné .

À partir de fin octobre, des camionneurs brésiliens ont bloqué des routes en soutien à Bolsonaro, et d’autres bailleurs de fonds ont appelé à une intervention militaire. Mais une attitude sceptique envers les institutions brésiliennes de la part des partisans de l’ancien président d’extrême droite a commencé bien avant la perte de Bolsonaro, ont déclaré des observateurs.

Jair Bolsonaro salue lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’École navale de Rio de Janeiro le 10 décembre 2022 lors de l’une de ses dernières apparitions en tant que président. Bolsonaro était déjà en Floride depuis plusieurs jours avant que certains de ses partisans ne prennent d’assaut les bâtiments gouvernementaux de la capitale le 8 janvier. (Bruna Pardo/Associated Press)

“Je pense qu’une grande partie du travail préparatoire a été faite avant [the election] passe réellement », a déclaré Michelle Bonner, professeure de sciences politiques à l’Université de Victoria.

Bolsonaro agité méfiance dans les machines à voter électroniques du pays pendant sa présidence. En juillet 2021, l’ancien président m’a dit qu’il ne peut pas accepter un résultat des élections de 2022 dans le cadre du système de vote actuel, affirmant sans preuve qu’il était vulnérable à la fraude.

“Si cette méthode continue, ils vont avoir des problèmes”, a déclaré Bolsonaro lors d’une interview, selon Reuters. “Parce qu’un côté, qui est notre côté, peut ne pas accepter le résultat.”

Il a fait écho à ces remarques au cours du mois précédant les élections. Les commentaires contrastaient fortement avec des reproches faite par Bolsonaro en 1993 – alors législateur au Congrès – que le système de vote papier était défectueux et devrait être numérisé. Les machines actuelles ont été mises en service en 1996.

REGARDER | La police brésilienne arrête plus de 1 500 personnes :

Plus de 1 500 personnes arrêtées au Brésil après la prise d’assaut de bâtiments gouvernementaux Plus de 1 500 personnes ont été arrêtées au Brésil après que des bâtiments gouvernementaux de la capitale du pays ont été pris d’assaut par des partisans de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Bolsonaro a nié toute implication dans les violences et reste en Floride.

Pouvoir de vote du Brésil n’a pas trouvé toute preuve suggérant que le système actuel – tout en ne laissant pas de trace vérifiable comme le fait le vote sur papier — est pénétrable. Mais un mois après sa défaite, Bolsonaro a appelé à l’annulation de la plupart des bulletins de vote électroniques.

“Bolsonaro a légitimé un discours autoritaire défendant des solutions antidémocratiques pour le pays au cours de son mandat”, a déclaré Lucio Renno, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia au Brésil, à CBC News.

Bolsonaro aussi soulevé des doutes en 2020 sur la légitimité de la victoire électorale du président américain Joe Biden sur l’ancien président Donald Trump – quelques mois seulement avant l’insurrection du 6 janvier à Washington, DC, un événement qui, selon certains, est parallèle aux événements de lundi à Brasilia.

Histoire de l’hostilité de Lula

Avant sa dernière victoire, Lula, une classe ouvrière syndicaliste — a été président pendant deux mandats de 2003 à 2011 et une figure centrale de la politique brésilienne. Sa carrière a failli se terminer en disgrâce après que des accusations de corruption aient conduit à une longue peine de prison en 2017.

Mais les accusations ont été annulés en 2021, ouvrant la voie à une autre course présidentielle.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva réagit en saluant ses partisans à Brasilia le 1er janvier 2023. (Ueslei Marcelino/Reuters)

“Il y a en fait une très, très longue histoire d’hostilité envers Luiz Inacio Lula da Silva… qui remonte à la toute première fois qu’il s’est présenté à la présidence en 1989”, a déclaré Hendrik Kraay, professeur d’histoire. à l’Université de Calgary.

D’autres cas de violence ont commencé lorsque le retour de Lula à la présidence a été légitimé par les institutions du pays. Lorsque les votes finaux ont été compilés, Bolsonaro, sans appeler explicitement à un coup d’État, n’a offert aucune concession sur sa perte politique.

Le 12 décembre, après que la victoire de Lula a été certifiée par le tribunal électoral brésilien, les partisans pro-Bolsonaro ont tenté de envahir siège de la police fédérale à Brasilia.

La police brésilienne a ensuite arrêté au moins quatre personnes le 29 décembre pour une prétendue tentative de coup d’État, la veille du vol de Bolsonaro vers la Floride pour attendre le reste de son mandat présidentiel.

ÉCOUTEZ | La route vers le moment du “6 janvier” au Brésil : Brûleur avant20:47La route vers le moment du 6 janvier au Brésil Les partisans du président brésilien sortant Jair Bolsonaro ont saccagé les bâtiments de la capitale du pays cette semaine dans une démonstration de défi contre les récents résultats des élections du pays. Le nouveau président Lula da Silva a accusé son prédécesseur d’avoir incité à la violence et s’est engagé à punir ceux qui y ont participé. Le journaliste Gustavo Ribeiro a observé et rapporté pendant des années les fausses affirmations du président Jair Bolsonaro selon lesquelles le système électoral brésilien est défectueux. Il décrit comment Bolsonaro a créé un Brésil profondément divisé.

Il était absent lors de l’investiture de Lula le 1er janvier, un événement qui comprend le passage cérémoniel de l’écharpe présidentielle : une longue tradition de la démocratie brésilienne vieille de près de 40 ans, conçue pour « légitimer le processus démocratique », a déclaré Bonner.

C’est encore une autre étape que Bolsonaro a franchie pour attiser les flammes, “sans dire explicitement à ses partisans de poursuivre cette lutte”, a-t-elle ajouté.

Renno, de l’Université de Brasilia, a qualifié les manifestations violentes de “moment historique très triste pour le Brésil”.

“C’est la première fois que nous avons quelque chose de cette ampleur par un mouvement politiquement organisé envahissant des bâtiments publics et causant des dommages à la propriété publique, dans une tentative de déstabiliser le régime démocratique dans le pays”, a-t-il déclaré.

Kraay, qui étudie l’histoire sociale, politique et culturelle de la nation sud-américaine, a déclaré qu’il n’était pas pessimiste quant à la force de la démocratie brésilienne.

“Oui, il y a un fort groupe anti-démocratique au Brésil, [an] faction antidémocratique de droite qui cherche à perturber les élections », a-t-il déclaré.

“Mais le fait est que les institutions brésiliennes ont plutôt bien survécu à cela.”