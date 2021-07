Comment les tribunaux indiens prévoient de sauver des milliers d’arbres en réduisant l’utilisation de papier

C’est la Journée mondiale de la conservation de la nature le 28 juillet et cela appelle à une certaine reconnaissance des efforts que l’une des plus grandes institutions de service public du pays – les tribunaux – déploient pour conserver le papier.

Dans une décision rendue en décembre dernier, la Cour suprême a annoncé qu’elle n’utiliserait que du papier de format A4 pour tous ses travaux administratifs et judiciaires. Les pages seront imprimées recto-verso pour rendre l’utilisation du papier plus durable. L’interligne et les bordures ont également été réduits, donnant plus d’espace de travail et facilitant l’usage judiciaire. Auparavant, le papier du grand livre vert, qui servait aux travaux officiels et à la communication interne, n’était imprimé que sur une face et était de plus grand format. Il a soulevé des préoccupations environnementales pour une multitude de raisons.

Sur la base d’une estimation, près de 20 000 rames de papier du grand livre vert, avec de larges marges, étaient utilisées chaque année à la Cour suprême, et à juste titre. La Cour suprême est témoin d’un total de 40 000 affaires déposées chaque année. L’essentiel est que les tribunaux utilisent une énorme quantité de papier, et une plénitude d’arbres est déraciné pour les fabriquer.

Cependant, les tribunaux ont maintenant complètement changé le cours. La pandémie a fait naître un monde circonscrit dans l’espace numérique. Par conséquent, les tribunaux ont également réorganisé leur système. Les juges et les avocats ont été encouragés à mener leurs conversations juridiques par e-mail et autres supports en ligne, en n’utilisant presque aucun papier pour cela. Mais les tribunaux indiens ne se sont pas seulement arrêtés là, mais ont continué à donner l’exemple.

La décision a été mise en œuvre depuis le 1er avril dans quelques tribunaux indiens et devrait sauver plus de 2 800 arbres et conserver environ un crore litre d’eau par an. Après SC, les hautes cours de Calcutta, Karnataka, Kerala, Sikkim, Tripura et Allahabad ont également adopté les mesures vertes. Récemment, les hautes cours de Delhi et de Bombay ont également adhéré à la politique de la conversation. Ainsi, la décision prise par l’ancien juge en chef de l’Inde, Sharad Arvind Bobde, peut avoir un effet multiple et peut sauver des milliers d’arbres et de gallons d’eau.

